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Російські окупанти завдали удару по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю, - голова Дніпропетровської ОДА

ракета,франція,ядерна

2 квітня ударів російських ракет зазнав Павлоградський район Дніпропетровщини. Пошкоджені колії залізниці.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання.Одна людина поранена", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що  вибухом пошкодило кілька будинків.

Також читайте: Ворожі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт у Дніпрі, серйозні руйнування, двоє поранених. У Кривому Розі "приліт" на АЗС, - Резніченко

ракети (4008) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3668)


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Топ коментарі
+7
казламордые с*ки !
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02.04.2022 16:19
+5
Шакали кацапські ніяк не заспокояться - мало їм м'яса орків , яке смердить на нашій землі 😡
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02.04.2022 16:20
+4
железнодорожникам сейчас надо постараться. Они могут работать очень быстро. За часы и сутки восстанавливать серьезные повреждения путей.
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02.04.2022 16:35
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казламордые с*ки !
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02.04.2022 16:19 Відповісти
Шакали кацапські ніяк не заспокояться - мало їм м'яса орків , яке смердить на нашій землі 😡
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02.04.2022 16:20 Відповісти
Ракетні удари не приносять зниження обороноздатності країни, тільки породжують паніку, на що і розраховані. Тому спокійно, неприємно, але це *********** не допоможе.
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02.04.2022 16:21 Відповісти
Та як не приносять... В даному випадку,Павлоград - це важливе залізничне сполучення із зоною ООС. Удари по нафтобазам знижують ресурс дизпалива для нашої військової техніки. Удари по підприємствах оборонного комплексу (як от удар по авіаційному заводу та радіозаводу у Львові) - зменшення кількості платформ, на яких ремонтується наша військова техніка. А ще ж були ракетні удари по військових частинах, казармах, по Яворівському полігону... скільки там хлопців-військових загинуло водночас...
Моральний дух - це важливо, але і видавати бажане за дійсне нам теж не варто.
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02.04.2022 16:26 Відповісти
Повторюю, що стратегічної переваги, окрім спроби деморалізації ці ракетні удари не приносять, наша армія буде оснащена усім необхідним. А ненависть після бомбардувань, ще вище. Робимо свою справу. Все буде добре. 100%.
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02.04.2022 16:42 Відповісти
Радіозавод-то Ваші фантазії.Не було такого.
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02.04.2022 19:10 Відповісти
Не зовсім. Не стверджую на всі 100%, але знайомі львів'яни казали, що у один цех радіоремонтного заводу поцілили...
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02.04.2022 19:43 Відповісти
Я не знайома львівянка,але такого заводу у нас нема,радіоремонтного
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03.04.2022 04:52 Відповісти
https://clarity-project.info/tenderer/07676441 https://clarity-project.info/tenderer/07676441

От все таки...Може він і припинив свою діяльність, але його цехи могли використовувати для військових потреб.
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03.04.2022 16:01 Відповісти
Пане Степане,я здогадуюсь який завод Ваші знайомі мали на увазі .Це не той,про котрий Ви шукали.Він зветься інакше і ,по-перше:його на старому місці немає,по-друге:він і зараз працює Лаптєльоти падають час від часу зокрема завдяки йому
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04.04.2022 02:40 Відповісти
І це чудово. Нехай і далі так працює)
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04.04.2022 10:04 Відповісти
Так, Гітлер випуляв по Англії 10 тисяч Фау-1 та 2 тисячі Фау-2, й це не дуже їй зашкодило. .. Просто є прості правила збереження людей, ресурсів і обладнання при таких етапах, й їх треба дотримуватися...
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02.04.2022 17:02 Відповісти
А вагони з чим можуть вибухнути?
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02.04.2022 16:31 Відповісти
не повіриш, навіть з аміачною селітрою !
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02.04.2022 18:33 Відповісти
Дуже вибухонебезпечні навіть пусті цистерни з під нафтопродуктів.
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02.04.2022 19:08 Відповісти
железнодорожникам сейчас надо постараться. Они могут работать очень быстро. За часы и сутки восстанавливать серьезные повреждения путей.
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02.04.2022 16:35 Відповісти
Ці орки ні на що не датні, крім як ракетами хєрячити на великій відстані От жеж кондоми безтолкові!
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02.04.2022 16:42 Відповісти
Давно треба відправляти ДРГ з крупнокаліберними снайперськими гвинтівками в місця запусків... Пару пострілів по ракеті 50 калібром, й вона вже нікуди не злетить...
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02.04.2022 17:05 Відповісти
300/400=200.
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02.04.2022 17:20 Відповісти
 
 