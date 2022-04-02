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Новини Війна
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Інформації, що підтверджує мобілізацію військ у Придністров'ї, наразі немає, - МЗС Молдови

придністров'я

МЗС Молдови заявляє, що у нього немає інформації про мобілізацію російських військ у Придністров’ї.

Про це йдеться у заяві міністерства в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Відповідальні державні установи Молдови уважно стежать за ситуацією з безпекою в регіоні. Наразі немає інформації, що підтверджує мобілізацію військ у Придністров'ї", - йдеться у повідомленні.

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Влада Молдови продовжить моніторинг та обмін інформацією з партнерами з метою забезпечення безпеки громадян, додали в міністерстві.

Раніше в українському Генштабі заявили, росіяни почали залучати підрозділи російських військ у Придністров’ї – для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

"Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдовської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України", - заявили у Генштабі.

Автор: 

Молдова (2064) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+9
на те вони і молдавани, щоб нічого не бачити.
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02.04.2022 16:34
+5
"- розповів радник голови ОП" - это портит картину...
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02.04.2022 16:52
+5
Это коммуняцкое гетто можно прихлопнуть одной бригадой ВСУ.Так что пусть эти контрабасы сидят тихо и не рыпаются.
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02.04.2022 17:13
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на те вони і молдавани, щоб нічого не бачити.
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02.04.2022 16:34 Відповісти
Ага - молдавани тримають руку на пульсі в ПМР, смішний жарт...))
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02.04.2022 16:36 Відповісти
Руководство Молдовы
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02.04.2022 16:37 Відповісти
Молдавани таки з особливостями
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02.04.2022 16:37 Відповісти
Якому Богу ці молдавани моляться?
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02.04.2022 16:38 Відповісти
На Київщині два українських танки в бою знищили цілу посилену танкову роту росіян.

Це видатний приклад військової звитяги та професіоналізму. Багато техніки ми захоплюємо і передаємо на озброєння ЗСУ", - розповів радник голови ОП
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02.04.2022 16:44 Відповісти
"- розповів радник голови ОП" - это портит картину...
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02.04.2022 16:52 Відповісти
А найбільше псує враження мова окупанта.
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02.04.2022 17:20 Відповісти
Молдоване свои яйца найти не могут,
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02.04.2022 16:44 Відповісти
Мы уже недели три назад должны были ту клоаку зачистить к ****** !
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02.04.2022 16:45 Відповісти
Не мы а они это их гнойник, который загрожуе нам.
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02.04.2022 16:50 Відповісти
Та нет ,именно МЫ ..а они начнут шо-то зачищать ,когда мы моЦкву возьмём ...
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02.04.2022 17:05 Відповісти
Вы давайте без лишнехромосомности рассуждать кому что в своей стране делать.
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02.04.2022 17:23 Відповісти
Это коммуняцкое гетто можно прихлопнуть одной бригадой ВСУ.Так что пусть эти контрабасы сидят тихо и не рыпаются.
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02.04.2022 17:13 Відповісти
Як не дивно але нам краще аби цей фурункул рипнувся, з два дня закрили би питання.
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02.04.2022 17:17 Відповісти
Молдованам не можна довіряти, після війни відразу потрібно демітарілізувати Придністровьє
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02.04.2022 17:33 Відповісти
"МИД Молдовы заявляет, что у него нет информации о мобилизации российских войск в Приднестровье".

Ну, МИД Молдовы может заявить, что у них никакой ПМР вообще нет. Только это ничего не меняет. Сейчас он может петь что угодно.
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02.04.2022 18:28 Відповісти
В мамалижників,в очах тільки вінчубас та мамалига,що вони там ще можуть бачити...?*
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02.04.2022 19:03 Відповісти
В придністровській клоаці є величезний склад *********** ще з часів ссср. Цей склад хоче напасти на Україну. Є сенс превентивним ударом артилерії зламати плани цього складу. не потрібно ніколи залишати за спиною живого ворога.
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02.04.2022 19:11 Відповісти
Зачем давать мнения инфантилов и лохов, которые за десятилетия оккупации не удосужились напрячь булки и создать хоть какую-то армию?
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02.04.2022 20:21 Відповісти
Читаю комментарии по данной теме и вижу, что сегодня украинцы почти ничем не отличаются от россиян (если судить по комментариям). С чего началась война в Украине? С того, что россияне типа ради безопасности России решили нанести удар по Украине и уничтожить ее.
А что сегодня предлагают украинцы здесь? Нанести удар по Приднестровью, чтобы избежать гипотетической угрозы для Украины со стороны Приднестровья. Т.е. украинцы, которые стали жертвой такой риторики и действий со стороны РФ сегодня предлагают сделать тоже самое, но уже с Приднестровьем, которое является территорией Молдовы. Класс!!!
Но в таком случае объясните - ЧЕМ такая риторика украинцев принципиально отличается от риторики тех россиян, которые требуют уничтожить Украину ради безопасности России?
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03.04.2022 00:27 Відповісти
Я понимаю, что сегодня у украинцев эмоции. Это понятно. Вот только зачем украинцы, судя по комментам, так старательно пытаются подражать риторике и действиям тех самых россиян, которых считают за путинских болванов и жертв путинского телевизора?
Вот замените в этих комментах от украинцев слово "Приднестровье" на "Украина", понятие "Украина" на "Россия", а вместо "молдаване" напишите "хохлы" - и это будет полная иллюзия, что все эти комменты писали россияне, которые боготворят своего карлика и ради "безопасности" готовы мочить всех, кто граничит с ними.
Извините, но я надеялся, что ментально украинцы уже намного разумнее запутинских россиян, но риторика в данной теме ничем не отличается от риторики запутинцев.
Украинцы (вне зависимости от национальности) - не превращайтесь в запутинских ватников, не опускайтесь до их уровня.
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03.04.2022 00:39 Відповісти
 
 