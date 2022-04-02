Інструкція Мінцифри як розпізнати техніку окупантів: Переважно болотного кольору із відповідним маркуванням. ІНФОГРАФІКА
Міністерство цифрової трансформації підготувало інструкцію, як розпізнати ворожу техніку та повідомити про її місцерозташування ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
"Ворожа техніка агресора переважно болотного кольору, інколи з червоною зіркою або георгіївською стрічкою та маркуванням сірого чи білого кольору. Запам'ятовуйте ці позначки на зображенні. Вони вам допоможуть розпізнати ворога", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри зазначили, якщо ви перебуваєте на безпечній відстані від окупантів, негайно повідомляйте про їхнє місцерозташування ЗСУ через чатбот єВорог. Оперативна інформація допоможе нашим військовим відстежити переміщення окупантів та знешкодити їх.
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