Кулеба обговорив із главою МЗС Японії запровадження додаткових санкцій проти РФ: Необхідна заборона на російську нафту, газ і вугілля

Міністр закордонних справ України у Варшаві провів зустріч із главою МЗС Японії Йосімаса Хаясі, під час якої синхронізували кроки щодо застосування додаткових санкцій проти Росії.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Зворушливий жест міністра закордонних справ Йосімаса Хаясі, який подарував мені малюнки японських дітей. Я передам їх українським солдатам. На нашій зустрічі у Варшаві ми синхронізували кроки щодо застосування додаткових санкцій проти Росії. Заборона на російську нафту, газ і вугілля необхідна", - зауважив український міністр.

Читайте також: Після розвалу РФ Японія отримає Курили, а Польща зможе забрати Калінінград, якщо захоче, - Данілов