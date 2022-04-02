Війська РФ завдали три удари по інфраструктурі в Миргороді, - глава ОВА Лунін

Війська РФ завдали три удари по інфраструктурі Миргорода в Полтавській області.

Про це повідомив утелеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає", - зауважив він.

Лунін просить містян не публікувати фото та відео наслідків цих обстрілів.

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