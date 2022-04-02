Прем’єр Польщі Моравецький вважає недостатніми санкції ЄС проти Росії: "Путін підпалив усю Україну, а Європа гадає, чи вистачить протипожежної ковдри"

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував ситуацію з запровадженням санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Щодня сотні тисяч українців прокидаються зі страхом, чи над їхніми домівками не літають російські літаки, а в Європі лотерея... спочатку голоси за посилення санкцій, наступного дня голоси за те, щоб не перебільшувати. Путін підпалив усю Україну, а Європа гадає, чи вистачить протипожежної ковдри", - написав Моравецький у Twitter.

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