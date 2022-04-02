Війська РФ завдали три удари по інфраструктурі в Миргороді, - глава ОВА Лунін
Війська РФ завдали три удари по інфраструктурі Миргорода в Полтавській області.
Про це повідомив утелеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає", - зауважив він.
Лунін просить містян не публікувати фото та відео наслідків цих обстрілів.
Топ коментарі
+20 Patrick’s
показати весь коментар02.04.2022 17:52
+12 Super Gut
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+11 Patrick’s
показати весь коментар02.04.2022 17:53
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Нафтогаз з дотаційного перетворився в одного з найбільших наповнювачів бюджету.
Це тільки один приклад
военний вже Миргород!
Пропоную усім охочим посилати це бажання у Всесвіт! Якщо щось довго просити у Всесвіту він рано чи пізно виконує твою мрію. Робити це треба щодня та массово.
Нє, ну, а шо ще робити? Як стерти цю одичалу орду з землі? Наше ЗСУ робить все, що в їхніх силах.
не лінуйтеся, як сирена - до сховища... please
вам вже не буде потрібен дантіст
Ну короче, все в курсе, надеюсь..
А это значит, что МирГОРОД, русский город....
И таких МирГОРОДов и УжГОРОДов много....
Вы русские, но заражены украинством... собрались Россию победить...
но ваши войска уже практически на нуле...