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Окупанти не пропускають через блокпост мелітопольців на приватних автомобілях, - мер Федоров

мелітополь

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти 1 квітня відмовилися пропускати через блокпост людей, які евакуювалися з Мелітополя на власних автомобілях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Федорова у Facebook

"На окупованій території настільки небезпечно жити, що люди вчора готові були евакуюватися навіть у кузовах вантажівок. Вчора евакуювалися з Мелітополя приблизно 2 тис. жителів, але вчора російські окупанти на блокпосту у Василівці пропустили лише автобуси, а приватні авто не пропустили".

За словами Федорова, понад 400 легкових авто 1 квітня стояли на блокпосту в Василівці і змушені буди залишитися ночувати на території заводу. Нині їх так само не пропускають через блокпост.

За словами Федорова, йдеться про 2 тис. мелітопольців, яких окупанти тримають, як "живий щит".

Мер додав, що вранці 2 квітня загарбники зібрали у людей прізвища, імена і номери машин для якоїсь ідентифікації і перевірки, і лише після цього будуть розглядати, відпускати їх чи ні на підконтрольну Україні територію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти не дають виїхати з Мелітополя, людей вивозять в Крим, - мер Федоров

Автор: 

Мелітополь (770) евакуація (2305) Федоров Іван (645)


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раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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02.04.2022 13:09 Відповісти
Скільки можна чути про цей блок пост у Васильївці?? Там що сотні рашистів? Чи може пара тройка? Яка в них зброя і техніка??? Це ганьбище повне піддаватися 'перевіркам' тисячам людей!!!!
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02.04.2022 13:14 Відповісти
В місті повно приїжджих. Змітають з полиць магазинів все підряд. Нікуди не дотовпишся. В Сільпі, АТБі навантажують повні візочки. Ковбасу гребуть кілограмами.
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02.04.2022 13:21 Відповісти
синекітенко@syniy_kit

https://twitter.com/syniy_kit/status/1510159117758906371 2 ч



Сукі, пішла продразвьортка.
Окупантам - партія овочей, людям, що їх виростили - голодомор

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02.04.2022 13:25 Відповісти
Маркита́нты - мелкие торговцы съестными припасами, напитками и предметами военного обихода, сопровождавшие войска в лагере, в походах, на манёврах и во время войны. Маркитантская деятельность в вооружённых силах иностранных государств осуществлялась до начала XX века.
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02.04.2022 13:48 Відповісти
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02.04.2022 14:01 Відповісти
 
 