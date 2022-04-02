Інформації, що підтверджує мобілізацію військ у Придністров'ї, наразі немає, - МЗС Молдови
МЗС Молдови заявляє, що у нього немає інформації про мобілізацію російських військ у Придністров’ї.
Про це йдеться у заяві міністерства в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Відповідальні державні установи Молдови уважно стежать за ситуацією з безпекою в регіоні. Наразі немає інформації, що підтверджує мобілізацію військ у Придністров'ї", - йдеться у повідомленні.
Влада Молдови продовжить моніторинг та обмін інформацією з партнерами з метою забезпечення безпеки громадян, додали в міністерстві.
Раніше в українському Генштабі заявили, росіяни почали залучати підрозділи російських військ у Придністров’ї – для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.
"Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдовської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України", - заявили у Генштабі.
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Це видатний приклад військової звитяги та професіоналізму. Багато техніки ми захоплюємо і передаємо на озброєння ЗСУ", - розповів радник голови ОП
Ну, МИД Молдовы может заявить, что у них никакой ПМР вообще нет. Только это ничего не меняет. Сейчас он может петь что угодно.
А что сегодня предлагают украинцы здесь? Нанести удар по Приднестровью, чтобы избежать гипотетической угрозы для Украины со стороны Приднестровья. Т.е. украинцы, которые стали жертвой такой риторики и действий со стороны РФ сегодня предлагают сделать тоже самое, но уже с Приднестровьем, которое является территорией Молдовы. Класс!!!
Но в таком случае объясните - ЧЕМ такая риторика украинцев принципиально отличается от риторики тех россиян, которые требуют уничтожить Украину ради безопасности России?
Вот замените в этих комментах от украинцев слово "Приднестровье" на "Украина", понятие "Украина" на "Россия", а вместо "молдаване" напишите "хохлы" - и это будет полная иллюзия, что все эти комменты писали россияне, которые боготворят своего карлика и ради "безопасности" готовы мочить всех, кто граничит с ними.
Извините, но я надеялся, что ментально украинцы уже намного разумнее запутинских россиян, но риторика в данной теме ничем не отличается от риторики запутинцев.
Украинцы (вне зависимости от национальности) - не превращайтесь в запутинских ватников, не опускайтесь до их уровня.