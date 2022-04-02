У звільнених населених пунктах Київщини посилена комендантська година: з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня

У Броварському, Вишгородському та Бучанському районах Київської області, які були звільнені від окупантів, запровадять посилену комендантську годину на понад 2 доби.

Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ

"Населені пункти Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, що знаходилися під російською окупацією та звільнені українськими силами оборони. Там комендантську годину посилено! На території цих міст та сіл обмеження діятимуть з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня", - повідомляє голова Київської ОВА.

Олекандр Павлюк нагадує, що у цей час категорично забороняється перебувати на вулицях населених пунктів та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом та пішки. За виключенням сигналу тривоги, щоб перейти в укриття.

"Особливо звертаюся до мешканців громад, що були звільнені від загарбників. Наразі важливо прибрати наслідки російської агресії –зачистити та розмінувати території. Не намагайтеся зараз повертатися до цих населених пунктів. Мешканці, що лишилися вдома – не виходьте на вулицю. Дайте можливість фахівцям зробити деблокування об'єктів інфраструктури для того, щоб ми могли повернути в громади повноцінне життя", - йдеться у повідомленні Олександра Павлюка.

​​На основній території Київщини комендантська година діятиме з 21:00 до 6:00.

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