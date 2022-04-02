Зеленський обговорив із президентом Латвії Левітсом воєнні злочини РФ в Україні: Усі винні мають бути покарані!
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Латвії Егілсом Левітсом.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів перемовини із президентом Латвії Егілсом Левітсом. Повідомив про хід протидії агресії РФ, про її воєнні злочини. Погодилися: усі винні мають бути покарані! Подякував за вагому підтримку з боку народу Латвії. Цінуємо кожного надійного друга й союзника в боротьбі з агресією РФ!", - написав глава держави.
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Igor Abolinsh
показати весь коментар02.04.2022 17:17 Відповісти Мені подобається 4
Сергей Николаевич #507422
показати весь коментар02.04.2022 18:44 Відповісти Мені подобається 0
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