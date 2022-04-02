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Німеччина не має робити кроків, які зроблять її мішенню для Росії, - віцеканцлер Габек

габек

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що "необдумані кроки" в підтримці України можуть зробити ФРН мішенню для Кремля.

Таку заяву віцеканцлер Німеччини Роберт Габек зробив в інтерв’ю виданню Rheinische Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

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Раніше Німеччину закликали ще більше підтримати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення, проте Габек відкинув такі заяви. Свою позицію урядовець аргументував тим, що через "необдумані кроки" Німеччина може стати мішенню для Росії".

Габек вважає, що Україні це буде важко зрозуміти, проте він додав, що в політиці немає "морально бездоганної позиції". За словами урядовця, завжди є міркування про запобігання "більшому злу", а політичні кроки є похідними від цього, вважає віцеканцлер Німеччини.

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Німеччина (7326) росія (64946) Габек Роберт (78)


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Топ коментарі
+68
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02.04.2022 16:09
+49
тьху сцикун
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02.04.2022 16:09
+35
Немцы сами и взрастили Путлера...
а этот Габек один из них
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02.04.2022 16:24
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Так ви ж падлюки в НАТО, чи в ДКБО?
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02.04.2022 16:46 Відповісти
За словами урядовця, завжди є міркування про запобігання "більшому злу", а політичні кроки є похідними від цього,- фріцовський членосос рашиста.Рашистське зло в особі куйла розпочало війну протів України і війна є втіленням абсолютного зла,тоді чому Німеччина, в особі німецьких політиків ,є та прорашистська шлюха,а чи то курва, котра блокує вступ України в НАТО . щоб вона могла захиститися від рашистського зла,чому німецька шлюха.блокує поставки зброї в Україну.щоб вона могла боронитися від рашистського зла?А все тому, фріци є те ж саме зло для України і її народу і немає зла більшого ,або меншого.Зло є зло.арахамівсько-рашистські гаранти ідуть слідом за рашистськи коритом,
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02.04.2022 16:47 Відповісти
"Вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что "необдуманные шаги" по поддержке Украины могут сделать ФРГ мишенью Кремля".

Ваши нувориши и политиканы давно уже это сделали, минимум 30-ть лет назад.
Это и ваши "чисто экономические проекты", которые "вне политики", и "пацифисткая" левацкая доктрина "Никогда снова". Однако даже при её присутствии вы не стеснялись продавать оружие странам Ближнего Востока, а Украине до последнего отказывали во всём. И теперь ещё имеете проблему из-за "беженцев" с того же Ближнего Востока, которые едут к вам кишлаками пожить на халявном пособии, работать им на экономику ФРГ "аллах запрещает". Но против насилия ваших фрау он ничего против не имеет.
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02.04.2022 16:47 Відповісти
Серуни німецькі! Чекайте й далі коли ваших жінок і дітей будуть гвалтувати озброєні роSSіяни..
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02.04.2022 16:52 Відповісти
А у Габека не вистачає мізків для розуміння того простого факту, що на всі потенційні цілі ніякої Росії не вистачить, від слова "зовсім".
В країнах Заходу з Японією на додачу проживає близько 1 млрд. людей. Ще 1,5 млрд. проживає в Китаї, якому об'єднані нації могли б погодитися запропонувати території на схід від Уральських гір.
Тож на скільки би вистачило 140-мільйонної Росії, щоб протистояти 2,5 міліардам, до того ж озброєним набагато більш технологічним озброєнням, місяць, два?
І забути назавжди про цю країну і це суспільство, які не бажають керуватися цивілізаційними правилами 21-го століття та вносять неспокій в життя світового співтовариства!
Коли нарешті в світі почнуть дивитися на проблему Росії саме під таким кутом зору (щоб безповоротно позбутися цієї проблеми)?
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02.04.2022 16:53 Відповісти
Вы зря записываете Китай себе в союзники. У Хабека (а не "Габека") есть понимание того, что многие пока еще нейтральные страны ждут, к кому присоединиться. Если сильно давить на Индию и Китай, они могут начать акивно играть против Запада в целом, и тогда посыплется уже экономика западных стран, и будет четкий "блок диктаторов" бротив "блока за свободу". при этом население бедных стран привыкло жить плохо и пользоваться примитивными технологиями, а население западных стран - нет, поэтому оно будет тупо проигрывать в этой войне, по крайней мере на первых порах. Европа и Америка не хотят, чтобы такая кристаллизация состоялась. Китай уже бычит потихоньку, а Индия покупает рашкованскую нефть, и вообще может стать хабом для Рашки. ОПЕК отказывается увеличивать добычу нефти, это тоже "не в их интересах".
Говоря про "меньшее зло", Хабек отвечал на внутреннюю критику со стороны чистоплюем и моралистов, которые начали ему предъявлять аморальность заключения контрактов на поставки газа из Катара, потому что "в Катаре тоже права человека не соблюдаются, как можно с ними контракты заключать!"
Это мне напоминает американских республиканцев, которые сначала обвиняли Байдена в нерешительности и в том, что он не хочет бойкотировать расейскую нефть, а когда он ее заблокировал и цены на топливо поднялись, они его начали критиковать за политику, которая приводит к повышению цен не топливо и инфляции.
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02.04.2022 19:09 Відповісти
Ви пропустили в мене приз для китайців у вигляді територій аж до Уралу з витісненням звідси (або знищенням) росіян, з природними ресурсами, які там є і які абсолютно не будуть зайвими для "китайської всесвітньої фабрики".
Я вважаю Китай набагато меншим злом для ******** світової цивілізації, ніж Росію. Бо у Китаю ніколи не було месіанської ідеології, на відміну від Росії, і хоч і китайців аж в 10 разів більше, ніж росіян, в них, як і японців (яких стільки ж скільки росіян цілком вистачає 4-х островів) немає ірраціональної тяги до безмежного розширення (і Сибір китайців більше, ніж задовольнить).
Ну і хай собі Китай залишається фабрикою (на більше його амбіції не поширюються), контролювати яку цілком можливо в різний спосіб.
Щодо Індії, то попри другу після Китаю чисельність населення, її розвиток не дуже просунутий (м'яко кажучи).
До того ж світ, в якому в принципі не буде Росії (а буде в кращому випадку з десяток країн, в т.ч. з депресивною Московією), це буде зовсім інший світ.
І наостанок хочу ще нагадати китайсько-радянську війну кінця 60-х, а також китайсько-в'єтнамську війну кінця 70-х (єдиною причиною, якої була роль московського сателіта, яку тоді грав В'єтнам).
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02.04.2022 21:11 Відповісти
Я ничего не пропустил. Китай получает упомянутый вами "приз" в любом случае, ему для этого ничего делать не надо вообще.
Отсутствие у Китая мессианской идеологии - это примерно такое же заблуждение, как отсутствие у россии имперской идеологии в 1999 году. Считать, что Китай согласится на роль фабрики, которую можно полностью контролировать - это оскорбительно и для Китая, и недальновидно. Китай метит в мировые лидеры, полностью разделяя рашкинскую идеологию о растленном упадническом западе, чье время прошло. Подобно тому, как Сталин считал Гитлера "ледоколом мировой революции", рашка исполняет для Китая ту же роль: ослабление Запада и усиление Китая. Китай долго молча готовился и присматривался, и вот теперь начал более активную экспансию.

Основная задача сейчас - убедить весь мир, что распад России на национальные государства - это и есть решение всех проблем. Пока что в мире твердо мнение "ни в коем случае не допустить развала России, это приведет к непредсказуемым последствиям!"
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02.04.2022 22:55 Відповісти
Боязнь Запада распада Россия, как и в случае распада СССР, объясняется прежде всего боязнью расползания ядерного оружия.
Но это ведь в принципе устранимо с помощью проведения операций интернациональными войсками специального назначения синхронно с потерей централизованого управления и началом хаоса (ведь где что находится в принципе известно).
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02.04.2022 23:24 Відповісти
Это понятно специалистам, но не обывателям и зависимым от них политикам, которые тоже придерживаются принципа "если можно избежать незнакомой проблемы, то надо ее избегать".
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02.04.2022 23:29 Відповісти
Можно я з вами поспорити за невідому проблему цивільне населення Німеччини цю проблему добре вивчило у 45 і не тільки Німеччин
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14.04.2022 09:01 Відповісти
Опасение распада России, как и в случае СССР, базируется в первую очередь на опасении расползание ядерного оружия. Но эта проблема устранима с помощью проведения операций интернациональных сил спецназначения синхронно с исчезновением централизованного управления и началом хаоса (ведь где что находится давно известно).
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02.04.2022 23:30 Відповісти
Ну да - надеется убыть рашку одними санкциями. Не получится - придётся быть по настоящему.
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02.04.2022 16:55 Відповісти
Одними санкціями теж можна вбити Росію (хоча процес буде дещо довшим), але це мають бути тотальні санкції:
1. Конфіскація всього російського майна і коштів за її кордонами (як державного так і приватного, в т.ч. фізичних осіб).
2. Заборона всім росіянам приїздити в країни Заходу, або транзитом проїжджати, пропливати, пролітати через них (в будь-якому вигляді).
3. Негайна висилка всіх російських громадян, що знаходяться в країнах, які доєднаються до санкцій, назад в Росію, з конфіскацією їхнього майна та грошей на кордоні (щоб посилити там проблему забезпечення їжею та безробіття).
4. Повна заборона виводити або вивозити готівкою гроші з Росії на будь-які цілі (тобто де-факто зупинення всього імпорту в РФ та перетворення наявного там запасу валюти на макулатуру).
5. Запровадити санкції проти інших країн, які спробують допомогти Росії все це обійти.
6. І треба кінчати з мантрою, що не гуманно бити санкціями по простому народу. По ньому треба бити, бо він несе ту ж саму провину, що й Путін, якщо не влаштовує різанину путінському режиму. (як казав "класик", імперіалістичні війни мають трансформуватися в громадянські).
Через півроку-рік ТАКИХ санкцій в Росії вже не буде економіки, а буде суцільний хаос і голод. А разом з ними не стане й Росії.
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02.04.2022 17:31 Відповісти
Все НАТО надає збройну підтримку УКРАЇНІ дуже помірковано,щоб не більше ні інші,а коли наші ЗСУ знесилять рашку до певного,небеспечного для них,рівня то відбудеться саме цікаве,навипередки почнуть добивати ії,та звичайно виставляти права на еноргоносії...
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02.04.2022 16:58 Відповісти
Очередной слизняк-*********. Тварь. Плесень.
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02.04.2022 16:59 Відповісти
Ну от що можна подумати про цього унтермеша? Який з нього у біса урядовець? До якої еліти його можна віднести? Третя світова аґвже почалась. А цей недоумок белькоче щось з "мирного" політичного словника. Він навіть не розуміє що перетворився на викопну тварину за якийсь місяць. Нема тої реальности де він існує.
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02.04.2022 17:05 Відповісти
Фашисты боятся фашистов. Усра.. полностью перед этой мерзостью- гитлером 21 века. Что же вы так дрожите, шкуры немецкие?
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02.04.2022 17:07 Відповісти
так за свою шкуру і трясеться...чмо ковбасне
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02.04.2022 17:17 Відповісти
це їм повезло що між Німеччиною і рАШКОЮ Є Польща, а так 2000 кацапів заїхали б на танках а вони б в бундестазі дискутували чи запровадити санкції чи зразу втікти.
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02.04.2022 17:07 Відповісти
Да здравствует ГДР ?
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02.04.2022 17:11 Відповісти
жирні, смердючі, нікчемні *********
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02.04.2022 17:13 Відповісти
Новенький памперс цьому герою!
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02.04.2022 17:16 Відповісти
Запасайся памперсами "Гімнобек"!
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02.04.2022 17:17 Відповісти
В Германии есть разные вариации, по большому счету, одного и того же мнения- мнения, что на Украину жестоко напали по беспределу! И что, она нуждается в помощи и является жертвой агрессии. Но нет мнения (на оф. уровне точно), что плешивый верно напал на Украину и есть понимание его действий. Поэтому Германия полностью на стороне Украины и доказывает это, не меньше чем Польша своими действиями!
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02.04.2022 17:20 Відповісти
Я не знаю ,где в Германии вы живете,но я лично наблюдаю ,что немцы уже давно знают ,кто такой «пу»и что он напал на Украину..ведь по ТВ постоянно освещают тему «война в Украине»и правдиво ,четко говорят «кто есть кто «и «кто на кого напал».»Меня лично очень удивляет его такая РЕЗКАЯ перемена речи ..он был первый ,кто после своего визита в Киев (ещё до войны и до выборов)кто сказал ,что Украине нужно поставлять оружие,так его почти «линчевали»,а он оказался прав..Очень странно.
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02.04.2022 17:55 Відповісти
это вчера к нему кличко приезжал и встречался...и такой разворот риторики.
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02.04.2022 17:59 Відповісти
Вы само интервью видели? как тут пересказывают и манипулируют, я уже насмотрелся. Некоторые фразы звучат как те, которые он говорил у Маркуса Ланца, но здесь они вставлены в другой контекст, то есть манипуляция. Например, про "меньшее зло" говорилось как ответ на критику, что нельзя покупать газ у Катара, потому что там права человека нарушают.
Вот это вообще манипуляция: "Раніше Німеччину закликали ще більше підтримати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення, проте Габек відкинув такі заяви. Джерело:
Попробуйте найти цитату Хабека о том, что Германия не хочет поддерживать Украину сильнее. То, что я видел, разъяснения о принимаемых мерах и их воздействии на россию. Было показано, что эффект от любых мер будет не такой сильный, как некоторым кажется, потому что многими по умолчаниюю считается, что экономика россии полностью зависит от запада, а на самом деле зависит только ее высокотехнологичная часть, "потемкинская деревня", а основные силы рашки сделаны из говна и палок, и работают так же (см. рашкоармию), и санкции на эту часть не влияют почти никак.
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02.04.2022 19:28 Відповісти
К сожалению интервью я не смотрела ..поэтому возможно вы и правы.
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02.04.2022 21:56 Відповісти
в который раз убеждаюсь, что политики и чиновники Германии - моральные уроды по сравнению с простыми жителями
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02.04.2022 17:24 Відповісти
Простые жители еще более интересные товарищи.

Простые жители: "Мы требуем перехода на возобновляемые источники энергии! Прекратить покупать газ!
Политики: Ок, давайте строить ветряки!
Простые жители: Стройте где хотите, только так, чтобы из моего дома их было не видно!
Политики: Хорошо, построим в Северном море, но тогда надо тянуть ЛЭП через полстраны.
Простые жители: Никакой ЛЭП через мой земельный участок!
Политики: Хорошо, ничего не строим, пока не будет достигнута договоренность о том, что делать.
Простые жители: Политики бездейстуют и не хотят избавляться от зависимости от российских энергоносителей! Бизнес на крови! Аморальность!
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02.04.2022 19:18 Відповісти
Проплаченый *****!
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02.04.2022 17:31 Відповісти
Обісрався?
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02.04.2022 17:32 Відповісти
Ви давно вже всі мішені, ідіоти...
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02.04.2022 17:36 Відповісти
Нацисти на чолі з Жабою агентом КДБ Меркель створили Путіна
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02.04.2022 17:37 Відповісти
Їпучі обдрістані ссикуни!
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02.04.2022 17:37 Відповісти
Очень странная перемена речи..С кем из раши он разговаривал и кто ему промыл мозги
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02.04.2022 17:47 Відповісти
МЕНЯ ИНОГДА УДИВЛЯЕТ ЦЕНЗОР - ОПУБЛИКУЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАКОГО ТО ВТОРОСТЕПЕННОГО ГОВНА А МЫ ТУТ ЖОПУ РВЁМ ЧТОБ ВЫСКАЗАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ- ТОЛЬКО ЗЛИМСЯ А ТОЛКУ НЕТ !
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02.04.2022 17:48 Відповісти
он вице канцлер
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02.04.2022 18:00 Відповісти
Никто не хочет подставлять и так убитую «короной» экономику и личные откаты , Америке похер им бы подольше длилась война …. Вроде Поляки , Прибалты и Британия реально настроены помочь все остальные усыканые ушлепки ! Сами все сделаем , все буде Украина
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02.04.2022 17:51 Відповісти
може таки вїбати їх щоб отямились чи що...
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02.04.2022 17:54 Відповісти
І це їх запрошують бути нашими гарантами? Ага, якраз два гаранти - Росія і Німеччина. Хай наші переговірники згадають, як ці гаранти розділили Польщу між собою.
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02.04.2022 17:58 Відповісти
Российские свиньи любят шнапс и пиво, давайте откроем им коридор в Мюнхен.
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02.04.2022 17:59 Відповісти
Ушлёпок арийский.
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02.04.2022 18:02 Відповісти
Або повний імбецил, або відробляє бабки *****. німеччина буе під прицілом москви, якщо ми програємо, дегенерат сцикливий.
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02.04.2022 18:13 Відповісти
дурень
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02.04.2022 18:21 Відповісти
Фріци ніби якісь загіпнотизовані. Чого вони бояться Росії до всцикачки? Якби це були балтійські чи східноєвропейські країни, я б іще міг зрозуміти: стокгольмський синдром. Але німці й французи??
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02.04.2022 18:30 Відповісти
Мда.. Німці вже не ті. За ці роки з них зробили овочей.
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02.04.2022 18:31 Відповісти
НАТО це мертва спілка.. Вона повинна бути реорганізована
У всякому випадку з неї треба вилучити німців,мадьяр та францію
Хай самі себе захищають без США
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02.04.2022 18:31 Відповісти
швабский *****!!
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02.04.2022 18:33 Відповісти
Не те уже немчы, что в 39-м, не те...
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02.04.2022 18:37 Відповісти
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що "необдумані кроки" в підтримці України можуть зробити ФРН мішенню для Кремля
---
А адсутнасць такіх крокаў? о_0
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02.04.2022 18:40 Відповісти
ИЗ ЗА ОДНОГО ГАВНЮКА ПОРТИТСЯ ВСЯ КАРТИНА. МОГЛА БЫ ПРОМОЛЧАТЬ. НЕ ПЕРЕЖИВАЕМ. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА. СЛАВА ГЕРОЯМ! Весь мир с вами кроме некоторых козлов. СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.04.2022 18:41 Відповісти
Когда необдуманно будешь делать у шлюхи минет, бойся. Вдруг откусит яйц
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02.04.2022 18:47 Відповісти
Нащадки нацистів не шукають бездоганних моральних позицій. Ваш моральний компас збився ще у Другу світову, і не відновився. Ви не демонструєте світу ані людяність, ані моральність
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02.04.2022 19:17 Відповісти
Циничный 400-й.
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02.04.2022 19:20 Відповісти
Великая германия, *****...
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02.04.2022 20:16 Відповісти
Чего боишься? Быть мишенью рашки сейчас в тренде....
Всё порядочные страны там....
Хотя с каких пор Германия и Франция порядочные....
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02.04.2022 20:29 Відповісти
За співпрацю з москотами, ви вже давно є "мішенню" як для України, так і для усього притомного світу.
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02.04.2022 21:48 Відповісти
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