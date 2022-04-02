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Зеленський обговорив із президентом Латвії Левітсом воєнні злочини РФ в Україні: Усі винні мають бути покарані!

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Латвії Егілсом Левітсом.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів перемовини із президентом Латвії Егілсом Левітсом. Повідомив про хід протидії агресії РФ, про її воєнні злочини. Погодилися: усі винні мають бути покарані! Подякував за вагому підтримку з боку народу Латвії. Цінуємо кожного надійного друга й союзника в боротьбі з агресією РФ!", - написав глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Латвія (1347) росія (65098) Левітс Егілс (40)


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К сожалению у нас президент скорее клоун, чем президент. Бесполезная кукла.
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02.04.2022 17:17 Відповісти
Сколь будет этих обсуждений, ох эта дипломатия. Когда будут действия. И не надо меня обвенять и говорить что нам помагают. Помагают это когда мы контрнаступаем, сбиваем 100% ракет, и люди минимально гибнут.
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02.04.2022 18:44 Відповісти
 
 