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Новини Війна
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Кулеба обговорив із главою МЗС Японії запровадження додаткових санкцій проти РФ: Необхідна заборона на російську нафту, газ і вугілля

санкции

Міністр закордонних справ України у Варшаві провів зустріч із главою МЗС Японії Йосімаса Хаясі, під час якої синхронізували кроки щодо застосування додаткових санкцій проти Росії.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Зворушливий жест міністра закордонних справ Йосімаса Хаясі, який подарував мені малюнки японських дітей. Я передам їх українським солдатам. На нашій зустрічі у Варшаві ми синхронізували кроки щодо застосування додаткових санкцій проти Росії. Заборона на російську нафту, газ і вугілля необхідна", - зауважив український міністр. 

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Автор: 

росія (64946) санкції (11771) Японія (1197) Кулеба Дмитро (3604)


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02.04.2022 16:37 Відповісти
Що ще має статися, щоб Україна, нарешті, наважилася визнати Курили японськими?
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02.04.2022 17:25 Відповісти
Россию не волнуют финансовые потери
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02.04.2022 18:14 Відповісти
 
 