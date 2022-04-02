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На Сумщину з території РФ зайшла велика кількість ворожих військ. Окупанти дуже бояться місцевих, тому відкривають хаотичний вогонь по людях: є поранені, - Живицький

рф,армія,окупанти

На Сумщину зайшла велика кількість ворожих військ з території Росії.

Про ситуацію на Сумщині станом на 2 квітня 12:00 розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Конотопський район: велика кількість ворожих військ зайшла з території росії. Сформований умовний "коридор", через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотньому напрямку на росію.

Вони дуже бояться місцевих жителів і наших військових, тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з’являються біля цієї техніки або вздовж руху колон.

У Бурині війська рф вчора обстріляли будинки мирних жителів. В одного чоловіка вогнепальне наскрізне поранення. Його доправили до лікарні та надають медичну допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія нарощує свої війська і техніку на Сумщині: починають окопуватися в багатьох громадах, шукають місцеву владу, - голова ОВА Живицький. ВIДЕО

Також у Бурині орки обстріляли цивільну машину з людьми. Двох місцевих із вогнепальними пораненнями вчора зранку передали медикам.

Позавчора до лікарні району доправили місцевого жителя, який потрапив під ворожий обстріл у селищі Дубов’язівка. Учора, 1 квітня, чоловік помер.

Шосткинський район:
ввечері, 31 березня, між Білопіллям та Путивлем військові рф затримали цивільну машину з жителями Шосткинського району. Відомо, що в людей забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Після цього зв’язок із затриманими зник. Станом на вчора їх місце перебування невідоме, телефони вимкнені.

Сумський район:
орки вели хаотичний вогонь по с. Басівка. Пошкоджені нежитлові приміщення.

Повномасштабна війна триває, і уродженці Сумщини страждають від неї на всій території України. Учора стало відомо, що до російського полону потрапив військовий Збройних Сил України. Протягом довгого часу хлопець не виходив на зв’язок із рідними, а вчора його матері надійшло відео у вайбері, що сина захопили в полон", - розповів Живицький.

Автор: 

армія рф (17228) Сумська область (3558)


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Топ коментарі
+68
Дайте народу зброю !!!!!
І вони згорять в пеклі
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02.04.2022 15:03
+36
Мужчинам необходимо срочно покинуть свои жилища и искать способы заполучения оружия. Эти мрази могут ходить по домам и тупо расстреливать боеспособных мужчин.
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02.04.2022 15:05
+27
А ти піднімеш сраку з дивану ? Що за менталітет такий розвивати срач ! Що він не так сказав ? Видати зброю щоб москалі боялись , а місцеві не пігали по протестах беззбройні . Крапка !
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02.04.2022 15:17
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Дайте народу зброю !!!!!
І вони згорять в пеклі
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02.04.2022 15:03 Відповісти
І ти підеш воювати? З Іспанії?
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02.04.2022 15:10 Відповісти
А ти піднімеш сраку з дивану ? Що за менталітет такий розвивати срач ! Що він не так сказав ? Видати зброю щоб москалі боялись , а місцеві не пігали по протестах беззбройні . Крапка !
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02.04.2022 15:17 Відповісти
Тому що ефективність такого опору буде близька нулю. Цивільних з автоматами на мітингах розстріляють за 10 хвилин.
Так шо не треба пердіти в калюжу 'єдайте зброю'', типу в нас тут зрада, воювати не дають.
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02.04.2022 15:20 Відповісти
Місцеві свою землю краще знають і по мітингах бігать не будуть. А будуть досить ефектно діяти . Срач зараховано
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02.04.2022 15:25 Відповісти
У всех місцевих в Сумской области есть возможность вступить в ряди обороны и защищать страну под командованием вооруженных сил Украины, и этим самым приносить пользу, а не хранить ака дома на всяк случай, и периодически попадать в руки милиции, когда бухие по дворам стреляют куда непопадя.
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02.04.2022 15:30 Відповісти
В тебе в маскаліі впевненний що так і є , бухий народ)
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02.04.2022 15:36 Відповісти
Ти з дубу впав, Ігор Білик? Ти взагалі в курсі, що всі великі райцентри в Сумській області в облозі? Конотоп, Шостка, Ромни, Глухов, Путивль. Як вони можуть вступити в лави ЗСУ?
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02.04.2022 16:19 Відповісти
пиши нормальною мовою, і друге, АК треба роздати, ва решта тебе нехай не турбує
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02.04.2022 19:40 Відповісти
''а місцеві не пігали по протестах беззбройні''

''Місцеві свою землю краще знають і по мітингах бігать не будуть''

Ти не заплутався часом?
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02.04.2022 16:16 Відповісти
Ти дійсно гадаешь шо єфективність озброеного партизана рівна нулю?
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02.04.2022 15:39 Відповісти
Он проводит линию ОПУ И СЛУГ НАРОДА , которые сделали кастрированный закон про ТРО
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02.04.2022 15:57 Відповісти
Порівняно з армією - так, близько 0.
Проживеш в лісі довго?
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02.04.2022 16:28 Відповісти
УПА - це звичайні селяни.
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02.04.2022 19:16 Відповісти
А почему ты не в военкомате, эксперд? Скоро на вашей рабссее твои диванные войска закончатся. Призыв, бессмысленный и беспощадный направит всех рашоорков на удобные позиции для наших Джавелинов и Нлавов.
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02.04.2022 15:44 Відповісти
Я ветеран АТО, мокрощелка, и не хами мне. Иди маскировочные сети плети нашим воинам.
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02.04.2022 16:30 Відповісти
От ты дурепа рабссейская. 31 год календаря, уволился чтобы дорогу дать молодым. В военкомате уже два раза был, сказали ждать звонка. Ну почему в рашотролли таких тупых как ты берут? Насосала?
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02.04.2022 16:50 Відповісти
Отсосиновик не пробовала у украинского воина? Хотя о чем это я... Тебе свой рашособачий рот надо полоскать зеленкой прежде чем на Цензоре писать. Раштитутка.
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02.04.2022 17:06 Відповісти
Троль , посмотри кадры из Бучи , где просто уничтожали всех мужчин . Было бы у них оружие , могли бы защитть себя и семьи

https://youtu.be/YHnfoVOhRSk
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02.04.2022 15:56 Відповісти
А з якого то хера цивільні з цими автоматами підуть на мітинги?
Як у твою голову прийшла така умна мисля?
Північна частина Сумської області - це ліси. І половина чоловіків - мисливці.
Не був там ніколи? То "не перди в калюжу".
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02.04.2022 16:13 Відповісти
Це відповідь на ''щоб цивільні не йшли беззбройні на мітинги''.
Вийшли б вони озброєні, це був би останній мітинг.
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02.04.2022 16:20 Відповісти
Наприклад я, якщо б був автомат, та хоча б мосінка, по мітингах не бігав би, а прикопав її в садку, прийдуть лаптекопитні, дочекаюсь ночі та хоч одного завалю, якщо непоталанить, то хоч помру не даремно, а як поталанить то "Тиха Украинская ночь"
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02.04.2022 19:11 Відповісти
Ну от якого *** патріотично ******* із самої Ірландії?
Приїдь, візьми зброю в руки... А то з'******* за тридев'ять земель, але патріотичне як коровяче гімно.
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02.04.2022 21:17 Відповісти
Зброя в армії, куди народ може вступити.
А дати зброю, щоб її поховали під подушки і потім окупанти повідбирали собі, то вже краще викинути.
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02.04.2022 15:18 Відповісти
Яку зброю?
Все ******** с 2019 года.
Строим дороги,и улыбаемся.
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02.04.2022 19:08 Відповісти
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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02.04.2022 15:03 Відповісти
Кого звільняють освободітєлі, якщо вони вбивають мирне, неозброєне населення?
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02.04.2022 15:04 Відповісти
Цій мерзоті байдуже, кого вбивати - така сутність кацапської натури.
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02.04.2022 15:14 Відповісти
"освобождают" Украину от украинцев...
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02.04.2022 15:17 Відповісти
Мужчинам необходимо срочно покинуть свои жилища и искать способы заполучения оружия. Эти мрази могут ходить по домам и тупо расстреливать боеспособных мужчин.
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02.04.2022 15:05 Відповісти
І вести розвідку та повідомляти нашим, де кацапи окопуються...
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02.04.2022 15:07 Відповісти
Мародери таки змогли втекти цілими. Шкода.
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02.04.2022 15:07 Відповісти
Хоть не все
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02.04.2022 15:23 Відповісти
Перепуганные срочники и как бы резервисты. Пушечное мясо бункерфюрера. Ну раз без головы родились, то физически они будут их терять в Украине.
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02.04.2022 15:08 Відповісти
Напевно ротація, небоєздатні частини виходять, заходе свіже м'ясо.
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02.04.2022 15:20 Відповісти
Если бы это была ротация, то им не было никакого смысла оставлять целые районы.
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02.04.2022 15:28 Відповісти
Эта атака наспех подготовленных "военных" говорит о том, что на юге Украины будут тяжелые бои потому что бункерфюрер так и не отказался от сухопутного коридора в Крым и ПМР. Ему нужна срочно еще одна "победа", иначе даже рабссияне прозревать начинают.
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02.04.2022 15:13 Відповісти
Мариуполь и Херсон до сих пор не дают наладить сухопутный коридор в Крым, дядя-рашст. Где вас таких тупых в умные набирают?
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02.04.2022 15:25 Відповісти
А ты карту не пробовал посмотреть, стратег?
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02.04.2022 16:01 Відповісти
В Крым и в ПМР, читать внимательнее надо.
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02.04.2022 16:12 Відповісти
Дядя, ты дебил? Какая вода в Крым?
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02.04.2022 15:22 Відповісти
Нет Днепровской воды в Крыму, не пиши всякую хрень.
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02.04.2022 15:28 Відповісти
тебе этого просто хочется.
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02.04.2022 15:51 Відповісти
Аргументируй, рашртроллик.
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02.04.2022 16:10 Відповісти
сам ты рашотролик. Я исхожу из того, что дамба взорвана месяц назад, и канал должен был давно заполниться. Вода идет самотеком, это курс физики. Если у тебя есть доказательство что вода до крыма не дошла, то поделись - буду рад вместе с тобой
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02.04.2022 16:14 Відповісти
«На самом деле этот подрыв - это пиар-ход. Чтобы показать какие-нибудь победные настроения. Потому что рукотворная дамба была из мешков с песком. Не нужно было каких-либо чрезвычайных усилий, чтобы его разрушить. Но за ней стоит другая плотина, гидротехническая постройка со шлюзами регуляторами, которая сдерживает воду сейчас. Если ее откроют, а это действительно не так много времени может занять, то вода может пойти в АР Крым», - объясняет Михаил Яцюк, директор Института водных проблем и мелиорации НАН Украины.
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02.04.2022 16:18 Відповісти
это ни о чем. Надо источник из Крыма. погуглил: рашисты на интерфаксе писали что 15.03 вода была на насосной станции в крыму.
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02.04.2022 16:22 Відповісти
да я и так понял что ты рашист. Но вот нафига ты палишься источниками от рашистской оккупационной власти? Еще раз спрошу: дядя, ты дебил?
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02.04.2022 17:04 Відповісти
Вода дойти самотёком может только до Джанкоя,так было когда канал работал,дальше работали насосы.
Если насосы не работают воды дальше особой не будет,если работают то будет.
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02.04.2022 17:29 Відповісти
вот они и писали что вода на первой насосной станции. То есть в Крыму.
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02.04.2022 18:46 Відповісти
Военные после себя оставили неприглядную картину - многочисленные поражения почвы горючими материалами. Местные жители надеялись, что они уже не вернутся, так как Тайганское водохранилище осталось без полезного объема воды. Но теперь, значит, пришла очередь находящегося рядом Белогорского водохранилища (Тайганское и Белогорское водохранилища имеют сброс воды в реку Биюк-Карасу - КР). В прошлом году военные спешно обустраивались здесь, а в этом - заблаговременно готовят всю инфраструктуру, чтобы в нужный час вновь пустить воду на Симферополь по тем же трубопроводам, которые сейчас также проверяются и чинятся от утечек. Местные жители не в восторге от этого, боимся сами остаться летом без воды», - рассказал корреспонденту Крым.Реалии местный краевед, попросивший не называть его имя и фамилию.
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02.04.2022 15:47 Відповісти
Тимчасово....
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02.04.2022 15:23 Відповісти
бойтесь падлы собственной тени... асвабадители х*евые !!!
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02.04.2022 15:17 Відповісти
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02.04.2022 15:22 Відповісти
Он там спрятался?
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02.04.2022 15:31 Відповісти
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02.04.2022 15:33 Відповісти
Наши хлопцы отлично умеют играть в прятки, найдут)))
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02.04.2022 15:39 Відповісти
В жмурки
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02.04.2022 15:53 Відповісти
по теме играть - красивое
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02.04.2022 15:59 Відповісти
блджад
реально баян
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02.04.2022 16:02 Відповісти
Вы понимаете, Кабзон устал от постоянных концертов и ему нужна помощь...
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03.04.2022 03:53 Відповісти
еще медведя в жопу нужно засунуть
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03.04.2022 06:19 Відповісти
це мультиварка?
а рецепт де?
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02.04.2022 16:01 Відповісти
Хоронили соловьёва, Получилось них*ево - Разорвали как баян, маргариту симонян.
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02.04.2022 16:02 Відповісти
Я может много прошу, но можно ли сделать так, чтобы заголовки хоть в общих чертах коррелировались с текстом под ними?)
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02.04.2022 15:25 Відповісти
Рукалицо
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02.04.2022 15:34 Відповісти
Страшные последствия в оккупированной Буче .
Много расстрелянных мужчин
https://youtu.be/YHnfoVOhRSk

СЧИТАЮ , что депутаты и ОПУ сделали кастрированный закон про ТРО , в результате чего народ беззащитен перед оккупантом,
ВИНА за погибшее гражданское население , когда сильные мужчины не могут защитить свои семьи : лежит на ОПУ ( Ермак Татаров) и слугах народа
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02.04.2022 15:52 Відповісти
зеленскому наср он видосики снимает
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02.04.2022 17:21 Відповісти
Все це було зроблено свідомо, як і розмінування підходів з Криму.
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02.04.2022 18:00 Відповісти
рoSSія терорист і маньяк! Всіх орків вішати і палити!
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02.04.2022 16:36 Відповісти
а на курятнике сверху боооольшой мешок семечек.
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02.04.2022 17:21 Відповісти
Будет атака с севера по путям снабжения ВСУ на луг-гандонии,вот для этого и заходят
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02.04.2022 17:32 Відповісти
зЕ запропонує зЕленим асфальтом захищатися. Самі ж обрали паяца та вони "усталі ат вайни", тепер знову йому оди співають😳. Що ще повинно статися.
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02.04.2022 17:50 Відповісти
конфіскація зброї добровольців
https://www.youtube.com/watch?v=hQIY0w8feLg&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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02.04.2022 19:07 Відповісти
щоб ви швидше здохли, мерзота рашистська!
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02.04.2022 23:51 Відповісти
 
 