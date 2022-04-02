Німеччина не має робити кроків, які зроблять її мішенню для Росії, - віцеканцлер Габек
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що "необдумані кроки" в підтримці України можуть зробити ФРН мішенню для Кремля.
Таку заяву віцеканцлер Німеччини Роберт Габек зробив в інтерв’ю виданню Rheinische Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Раніше Німеччину закликали ще більше підтримати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення, проте Габек відкинув такі заяви. Свою позицію урядовець аргументував тим, що через "необдумані кроки" Німеччина може стати мішенню для Росії".
Габек вважає, що Україні це буде важко зрозуміти, проте він додав, що в політиці немає "морально бездоганної позиції". За словами урядовця, завжди є міркування про запобігання "більшому злу", а політичні кроки є похідними від цього, вважає віцеканцлер Німеччини.
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Ваши нувориши и политиканы давно уже это сделали, минимум 30-ть лет назад.
Это и ваши "чисто экономические проекты", которые "вне политики", и "пацифисткая" левацкая доктрина "Никогда снова". Однако даже при её присутствии вы не стеснялись продавать оружие странам Ближнего Востока, а Украине до последнего отказывали во всём. И теперь ещё имеете проблему из-за "беженцев" с того же Ближнего Востока, которые едут к вам кишлаками пожить на халявном пособии, работать им на экономику ФРГ "аллах запрещает". Но против насилия ваших фрау он ничего против не имеет.
В країнах Заходу з Японією на додачу проживає близько 1 млрд. людей. Ще 1,5 млрд. проживає в Китаї, якому об'єднані нації могли б погодитися запропонувати території на схід від Уральських гір.
Тож на скільки би вистачило 140-мільйонної Росії, щоб протистояти 2,5 міліардам, до того ж озброєним набагато більш технологічним озброєнням, місяць, два?
І забути назавжди про цю країну і це суспільство, які не бажають керуватися цивілізаційними правилами 21-го століття та вносять неспокій в життя світового співтовариства!
Коли нарешті в світі почнуть дивитися на проблему Росії саме під таким кутом зору (щоб безповоротно позбутися цієї проблеми)?
Говоря про "меньшее зло", Хабек отвечал на внутреннюю критику со стороны чистоплюем и моралистов, которые начали ему предъявлять аморальность заключения контрактов на поставки газа из Катара, потому что "в Катаре тоже права человека не соблюдаются, как можно с ними контракты заключать!"
Это мне напоминает американских республиканцев, которые сначала обвиняли Байдена в нерешительности и в том, что он не хочет бойкотировать расейскую нефть, а когда он ее заблокировал и цены на топливо поднялись, они его начали критиковать за политику, которая приводит к повышению цен не топливо и инфляции.
Я вважаю Китай набагато меншим злом для ******** світової цивілізації, ніж Росію. Бо у Китаю ніколи не було месіанської ідеології, на відміну від Росії, і хоч і китайців аж в 10 разів більше, ніж росіян, в них, як і японців (яких стільки ж скільки росіян цілком вистачає 4-х островів) немає ірраціональної тяги до безмежного розширення (і Сибір китайців більше, ніж задовольнить).
Ну і хай собі Китай залишається фабрикою (на більше його амбіції не поширюються), контролювати яку цілком можливо в різний спосіб.
Щодо Індії, то попри другу після Китаю чисельність населення, її розвиток не дуже просунутий (м'яко кажучи).
До того ж світ, в якому в принципі не буде Росії (а буде в кращому випадку з десяток країн, в т.ч. з депресивною Московією), це буде зовсім інший світ.
І наостанок хочу ще нагадати китайсько-радянську війну кінця 60-х, а також китайсько-в'єтнамську війну кінця 70-х (єдиною причиною, якої була роль московського сателіта, яку тоді грав В'єтнам).
Отсутствие у Китая мессианской идеологии - это примерно такое же заблуждение, как отсутствие у россии имперской идеологии в 1999 году. Считать, что Китай согласится на роль фабрики, которую можно полностью контролировать - это оскорбительно и для Китая, и недальновидно. Китай метит в мировые лидеры, полностью разделяя рашкинскую идеологию о растленном упадническом западе, чье время прошло. Подобно тому, как Сталин считал Гитлера "ледоколом мировой революции", рашка исполняет для Китая ту же роль: ослабление Запада и усиление Китая. Китай долго молча готовился и присматривался, и вот теперь начал более активную экспансию.
Основная задача сейчас - убедить весь мир, что распад России на национальные государства - это и есть решение всех проблем. Пока что в мире твердо мнение "ни в коем случае не допустить развала России, это приведет к непредсказуемым последствиям!"
Но это ведь в принципе устранимо с помощью проведения операций интернациональными войсками специального назначения синхронно с потерей централизованого управления и началом хаоса (ведь где что находится в принципе известно).
1. Конфіскація всього російського майна і коштів за її кордонами (як державного так і приватного, в т.ч. фізичних осіб).
2. Заборона всім росіянам приїздити в країни Заходу, або транзитом проїжджати, пропливати, пролітати через них (в будь-якому вигляді).
3. Негайна висилка всіх російських громадян, що знаходяться в країнах, які доєднаються до санкцій, назад в Росію, з конфіскацією їхнього майна та грошей на кордоні (щоб посилити там проблему забезпечення їжею та безробіття).
4. Повна заборона виводити або вивозити готівкою гроші з Росії на будь-які цілі (тобто де-факто зупинення всього імпорту в РФ та перетворення наявного там запасу валюти на макулатуру).
5. Запровадити санкції проти інших країн, які спробують допомогти Росії все це обійти.
6. І треба кінчати з мантрою, що не гуманно бити санкціями по простому народу. По ньому треба бити, бо він несе ту ж саму провину, що й Путін, якщо не влаштовує різанину путінському режиму. (як казав "класик", імперіалістичні війни мають трансформуватися в громадянські).
Через півроку-рік ТАКИХ санкцій в Росії вже не буде економіки, а буде суцільний хаос і голод. А разом з ними не стане й Росії.
Вот это вообще манипуляция: "Раніше Німеччину закликали ще більше підтримати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення, проте Габек відкинув такі заяви. Джерело:
Попробуйте найти цитату Хабека о том, что Германия не хочет поддерживать Украину сильнее. То, что я видел, разъяснения о принимаемых мерах и их воздействии на россию. Было показано, что эффект от любых мер будет не такой сильный, как некоторым кажется, потому что многими по умолчаниюю считается, что экономика россии полностью зависит от запада, а на самом деле зависит только ее высокотехнологичная часть, "потемкинская деревня", а основные силы рашки сделаны из говна и палок, и работают так же (см. рашкоармию), и санкции на эту часть не влияют почти никак.
Простые жители: "Мы требуем перехода на возобновляемые источники энергии! Прекратить покупать газ!
Политики: Ок, давайте строить ветряки!
Простые жители: Стройте где хотите, только так, чтобы из моего дома их было не видно!
Политики: Хорошо, построим в Северном море, но тогда надо тянуть ЛЭП через полстраны.
Простые жители: Никакой ЛЭП через мой земельный участок!
Политики: Хорошо, ничего не строим, пока не будет достигнута договоренность о том, что делать.
Простые жители: Политики бездейстуют и не хотят избавляться от зависимости от российских энергоносителей! Бизнес на крови! Аморальность!
У всякому випадку з неї треба вилучити німців,мадьяр та францію
Хай самі себе захищають без США
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А адсутнасць такіх крокаў? о_0
Всё порядочные страны там....
Хотя с каких пор Германия и Франция порядочные....