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Новини Війна
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На Одещині війська РФ проводять повітряну розвідку та атакують з неба, - Оперативне командування "Південь". ВIДЕО

Оперативна обстановка на Одещині наразі контрольована ЗСУ, всі дії противника, який проводить повітряну розвідку та атакує з неба, ретельно відстежуються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

"Деморалізований і озвірілий окупант продовжує вишукувати резерви та способи реалізації своїх підлих планів. Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба. Усі ризики як з моря, повітря і по суходолу нами враховані, всі дії противника ретельно відстежуються. Сили охорони та оборони – на сторожі кордонів та захисті регіону", - йдеться в повідомленні.

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У командуванні закликали мешканців прикордонних міст бути пильними й відповідальними, не наражати себе на небезпеку, а у разі виявлення підозрілих осіб, негайно повідомляти відповідні підрозділи сил охорони та оборони регіону.

Попри ворожі напади, обстановка в Одеському регіоні залишається стабільною і контрольованою, запевнили в командуванні.

Автор: 

Одеса (5437) Одеська область (3186)


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Топ коментарі
+8
Украине нужно разбомбить склады России в Приднестровье. Нужно наперед это уничтожить, пока оно не пошло в бой на Одессу.
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02.04.2022 16:08
+5
турция. москалей уродов массово выселяют из отелей. визжат падлы что это незаконно. а убивать людей это законно?
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02.04.2022 16:26
+2
Цензор, вся сторінка в рекламі *****, хоча я його,скота, ніде не шукав. Заблокуйте, будь ласка. Ось звідсіля: https://s-img.mgid.com/...... . Сайт https://www.mgid.com/ghits/......
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02.04.2022 16:05
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Не казав він такого.
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02.04.2022 16:06 Відповісти
Це ти, пдрс, сам від нього чув?
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02.04.2022 16:13 Відповісти
До речі, а що було зроблено за роки незалежності Україною для укріплення кордону з Придністровським районом Молдови?

Хоча б рів висотою пару метрів насипано?
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02.04.2022 16:04 Відповісти
А нафіга, там 1500 інвалідів.
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02.04.2022 16:05 Відповісти
Як щодо військових складів?
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02.04.2022 16:10 Відповісти
Ну склади і що, хто буде ними користуватись? Якби була умовна можливість запхати в ПМР з 10 000 москалів і дати їм зброю, але і тут вже з Абхазії і Камчатки збирають.
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02.04.2022 16:15 Відповісти
Та що там відносно складів - кацапам пора домовлятися про матеріальну компенсацію за їхню передачу ЗСУ і потихеньку постачати нам ********** , а самим оформляти паспорти євросоюзу .....
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02.04.2022 18:24 Відповісти
Там уже давно из ценных боеприпасов ничего не осталось. Только взрывоопасный мусор.
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02.04.2022 19:41 Відповісти
Не знаю - я там з переобліком не був , але думаю що артилерійських *********** повинно бути до#уя , та і патрони із стрілецьким озброєнням лишніми ніколи не будуть , он зараз збільшення ТРО гальмується якраз через нестачу цього всього ((
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02.04.2022 19:53 Відповісти
Знающие люди говорят, что вывезено еще лет 15-20 назад. А ржавые патроны явно не окупят спецоперацию в том гадюшнике.
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02.04.2022 20:12 Відповісти
Обабіч того "рова" споконвіків живуть Українці. Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) то споконвічна українська земля заселена Українцями. ТОй кордон треба було уже давно знести, а не укріпляти...
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02.04.2022 17:56 Відповісти
Цензор, вся сторінка в рекламі *****, хоча я його,скота, ніде не шукав. Заблокуйте, будь ласка. Ось звідсіля: https://s-img.mgid.com/...... . Сайт https://www.mgid.com/ghits/......
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02.04.2022 16:05 Відповісти
До речі це правда. Набридло дивитися
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02.04.2022 16:06 Відповісти
Яким чином?
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02.04.2022 16:07 Відповісти
А через Миколаїв вони як пройдуть? Підірвавши мости за собою, вони ще будуть мати проти себе Одеський та Вінницький гарнізони.
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02.04.2022 16:13 Відповісти
Я не Македонський, але як на мене доки москалі з під Чернигова навкруги України долізуть до Одеси, зі Львова, Чернівців, Вінниці, Кропивницького дійде більше резервів.
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02.04.2022 16:22 Відповісти
Украине нужно разбомбить склады России в Приднестровье. Нужно наперед это уничтожить, пока оно не пошло в бой на Одессу.
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02.04.2022 16:08 Відповісти
Конечно нужно. Но тут будет юридический нюанс - это будет нападением на территорию Молдовы.
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02.04.2022 18:50 Відповісти
аж ніяк ...- то просто превентивна військова по загрозі ....
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02.04.2022 19:16 Відповісти
Этот вопрос нужно решать с молдавським властями. У них впервые за 30 лет появилась возможность избавится от этой раковой опухоли и стать европейской страной. Молдаванам должны уже поднадоесть подмосковные стройки и беспредел московской полиции и фмс.
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02.04.2022 19:21 Відповісти
Молдаване ссут. Хотя бы потому что у Молдовы нет полноценной армии. А та что есть совершенно не боеготова. Разве что Румыния впишется, но румыны те еще вояки фанерные.
И президентша молдаван тоже ссыт. Целью ее президенства - борьба с коррупцией. Когда президенство пошло не по плану, она "поплыла". Даром что пришла на Крымскую платформу. Еще она давно скулит что Молдова не готова остаться без энергоресурсов. А еще у нее советники такие... мягко говоря, похоже у них какие то мутные дела с трындецстровцами. Там все мутно. На Молдову надежды мало. Не вояки. Сидят и молятся чтобы до них русский мир не дошел. Спасибо им уже за то что хорошо принимают украинских беженцев.
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02.04.2022 19:57 Відповісти
турция. москалей уродов массово выселяют из отелей. визжат падлы что это незаконно. а убивать людей это законно?
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02.04.2022 16:26 Відповісти
Придестровцам можно предложить разоружится, интенировать их, а дальше хотят, пусть живут в Молдове, в Украине, Румынии,ну а для любителей березок спецрейсы Кишинев-Хельсинки -Санкт-Петербург.
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02.04.2022 19:31 Відповісти
В Украине этим жить не нужно.Это биомусор.
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06.04.2022 15:55 Відповісти
Скоро как черви из под земли лезть будут..
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02.04.2022 21:14 Відповісти
ТАК АТАКУЙТЕ С ПОД ВОДЫ !!!
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03.04.2022 01:49 Відповісти
За пів року росіяни полізуть через стіну до нас "цілуватись"
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03.04.2022 12:01 Відповісти
 
 