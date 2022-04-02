На Одещині війська РФ проводять повітряну розвідку та атакують з неба, - Оперативне командування "Південь". ВIДЕО
Оперативна обстановка на Одещині наразі контрольована ЗСУ, всі дії противника, який проводить повітряну розвідку та атакує з неба, ретельно відстежуються.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".
"Деморалізований і озвірілий окупант продовжує вишукувати резерви та способи реалізації своїх підлих планів. Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба. Усі ризики як з моря, повітря і по суходолу нами враховані, всі дії противника ретельно відстежуються. Сили охорони та оборони – на сторожі кордонів та захисті регіону", - йдеться в повідомленні.
У командуванні закликали мешканців прикордонних міст бути пильними й відповідальними, не наражати себе на небезпеку, а у разі виявлення підозрілих осіб, негайно повідомляти відповідні підрозділи сил охорони та оборони регіону.
Попри ворожі напади, обстановка в Одеському регіоні залишається стабільною і контрольованою, запевнили в командуванні.
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Хоча б рів висотою пару метрів насипано?
И президентша молдаван тоже ссыт. Целью ее президенства - борьба с коррупцией. Когда президенство пошло не по плану, она "поплыла". Даром что пришла на Крымскую платформу. Еще она давно скулит что Молдова не готова остаться без энергоресурсов. А еще у нее советники такие... мягко говоря, похоже у них какие то мутные дела с трындецстровцами. Там все мутно. На Молдову надежды мало. Не вояки. Сидят и молятся чтобы до них русский мир не дошел. Спасибо им уже за то что хорошо принимают украинских беженцев.