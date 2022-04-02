6 471 32
Прем’єр Польщі Моравецький вважає недостатніми санкції ЄС проти Росії: "Путін підпалив усю Україну, а Європа гадає, чи вистачить протипожежної ковдри"
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував ситуацію з запровадженням санкцій ЄС проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Щодня сотні тисяч українців прокидаються зі страхом, чи над їхніми домівками не літають російські літаки, а в Європі лотерея... спочатку голоси за посилення санкцій, наступного дня голоси за те, щоб не перебільшувати. Путін підпалив усю Україну, а Європа гадає, чи вистачить протипожежної ковдри", - написав Моравецький у Twitter.
Топ коментарі
+34 Flame T
показати весь коментар02.04.2022 16:13
+23 Solsky Wasyl
показати весь коментар02.04.2022 16:14
+22 Тетяна Тать
показати весь коментар02.04.2022 16:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чоловіче, ти промінь нашої надії!
поясни добрим людям, що наші ***шать так, що ЄС та НАТО не встигають заносити патрони
причому Штати визнали, що ***шать наші абсолютно ефективно!
@i_army_org
·
https://twitter.com/i_army_org/status/1510219142867128322 1 ч
- Маш, какой у Димки размер? 18? Ну, я раздобыл! Голубые. Да, почти новые! Кажется, польские...
а то так незручно хлопцям працювати
сша та ес тицяють зброї щоб вистачило на півтора доби бою
щоб ми випадково не розкуярили парашне (військо).
бо тоді закінчиться війна а це їм не вигідно.
їм вигідно, аби раша довше сиділа в цій сраці і щоб почалися голодні бунти які приведуть до розвалу параші.
а те що все це за рахунок України, нікого не турбує
так само як нікому не жалко наших людей, дітей.
і приклад:
витрачаючи на оборонку 700 міл.ярдів, тицяти по 300-500 лямів допомоги нам,
це як мінімум, знущання. це що до сша
а по суті, ми зара захищаємо себе і ес
але допомого як від сша, ті самі 300-500 лямів.
кароч, після дощів зельонка через пару днів попре по всій Україні
ібо нєхєр
бо ці уроди вже відмітилися по всій Україні
турція перекрила протоку для рф.
азербайджан забирає карабах.
і що????????????
хтось чув хоч одно криве слово проти них від раші????
ні!!!
от теж саме булоб аби нам дали пво, літаки, та закрили небо.
НЕ ВИГІДНО ЇМ!!!!!!!!!!!!
По азербайджану: На рашкотв уже предложили бомбить Баку ядерной бомбой. С другой стороны, рашке выгодно, чтобы армяне огребли от азербайджана, в качестве "покарания за предательство", за то, что ватного премьера в свое время осмелились не выбрать.
Иными словами Европа состоящая в НАТО, ЕС продолжает внебрачные связи с противником США - Россией.