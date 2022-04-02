Беззбройного фотографа Макса Левіна окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї, - Офіс генпрокурора

1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, Вишгородська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року зник зв’язок з українським фотожурналістом Максимом Левіним, який висвітлював події, пов’язані з військовою агресією Російської Федерації на території Київської області. Тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

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Макс Левін народився 7 липня 1981 року на Київщині. З 15 років він мріяв стати фотографом. Юнаком Максим відвідував фотогурток та знімав на дзеркальний "Київ-98". Після школи здобув освіту за фахом "інженер компʼютерних систем" у Київському політехнічному інституті і працював фотожурналістом. Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював журналіст.

Разом із колегою Маркіяном Лисейком у 2014 році Левін заснував присвячений військовим проєкт AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com задля збереження та переосмислення значення подій серпня 2014 року військовими, їхніми родинами та громадянами України в цілому. Максим був одним із тих, кому вдалося вибратися живим із Іловайського котла.

Окрім журналістських робіт, він створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

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Олексій Чернишов та Максим Левін працювали разом протягом багатьох років. У 2014, у розпал Революції Гідності, вони були поранені під час пікету під Києво-Святошинським судом 10 січня.

У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.

Допомога у похованні та родині:

Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах;

ПриватБанк: 5168757403122528 Інна Варениця.

Дату і місце прощання із Максом Левіним родина повідомить найближчим часом.