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Новини Війна
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Ворог має наміри оточити угруповання Об’єднаних сил та вийти на адмінкордони Луганської і Донецької областей, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 2 квітня

рф,техніка

Триває тридцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російські загарбники продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 2 квітня.

За наявною інформацією, ворог має наміри щодо оточення угрупування Об’єднаних сил і виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

"З метою сковування дій наших військ буде продовжувати утримання окремих рубежів на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, імовірно, в районах у безпосередній близкості від державного кордону України (з республікою Білорусь та Російською Федерацією відповідно)", - йдеться у повідомленні.

На Волинському напрямку ознак формування наступальних угруповань з боку противника не спостерігається. У підрозділах збройних сил республіки Білорусь тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки. Ворог здійснює нарощування системи протиповітряної оборони у прикордонних районах з нашою державою.

На Поліському напрямку противник продовжує переміщення окремих підрозділів на територію республіки Білорусь. З метою уповільнення просування наших підрозділів окупанти здійснюють мінування покинутих позицій, шляхів висування, елементів транспортної інфраструктури та техніки, що не підлягає евакуації.

Також читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,8 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 631 танк і 1 776 броньованих машин

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41-ї загальновійськової армії для блокування міста Чернігова. За наявною інформацією основна частина угрупування окупантів вже зосереджена для відходу на територію Російської Федерації.

"З Броварського напрямку на територію Курської області Російської Федерації було виведено частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають у готовності до висування в напрямку російського кордону", - йдеться у зведенні.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

Генштаб також інформує, що на Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь.

Крім того, повідомляється, що на Південнобузькому напрямку ворог проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Також читайте: Оперативна інформація станом на 6:00 2 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

"У складі угруповань окупаційних сил до виконання бойових завдань на території нашої держави залучено до 75 БТГр, на відновленні боєздатності перебуває до 34 БТГр, повністю знищено – 16 БТГр (інформація уточнюється). Разом до перемоги! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!", - резюмували у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17228) Генштаб ЗС (6501) обстріл (28263) бойові дії (3705)


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Топ коментарі
+18
Volodymyr Viatrovyc@viatrovych

https://twitter.com/viatrovych/status/1510143526708953091 3 ч



Те, що робить зараз Росія - не просто загарбницька війна.
Це геноцид українського народу.
Не в метафоричному, а в прямому сенсі.
https://www.youtube.com/watch?v=rG61TV1kSHY&t=81s&ab_channel=VolodymyrViatrovych
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02.04.2022 13:33
+15
Вятровичу стоит где-то в ЕС открыть сейфы в БАНКЕ и там складывать фото, видео и свидетельства очевидцев .

будет большая БОЛЬШАЯ ЭНЦТКЛОПЕДИЯ войны в нескольких томах , и издать на всех языках
в ГААГЕ ПРИГОДИТСЯ ВСЕ
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02.04.2022 13:37
+13
Вот там их дружненько и денафицировать, и желательно под Иловайском...
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02.04.2022 13:28
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Вот там их дружненько и денафицировать, и желательно под Иловайском...
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02.04.2022 13:28 Відповісти
Volodymyr Viatrovyc@viatrovych

https://twitter.com/viatrovych/status/1510143526708953091 3 ч



Те, що робить зараз Росія - не просто загарбницька війна.
Це геноцид українського народу.
Не в метафоричному, а в прямому сенсі.
https://www.youtube.com/watch?v=rG61TV1kSHY&t=81s&ab_channel=VolodymyrViatrovych
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02.04.2022 13:33 Відповісти
Вятровичу стоит где-то в ЕС открыть сейфы в БАНКЕ и там складывать фото, видео и свидетельства очевидцев .

будет большая БОЛЬШАЯ ЭНЦТКЛОПЕДИЯ войны в нескольких томах , и издать на всех языках
в ГААГЕ ПРИГОДИТСЯ ВСЕ
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02.04.2022 13:37 Відповісти
Надеюсь за неделю ЗСУ успели предпринять контрмеры.
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02.04.2022 13:35 Відповісти
Роман! Поменяй латинскую букву на другую. Все-таки ты же знаешь, кто наш враг.
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02.04.2022 13:54 Відповісти
Йде війна російської мови з українською.
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02.04.2022 13:36 Відповісти
Ти хто по національності?
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02.04.2022 13:42 Відповісти
На каком языке говорят а Канаде? На английском. Много канадцев считают себя англичанами?
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02.04.2022 13:46 Відповісти
Ти русскій? За денацифікацію українців?
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02.04.2022 13:48 Відповісти
Какая статья за розжигание межнациональной розни?
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02.04.2022 15:16 Відповісти
Шановний, а ви хоч знаєте що таке денацифікація?

А мовне питання штучно роздмухане кацапнею.
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02.04.2022 15:25 Відповісти
Зрозуміло...ти вважаєш українців, як щось на зразок аборигенів обох Америк та Австралії. Ти сам хто по національності?
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02.04.2022 13:54 Відповісти
Не надо мне тут тыкать. Хамло по рождению или по принуждению? С какого города?
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02.04.2022 14:08 Відповісти
відкрию вам таємницю в Канаді в деяких регіонах розмовляють французькою і не треба допомагати ********** в пропаганді ви цим лише шкодите Україні.
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02.04.2022 13:55 Відповісти
А русскоязычные ВСУ, не шкодять?
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02.04.2022 14:10 Відповісти
какую ты дич разжигаеш. У меня попугай говорит по-русски, значит он по национальности кто москаль? А если его научить украиньский мове, от того он станет украинцем? Чи ему паспорт украинский дадут, почему не?
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02.04.2022 15:15 Відповісти
А вони асвабаждають рускаязичную чєлюсть, патамушта она ґаваріт парускі.
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02.04.2022 13:44 Відповісти
от дійсно "асвабаждают" рускаязичних..руйнацією міст
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02.04.2022 13:49 Відповісти
ВСЕ, большинство кто не с западной Украины "асвабаждають рускаязичную чєлюсть". Не надо людям указывать на каком языке им говорить, и тогда они не скажем куда вам идти.
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02.04.2022 15:46 Відповісти
А скажи мені, салага. Чому московити вимагають в Мелітополі вести навчання парускі? Ось їх і посилають по курсу рускава корабля.
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02.04.2022 18:29 Відповісти
бредишь, похоже, ты
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02.04.2022 13:45 Відповісти
***** сказало, що всі російськомовні - це їхні. І руській мір буде приходити туди, де ви живете.
Ти ростиш дітей - майбутніх жертв расєйської агресії.
Якщо ви не можете скласти 2+2 і усвідомити, що пора вже вбити в собі малороса, то хто вам лєкарь.
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02.04.2022 13:46 Відповісти
Ты уже не первый раз гавно накидываешь!Пойди ещё "БЕРЬОЗКИ ПОПИЛЯЙ -МОСКАЛЬ ПРИЙДЕ - СКАЖЕ "РОДИНА""
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02.04.2022 15:18 Відповісти
О, вилізло руськочєлюсноє. Я таке бидло, яке втікло зі своїх ''какаяразніцакакойязик'' регіонів щодня зустрічаю на заході.
Ви, малороси срані, цю війну привели сюди.
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02.04.2022 15:24 Відповісти
Тупая хамка позорящая и Украину и мову!Срамота!
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02.04.2022 15:28 Відповісти
рускоязыйчний не значит русский, или малорос, главное не будь мудаком таким как ты, который разжигает межнациональную рознь
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02.04.2022 15:33 Відповісти
Тобто Ви хочете сказати, що, наприклад - англомовні ірландці - то насправді ніякі не ірландці, а - англійці, так? Чи може - англомовні шотландці раптом почали вважати себе англійцями? Або ж іспаномовні баски (які становлять більшість серед етнічних басків Іспанії) самовизначаються як іспанці? А може, тюркомовні греки-уруми ідентифікують себе як турки? На всі чотири моїх запитання є одна відповідь - ні. Те саме можна сказати і про російськомовних українців, які в силу історичних обставин на протязі кількох віків поступово втрачали мову, переходячи на російську, але зберігаючи свою етнічну самоідентифікацію. Вони обов'язково повернуть собі свою рідну мову, але це не відбуватиметься швидко, бо мовні процеси завжди повільні. В цьому питанні неприпустимо тиснути на людей.
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02.04.2022 20:37 Відповісти
***** сказав, а вы что молитесь на то что сказал больной дед? Почему бред старого деда мешает думать своей головой? Почему в украинских школах преподают немецкий язык, это же язык Гитлера. Надо запретить немецкий язык, во всем мире! Итальянский тоже запретить, они союзники третьего рейха! и японсикий.
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02.04.2022 15:26 Відповісти
"потеряли" О_о Это как? Шли и потеряли? Что ты несешь, фуфел?
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02.04.2022 13:47 Відповісти
Через "язіку" втратили Крим? Точно🤪? Ти ще не зробив ніяких висновків, тоді ти кретин і це без образ?
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02.04.2022 13:49 Відповісти
ну то, что расеяне насаждают свой язык везде где только можно и уничтожают всё украинское - это факт. поэтому язык очень важен и время "какая разница" уже прошло. язык был и остается инструментом оккупантов. вас история вообще чему-то учит?
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02.04.2022 14:53 Відповісти
Ви вже, бачу, перейшли на українську))
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02.04.2022 15:15 Відповісти
не росияне а режим путинский! Гитлер тоже уничтожал все украинское, почему немецкий язык не запрещен?
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02.04.2022 15:36 Відповісти
втратили Крим через те, що неблагодарні, ліниві, хамськи і тупі нащадки зайд, що ще з минулого сторіччя в Криму оселилися, завжди вважали себе кращими від українців, їх клещатами тягнуло до великой росії. Ще за довго до війни приїздиш до Криму, сервіс в більшості випадків гівняний але дорогий, відношення таке як в совку до людей ставилися усілякі там продавчині по-хамськи, зверхньо, а що вони уміли-то, що могли? єдине щастя що на березі Чорного моря, так і експлуатували це так, ніби вони елексиром життя замироточили. А при всьому тому Моря Чорного не берегли. росія тільки скористалася їх пихатістю і тупістю.
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02.04.2022 15:27 Відповісти
неправда це, вже вісімь років пройшло і досі ще нікого насильно не змусили говорити українською, люди самі переходять. От і пан собі спокійнісенько пише російською, і ніхто пана не зачипає. Кримчане були в захваті від обіцянок цяцянок від рашки, що вони будуть курортом, що знову буде як за брєжнєва, високі пенсії, багаті гості, блат, "вся фігня" а їм і палець об палець не треба буде стукати, тільки проголосувати. Як треба. І вони виявилися поганими громадянами, вони поставили свою власну примарну вигоду вище за цілу країну і це через них ордло, бо без Крим сенсу в ордло нема жодного. Через них і війна, бо без Крим рашка взагалі немала би шансів. А тепер скажить мені чи незадорога ціна за їх хотілки? скільки вже людей загинуло?
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02.04.2022 16:11 Відповісти
заборона використовувати його як другий державний чи регіональний: це цілком логічно, бо росія зробила зі свого язика зброю і від так він вже не може розглядатися як просто мова. Але людям розмовляти не заборонили, заборонили вести документацію, але розмовляти ні. От пан же пише, і хиба не з в"язниці пише пан?
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02.04.2022 16:29 Відповісти
Прокиньтеся і, оскільки маєте інтернет, знайдіть інформацію з якого року ********* готувала операцію із захоплення Криму і про те як фальсифікували результати "референдуму"
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02.04.2022 17:01 Відповісти
та все знают что планировали, успакойся не о том речь, мы говорим о крымчанах
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02.04.2022 17:38 Відповісти
Российской мовы не существует.
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02.04.2022 14:21 Відповісти
про оточення було зрозуміло коли рашка почала відвід від Києва.бо зазнала втрат і нічого не змогла зробити...і перекину на Суми Харків наступ...з сходу наступ на Ізюм і з півдня наступ на Запоріжжя Дніпро
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02.04.2022 13:36 Відповісти
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02.04.2022 13:39 Відповісти
Короче План Б забрать себе полностью Левобережье
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02.04.2022 13:55 Відповісти
саме так..саме так..
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02.04.2022 14:00 Відповісти
коли спрацює план Б..то бачите внизу південь? де Одеса..от звідтам наступати , захоплювати вже всю Україну..бо форсування Дніпра складно і будуть підірвані мости а з Херсона Миколаєва Одесси вже нема перепон на шляху і тим більше придністровське угрупування завдасть удару
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02.04.2022 14:05 Відповісти
Нет. Даже если завоюют, то не смогут удержать под собой. Поэтому только донецкая и луганская по их границы ну и то, что успели на юге забрать и на этом остановятся.
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02.04.2022 14:22 Відповісти
та вони ж довбануті, вони нічого не можуть утримати, але лізуть все одно, рвуть, жруть ртом і сракою.
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02.04.2022 15:29 Відповісти
путинский нацик Стрелков еще месяц назад говорил об "необходимости окружения ООС"
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02.04.2022 13:38 Відповісти
Я чув теж..його балаканину..так він дуже був засмучений і говорив що мало вояк..треба більше..і Гіркіна пдан захоплення всієї території по річці Дніпро від Києва до Херсона..відрізати повністю по дніпру з подальшим підтягуванням сил для захоплення вже всієї України
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02.04.2022 13:45 Відповісти
Сейчас бы вдарить "Громом" и "Вербой". Но сначала их надо из-под асфальта откопать.
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02.04.2022 13:40 Відповісти
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02.04.2022 13:48 Відповісти
парасолька нада?
без верещучки всі все розуміють за зелення.
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02.04.2022 13:48 Відповісти
Ага, і чомусь тільки на Півдні у ***** вийшов справжній гітлеровський "бліц-криг", місцями навіть стрімкіше і "пабєданоснєє", ніж в алоїзовича(захоплення Нової Каховки букавально за 1-2 дні з початку вторгнення). Там ще і грамотно було розставлено зрадників на керівні посади - 100%, саме розставлено. Щось в інших місцях швидко поставили орків на місце і дали по зубах - а з Півдня і з Південного Сходу просто все повіддавали навіть без спроб оборони фактично(тільки там за міст перед Херсоном поборолися). Такий явний централізований злив викликає ДУЖЕ багато питань, не до солдат і польових командирів, звичайно - до влади, до влади нашої "зелененької" питань!
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02.04.2022 14:56 Відповісти
ще підгодовує під виглядом гуманітарки.
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02.04.2022 15:21 Відповісти
Київ вже оточили 2 рази)
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02.04.2022 13:43 Відповісти
откровеніє віку..
агрохімію запустить - він всім доповість, шо те все муйня,
як і про кацапський ненапад.
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02.04.2022 13:44 Відповісти
з якого дерева ви вообще цю агрохімію зняли?
стільки навкруги прилічних обезян - ні треба знайти найпаскуднішу.
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02.04.2022 13:55 Відповісти
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02.04.2022 13:46 Відповісти
🎶🎶🎶

Орест Лютий у штабі АТО "Луна" 22.06.2014. "Слава Україні"

https://youtu.be/sqg3WRs6rsc



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02.04.2022 13:47 Відповісти
Та це і так було зрозуміло, одразу після переговорів 29 березня.
ЗСУВ треба швидко готуватись.
Орки зі всіх сил будуть старатися хоч щось урвати в цій провальній, для них війні!!
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02.04.2022 13:52 Відповісти
на 9 травня оркам конче треба показати результат ,щоб )(уйлу показати пабєду...
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02.04.2022 13:55 Відповісти
Они и покажут убедительно. Даже если армию полностью потеряют в Украине. В "рейхе" плохих новостей не бывает. Гитлер до 1945 года "наступал и побеждал" или "отходил" на выгодные позиции. Надо понимать что пропаганда в РФ то что такая же.
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02.04.2022 14:10 Відповісти
сьогодні товариш ,казав шо орки готові положити ще 50 тис.орків, щоб досягнути мети..і їм пох на жертви..якийсь ординський єксперд іх говорив шо )(уйлу пох на жертви
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02.04.2022 14:14 Відповісти
Любой "ординський єксперд" на службе. Их слушать - лить враньё себе а уши. Может всю армию РФ уничтожить. Эта армия не может воевать по факту. Зачем она ему нужна? Кормить это стадо ********* в погонах скоро будет нечем из за санкций. Сжигали бы их сразу в военкоматах после призыва лучше.
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02.04.2022 14:23 Відповісти
Они начнут ощущать потери тольшко когда убитыми потеряют под 500 000. А до этой цифры еще ой как далеко....
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02.04.2022 14:36 Відповісти
вот почему верещучка из трусов лезет... рыльце покрыто разминированием и передачей мостовых сооружений под нее... а там 2 недели и нападение... а до этого был резников, которого с места верещучки перевели на министра обороны... какой-то стройный лад вырисовывается... а еще выступление "наивеличайшемудрейшего" и потом хламидии о том, что Запад нагнетает обстановку... так это уже не на Нобелевскую премию тянет... это подтягивает другой жанр...
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02.04.2022 14:03 Відповісти
Еще пару дней держите оборону, а потом нужно самим идти в контратаку, как только они побегут (а они побегут), то бежать будут очень быстро, что не успеете догнать (они от своих дедов в трусости и шкурности не сильно отличаются, те драпали аж до самой Москвы)!
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02.04.2022 14:07 Відповісти
Странно это все почти каждый день сообщают что вот вот врага полностью выбьют из украины . освободят крым и донбасс а тут уже новость о том что могут окружить украинские войска
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02.04.2022 14:23 Відповісти
Кто так говорит - Арестович? Так это просто позитивный блогер, меньше ему верьте.
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02.04.2022 14:36 Відповісти
Такое ощущение что в правительстве одни блогеры и квартальщики и гарант только в кресле и воюет как диванный генерал
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02.04.2022 16:32 Відповісти
Три дня говорим об этом и я просто о@уею если у них это получится...
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02.04.2022 14:27 Відповісти
Знаєте - протидійте, не можете - відводьте хлопців. Якщо після цих новин, почуємо що хлопці в котлі на Донбасі, то ви дибіли.
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02.04.2022 14:28 Відповісти
Недеюсь, ВСУ дружно и весело помогают оркам отступать артиллерийскими, джавелиновскими, стугнавскими и прочими подсрачниками!.
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02.04.2022 14:29 Відповісти
Там знаходиться близько 60 тыс. наших військових, самі елітні та боездатні підрозділи які 8 років загартовувались в боях та боронили наш спокій. Допустити їх оточення навіть важко уявити, россіяни знищать їх усіх. Це буде сама ганебна та болісна втрата для України та її народу.
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02.04.2022 16:22 Відповісти
 
 