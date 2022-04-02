На Сумщину з території РФ зайшла велика кількість ворожих військ. Окупанти дуже бояться місцевих, тому відкривають хаотичний вогонь по людях: є поранені, - Живицький
На Сумщину зайшла велика кількість ворожих військ з території Росії.
Про ситуацію на Сумщині станом на 2 квітня 12:00 розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Конотопський район: велика кількість ворожих військ зайшла з території росії. Сформований умовний "коридор", через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотньому напрямку на росію.
Вони дуже бояться місцевих жителів і наших військових, тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з’являються біля цієї техніки або вздовж руху колон.
У Бурині війська рф вчора обстріляли будинки мирних жителів. В одного чоловіка вогнепальне наскрізне поранення. Його доправили до лікарні та надають медичну допомогу.
Також у Бурині орки обстріляли цивільну машину з людьми. Двох місцевих із вогнепальними пораненнями вчора зранку передали медикам.
Позавчора до лікарні району доправили місцевого жителя, який потрапив під ворожий обстріл у селищі Дубов’язівка. Учора, 1 квітня, чоловік помер.
Шосткинський район:
ввечері, 31 березня, між Білопіллям та Путивлем військові рф затримали цивільну машину з жителями Шосткинського району. Відомо, що в людей забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Після цього зв’язок із затриманими зник. Станом на вчора їх місце перебування невідоме, телефони вимкнені.
Сумський район:
орки вели хаотичний вогонь по с. Басівка. Пошкоджені нежитлові приміщення.
Повномасштабна війна триває, і уродженці Сумщини страждають від неї на всій території України. Учора стало відомо, що до російського полону потрапив військовий Збройних Сил України. Протягом довгого часу хлопець не виходив на зв’язок із рідними, а вчора його матері надійшло відео у вайбері, що сина захопили в полон", - розповів Живицький.
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І вони згорять в пеклі
Так шо не треба пердіти в калюжу 'єдайте зброю'', типу в нас тут зрада, воювати не дають.
''Місцеві свою землю краще знають і по мітингах бігать не будуть''
Ти не заплутався часом?
Проживеш в лісі довго?
https://youtu.be/YHnfoVOhRSk
Як у твою голову прийшла така умна мисля?
Північна частина Сумської області - це ліси. І половина чоловіків - мисливці.
Не був там ніколи? То "не перди в калюжу".
Вийшли б вони озброєні, це був би останній мітинг.
Приїдь, візьми зброю в руки... А то з'******* за тридев'ять земель, але патріотичне як коровяче гімно.
А дати зброю, щоб її поховали під подушки і потім окупанти повідбирали собі, то вже краще викинути.
Все ******** с 2019 года.
Строим дороги,и улыбаемся.
Если насосы не работают воды дальше особой не будет,если работают то будет.
реально баян
а рецепт де?
Много расстрелянных мужчин
https://youtu.be/YHnfoVOhRSk
СЧИТАЮ , что депутаты и ОПУ сделали кастрированный закон про ТРО , в результате чего народ беззащитен перед оккупантом,
ВИНА за погибшее гражданское население , когда сильные мужчины не могут защитить свои семьи : лежит на ОПУ ( Ермак Татаров) и слугах народа
https://www.youtube.com/watch?v=hQIY0w8feLg&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9