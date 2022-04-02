Солістка гурту Go_A виконає пісню перед матчем Ювентус – Інтер
Українська співачка Катерина Павленко виступить перед грою 31-го туру Серії А "Ювентус" – "Інтер".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Солістка гурту Go_A разом з італійською співачкою Ґаєю виконають пісню Джона Леннона "Imagine".
Матч відбудеться 3 квітня й почнеться о 21.45.
"Дякую клубам за те, що вони роблять для українських людей і як пропагують мир.
Я обрав пісню "Imagine" за універсальний текст, це гімн надії, якої сьогодні навчають у школах, щоб наблизити дітей до цінностей миру, братерства та толерантності.
Ми сподіваємось, цей заклик миру дійде до кожного у світі, нагадуючи про фундаментальні засади спорту. Хочу подякувати Ґаї та Катерині за прийняття запрошення та ентузіазм. Катерина прибуде прямо з України, і сподіваюсь, що вона зможе залишитись в Італії на якийсь час", – сказав президент Серії А Лоренцо Казіні.
Додамо, що з 31-го туру Серії А капітани всіх команд носитимуть капітанські пов’язки з написом "мир", також графіки з цим словом демонструватимуться під час трансляцій поєдинків на телебаченні.
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-Учитывая болезненность для кацапских имбецилов слова "ФАШИСТ", думаю необходимо во всех новостях/статьях при упроминании РФовской армии или РФовского правительства добавлять слово "ФАШИСТ" :ФАШИСТСКАЯ РОСИЙСКО-ПУТИНСКАЯ АРМИЯ или ФАШИСТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ.
Предлагаю это сделать ВСЕМ новостным каналам Украины!
Ми сміялися з Жириновського, який був рупором цих ідей, він був таким Геббельсом. А цей такий, я би сказав, Гіммлер. Він дрібненький, так: яка країна, такий і рейх. Але він будує не просто мракобісся, а все це позалюдське, інфернальне намагається впхати в російський наратив. Ядерний попіл, глибинний народ, для якого здорово і нормально закопуватися в нори, землянки. Тваринний такий підхід.
Я би звернув увагу на це добровільне позбавлення людяності, щоб зрозуміти, що відбувається. Ми маємо справу з не дуже людьми. І це не жарт, не метафора. - О. Покальчук https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/