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Новини Війна
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Інструкція Мінцифри як розпізнати техніку окупантів: Переважно болотного кольору із відповідним маркуванням. ІНФОГРАФІКА

рф,армія,окупанти

Міністерство цифрової трансформації підготувало інструкцію, як розпізнати ворожу техніку та повідомити про її місцерозташування ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Ворожа техніка агресора переважно болотного кольору, інколи з червоною зіркою або георгіївською стрічкою та маркуванням сірого чи білого кольору. Запам'ятовуйте ці позначки на зображенні. Вони вам допоможуть розпізнати ворога", - йдеться у повідомленні.

Інструкція Мінцифри як розпізнати техніку окупантів: Переважно болотного кольору із відповідним маркуванням 01

У Мінцифри зазначили, якщо ви перебуваєте на безпечній відстані від окупантів, негайно повідомляйте про їхнє місцерозташування ЗСУ через чатбот єВорог. Оперативна інформація допоможе нашим військовим відстежити переміщення окупантів та знешкодити їх.

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Автор: 

армія рф (17228) Мінцифри (1181)


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Топ коментарі
+15
по запаху , смердить за кiлометр
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02.04.2022 16:29
+6
Зачем они лезут бронёй на Джавелины? они что, газет не читают?
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02.04.2022 16:33
+5
і їздять по копаному.
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02.04.2022 16:33
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по запаху , смердить за кiлометр
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02.04.2022 16:29 Відповісти
і їздять по копаному.
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02.04.2022 16:33 Відповісти
Зачем они лезут бронёй на Джавелины? они что, газет не читают?
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02.04.2022 16:33 Відповісти
А они грамотные?
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02.04.2022 16:34 Відповісти
Карты с таблицами кодов есть, значит грамотные
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02.04.2022 17:36 Відповісти
карта нападу України на Білорусь є і в лукашенки. То що він від того грамотний?)
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02.04.2022 18:56 Відповісти
Да, он знает грамоту, поэтому грамотный.
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02.04.2022 20:44 Відповісти
їх підорви кажуь, що треба Ураїну к ногтю, бо інакше, столько наших парней зря полегло, от і лізуть, і ще більше поляже їх. Їм би повернутися та дати по ї..лу тим, хто спонукає їх на війну, але це можливо було би, якби мали вони трохи розуму.
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02.04.2022 16:36 Відповісти
на клаві z=я.це путін так себе позначив?наполєончік.
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02.04.2022 16:35 Відповісти
v=м-морська піхота.
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02.04.2022 16:37 Відповісти
О - силы из Белоруси, это бомжи Лукашенка или оккупационная русня которая в Бульбингеме сидит на своих базах?
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02.04.2022 16:40 Відповісти
из военкомата принесли броник каску и разгрузку. пока на службу не призывают. за патроны. сказали что их целый склад. если надо приходите.
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02.04.2022 16:41 Відповісти
Киев?
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02.04.2022 18:14 Відповісти
Не можна виключати версію що вище військове начальство РФ утилізує своїх контрактників і на різниці часу реальної загибелі солдата і поданого в звітах заробляє .
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02.04.2022 17:01 Відповісти
хм... Кразы тёмного-зелёного цвета без опознавательных знаков с флагом Украины на ведущем Козаке - это нарасеяне? не думаю.
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02.04.2022 17:15 Відповісти
 
 