"Укртелеком" надає послуги у всіх областях, крім Луганської, а Vodafone запускає вишку поблизу Ірпеня

1 квітня фахівці Укртелекому відновили пошкоджені магістральні лінії і відповідно надання послуг у декількох областях України.

Про це повідомляє Держспецзвʼязок у Telegram, інформує Цензор.НЕТ

"Учора фахівці Укртелекому відновили пошкоджені магістральні лінії і надання послуг у Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Наразі послуги компанії надаються в усіх областях, крім Луганської області. Триває пошук можливостей для відновлення телекомунікаційних послуг", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працює завдяки обладнанню Starlink компанії SpaceX.

"Однак, для того, щоб компанії могли й далі стабільно працювати забезпечувати функціонування мереж та надання сервісів нагадуємо всім українцям про важливість оплати послуг", - нагадують українцям у Держспецзв'язку.

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