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Новини Війна
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"Кримський" сценарій РФ на Херсонщині з тріском провалився: окупанти перейшли до обробки області зсередини, діють системно і масштабно, - облрада

херсон

Кримський сценарій в Херсонській області не пройшов, а тому ворог блокує "зелені коридори", евакуацію, викрадає активістів, а також усіма силами намагається "сформувати лояльне до них ставлення та громадську думку".

Про це повідомив у перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Після захоплення території області оркам потрібно було створити у нас атмосферу свята звільненого та щасливого населення. По суті, на Херсонщині вони розраховували на повторення кримського сценарію. Для цього їм потрібна була організаційна та інформаційна підтримка обласної влади, місцевого самоврядування, представників великого бізнесу, лідерів громадської думки. Ця історія з тріском провалилася", - написав він.

За словами Соболевського, обласна рада, яка за час війни прийняла публічне звернення про територіальну цілісність України та невизнання будь-яких референдумів про створення квазіреспубліки, та глави громад відмовилися працювати під прапорами загарбників та за їх законами.

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Він уточнив, що тепер ворог намагається продати іншу тактику; "вони перейшли до системної, масштабної обробки області зсередини, причому діють системно, масштабно". Зокрема, заблокували всі можливості постачання гуманітарних вантажів, насамперед медикаментів, та централізовану евакуацію населення.

"Окупанти не стали знімати прапори з мерії, але в кожній великій громаді приставили до голів та мерів своїх "глядачів", з якими місцева влада зобов'язана узгоджувати всі свої ключові рішення. Там, де вони стикаються з важливою позицією, починаються небезпеки, обшуки, викрадення, допити, усунення", - наголошує заступники голови Херсонської облради.

Також відбувається системне зачищення найбільш активних та патріотично налаштованих громадян. Активістів та журналістів викрадають, намагаються залякати, зламати.

Фіксується й системний тиск на керівників медичних закладів у всій області. Головлікарів змушую переходити "під юрисдикцію" окупантів, нав'язують їм організацію постачання лікарень медикаментами з росії.

"Журналістів викрадають і намагаються змушувати або замовчати, або припинити висвітлювати протестні настрої в області. Директорів двох обласних театрів затримували, допитували, у їхньому житлі провели обшуки. Це вже про діячів культури, лідерів думок. До списків викрадених людей останніми днями додалися і священнослужителі", - зауважив Соболевський.

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Крім цього, в області заглушили українські телеканали та радіо, запустили трансляцію контенту Росії. "Це лише мала частина. Щось зараз писати просто не можна, бо це може поставити під удар людей. Згодом дуже багато буде оприлюднено та передано на оцінку мешканцям області та правоохоронним органам. Після нашої перемоги та настання миру", - підкреслив чиновник.

Автор: 

облрада (283) окупація (6669) Херсонська область (5710)


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Топ коментарі
+29
Коли візьмуться за зрадників, що здали Південь України?
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02.04.2022 18:06
+10
Геббельсовщина и террор- основа основ существования "рюцькемира"
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02.04.2022 18:02
+10
Они думают что Херсон это херовый сон??? Нееее... терпилы - это вечный сон... скоро спатки...
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02.04.2022 18:09
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Очередная партия отступающей кацапни под Киевом, которая не успела)
https://t.me/kyivoperativ/93676?single
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02.04.2022 17:59 Відповісти
да не зеленые ,а сбу -шные и погранцовые -надо еще посмотреть кто их туда назначал
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02.04.2022 18:13 Відповісти
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02.04.2022 18:29 Відповісти
Тот , кто 100% 👹 с начала войны пропал на три недели , и сейчас не арестовывает ПРЕДАТЕЛЕЙ‼️
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02.04.2022 19:39 Відповісти
Геббельсовщина и террор- основа основ существования "рюцькемира"
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02.04.2022 18:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iikDyGQbzOM
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02.04.2022 18:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iikDyGQbzOM https://www.youtube.com/watch?v=iikDyGQbzOM

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02.04.2022 18:10 Відповісти
🤣
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02.04.2022 18:26 Відповісти
Коли візьмуться за зрадників, що здали Південь України?
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02.04.2022 18:06 Відповісти
За них мы сами должны будем взяться после войны. Ни Венедиктова, ни Аваков этим заниматься не будут.
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02.04.2022 18:48 Відповісти
Ніхто не здав просто не було сил тримати усі напрямки вони свідомо віддали південь і правильно поступили був би твій порох війна би уже була програна ще в 1тиждень так що помовч краще чим нести х..ню!
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02.04.2022 18:56 Відповісти
Они думают что Херсон это херовый сон??? Нееее... терпилы - это вечный сон... скоро спатки...
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02.04.2022 18:09 Відповісти
Спроси у Верещук.
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02.04.2022 18:14 Відповісти
Тупизм как идеология рабссеи. Еще много научных статей будет написано про этот рашистский феномен.
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02.04.2022 18:14 Відповісти
"...блокує "зелені коридори", евакуацію, викрадає активістів, а також усіма силами намагається "сформувати лояльне до них ставлення..."

Цікавий спосіб сформувати лояльне ставлення.
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02.04.2022 18:14 Відповісти
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02.04.2022 18:30 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1509890312306581504 1 апр.



Телевизор утверждает, что:
1. военная инфраструктура Украины уничтожена
2. боевой авиации у Украины больше нет
3. российские силы господствуют в воздухе.
А потом украинские вертолёты спокойно пролетают 40 км. в воздушном пространстве России.
И вот так у путинской пропаганды всё.
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02.04.2022 18:17 Відповісти
Ловите хороший видосик для хорошего настроения...!
https://t.me/hueviykharkov/53224
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02.04.2022 18:17 Відповісти
Своєю політикою жандармської держави Росія вже розвиває ненависть до себе, як авторитарної держави, де людина нічого не значить, а є тільки виконавцем волі вождя Путіна.
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02.04.2022 18:20 Відповісти
Орки пройшлись по Херсонщині як на параді.
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02.04.2022 18:26 Відповісти
После того как кацапы напали на Украину-Русь, тот кто называет кацапстан братьями они или ид#оты или враги. И такое будет навсегда. Они братьями нам никогда не были.
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02.04.2022 18:31 Відповісти
Не пиши дурниць, кацапи так і хочуть щоб ми почали обговорювати якісь новоутворення і інші язви на тілі України. Україна єдина і ніяких утворень, автономій, двомовності нема і не буде.
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02.04.2022 18:52 Відповісти
Йди ***** москаль
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02.04.2022 19:30 Відповісти
Технологии НКВД в действии.
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02.04.2022 19:45 Відповісти
 
 