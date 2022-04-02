"Кримський" сценарій РФ на Херсонщині з тріском провалився: окупанти перейшли до обробки області зсередини, діють системно і масштабно, - облрада

Кримський сценарій в Херсонській області не пройшов, а тому ворог блокує "зелені коридори", евакуацію, викрадає активістів, а також усіма силами намагається "сформувати лояльне до них ставлення та громадську думку".

Про це повідомив у перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Після захоплення території області оркам потрібно було створити у нас атмосферу свята звільненого та щасливого населення. По суті, на Херсонщині вони розраховували на повторення кримського сценарію. Для цього їм потрібна була організаційна та інформаційна підтримка обласної влади, місцевого самоврядування, представників великого бізнесу, лідерів громадської думки. Ця історія з тріском провалилася", - написав він.

За словами Соболевського, обласна рада, яка за час війни прийняла публічне звернення про територіальну цілісність України та невизнання будь-яких референдумів про створення квазіреспубліки, та глави громад відмовилися працювати під прапорами загарбників та за їх законами.

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Він уточнив, що тепер ворог намагається продати іншу тактику; "вони перейшли до системної, масштабної обробки області зсередини, причому діють системно, масштабно". Зокрема, заблокували всі можливості постачання гуманітарних вантажів, насамперед медикаментів, та централізовану евакуацію населення.

"Окупанти не стали знімати прапори з мерії, але в кожній великій громаді приставили до голів та мерів своїх "глядачів", з якими місцева влада зобов'язана узгоджувати всі свої ключові рішення. Там, де вони стикаються з важливою позицією, починаються небезпеки, обшуки, викрадення, допити, усунення", - наголошує заступники голови Херсонської облради.

Також відбувається системне зачищення найбільш активних та патріотично налаштованих громадян. Активістів та журналістів викрадають, намагаються залякати, зламати.

Фіксується й системний тиск на керівників медичних закладів у всій області. Головлікарів змушую переходити "під юрисдикцію" окупантів, нав'язують їм організацію постачання лікарень медикаментами з росії.

"Журналістів викрадають і намагаються змушувати або замовчати, або припинити висвітлювати протестні настрої в області. Директорів двох обласних театрів затримували, допитували, у їхньому житлі провели обшуки. Це вже про діячів культури, лідерів думок. До списків викрадених людей останніми днями додалися і священнослужителі", - зауважив Соболевський.

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Крім цього, в області заглушили українські телеканали та радіо, запустили трансляцію контенту Росії. "Це лише мала частина. Щось зараз писати просто не можна, бо це може поставити під удар людей. Згодом дуже багато буде оприлюднено та передано на оцінку мешканцям області та правоохоронним органам. Після нашої перемоги та настання миру", - підкреслив чиновник.