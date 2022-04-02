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Новини
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Солістка гурту Go_A виконає пісню перед матчем Ювентус – Інтер

go_a

Українська співачка Катерина Павленко виступить перед грою 31-го туру Серії А "Ювентус" – "Інтер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Солістка гурту Go_A разом з італійською співачкою Ґаєю виконають пісню Джона Леннона "Imagine".

Матч відбудеться 3 квітня й почнеться о 21.45.

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"Дякую клубам за те, що вони роблять для українських людей і як пропагують мир.

Я обрав пісню "Imagine" за універсальний текст, це гімн надії, якої сьогодні навчають у школах, щоб наблизити дітей до цінностей миру, братерства та толерантності.

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Ми сподіваємось, цей заклик миру дійде до кожного у світі, нагадуючи про фундаментальні засади спорту. Хочу подякувати Ґаї та Катерині за прийняття запрошення та ентузіазм. Катерина прибуде прямо з України, і сподіваюсь, що вона зможе залишитись в Італії на якийсь час", – сказав президент Серії А Лоренцо Казіні.

Додамо, що з 31-го туру Серії А капітани всіх команд носитимуть капітанські пов’язки з написом "мир", також графіки з цим словом демонструватимуться під час трансляцій поєдинків на телебаченні.

Автор: 

футбол (1581) Go A (7)


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молодці
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02.04.2022 17:14 Відповісти
...а потім про "Шум" ("зеленку"!) - в ритмі кулеметної черги!
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02.04.2022 17:22 Відповісти
Цензор, в связи с постановслением ВР Украины о признании РФии государством-террористом:
-Учитывая болезненность для кацапских имбецилов слова "ФАШИСТ", думаю необходимо во всех новостях/статьях при упроминании РФовской армии или РФовского правительства добавлять слово "ФАШИСТ" :ФАШИСТСКАЯ РОСИЙСКО-ПУТИНСКАЯ АРМИЯ или ФАШИСТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ.
Предлагаю это сделать ВСЕМ новостным каналам Украины!
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02.04.2022 17:18 Відповісти
Коли ми говоримо про нацистське коріння рашизму, теперішнього російського фашизму, я би дуже радив звернути увагу на Олександра Дугіна, такого собі фашиста-містика, сина офіцера КДБ, який мав доступ до архівів "Третього Рейху", захопився нацистськими культами. Все це він намагався продати ще Єльцину у якості ідеологічного наративу. Єльцину було не до того, Дугін пішов у маргінали.

Ми сміялися з Жириновського, який був рупором цих ідей, він був таким Геббельсом. А цей такий, я би сказав, Гіммлер. Він дрібненький, так: яка країна, такий і рейх. Але він будує не просто мракобісся, а все це позалюдське, інфернальне намагається впхати в російський наратив. Ядерний попіл, глибинний народ, для якого здорово і нормально закопуватися в нори, землянки. Тваринний такий підхід.

Я би звернув увагу на це добровільне позбавлення людяності, щоб зрозуміти, що відбувається. Ми маємо справу з не дуже людьми. І це не жарт, не метафора. - О. Покальчук https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/
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02.04.2022 17:21 Відповісти
 
 