Кулеба обговорив із главою МЗС Японії запровадження додаткових санкцій проти РФ: Необхідна заборона на російську нафту, газ і вугілля
Міністр закордонних справ України у Варшаві провів зустріч із главою МЗС Японії Йосімаса Хаясі, під час якої синхронізували кроки щодо застосування додаткових санкцій проти Росії.
Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Зворушливий жест міністра закордонних справ Йосімаса Хаясі, який подарував мені малюнки японських дітей. Я передам їх українським солдатам. На нашій зустрічі у Варшаві ми синхронізували кроки щодо застосування додаткових санкцій проти Росії. Заборона на російську нафту, газ і вугілля необхідна", - зауважив український міністр.
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Перехватчик
показати весь коментар02.04.2022 16:37 Відповісти Мені подобається 0
Trevor Tro
показати весь коментар02.04.2022 17:25 Відповісти Мені подобається 1
Роман Марушка #513503
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