Окупанти не пропускають через блокпост мелітопольців на приватних автомобілях, - мер Федоров

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти 1 квітня відмовилися пропускати через блокпост людей, які евакуювалися з Мелітополя на власних автомобілях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Федорова у Facebook

"На окупованій території настільки небезпечно жити, що люди вчора готові були евакуюватися навіть у кузовах вантажівок. Вчора евакуювалися з Мелітополя приблизно 2 тис. жителів, але вчора російські окупанти на блокпосту у Василівці пропустили лише автобуси, а приватні авто не пропустили".

За словами Федорова, понад 400 легкових авто 1 квітня стояли на блокпосту в Василівці і змушені буди залишитися ночувати на території заводу. Нині їх так само не пропускають через блокпост.

За словами Федорова, йдеться про 2 тис. мелітопольців, яких окупанти тримають, як "живий щит".

Мер додав, що вранці 2 квітня загарбники зібрали у людей прізвища, імена і номери машин для якоїсь ідентифікації і перевірки, і лише після цього будуть розглядати, відпускати їх чи ні на підконтрольну Україні територію.

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