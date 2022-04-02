Російські окупанти влучили у райлікарню в Балаклії, щоб звинуватити в обстрілі ЗСУ. Будівля частково пошкоджена, - Синєгубов
Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії. Будівля частково пошкоджена.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, пацієнти та персонал потребують негайної евакуації.
"Це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей. Це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини!" - зауважив він.
Синєгубов нагадує, що Балаклія - це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю із окупантами.
"Обстріл мирного населення Росією - це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", - резюмує він.
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk
******* кацапню... аж гай шумить!
діти і онуки? - англійцка в ниx буде перша.
але україньське щепленння вже зроблено, - я це бачу я це чую!
Слава Україні!