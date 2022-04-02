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Посівні площі прогнозовано скоротяться на чверть порівняно з минулим роком, - Мінагрополітики

посівна

Станом на 1 квітня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 13 438,4 тис. га, що на 3 477,9 тис. га менше від показника минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

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За даними міністерства, до сівби ярих культур приступила вже 21 область України, при цьому на відповідну дату торік в Україні посів розпочинали 15 областей.

Міністерство повідомило, що фермери вже розпочали сівбу ярої пшениці, ячменю, гороху, соняшника, ріпаку, цукрових буряків та соєвих бобів.

За інформацією з областей, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,7 млн га.

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Мінагрополітики (1544) посівна (127)


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А як потім вберегти поля від пожеж ? Це ж величезні площі, сподіваюсь над цим питанням вже працюють
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02.04.2022 17:31 Відповісти
Оті 25% незасіяних будуть китайськими, надіюсь.
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02.04.2022 18:28 Відповісти
 
 