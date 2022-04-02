УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10568 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 198 13

Російські окупанти влучили у райлікарню в Балаклії, щоб звинуватити в обстрілі ЗСУ. Будівля частково пошкоджена, - Синєгубов

олег,синєгубов

Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії. Будівля частково пошкоджена.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пацієнти та персонал потребують негайної евакуації.

"Це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей. Це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини!" - зауважив він.

Синєгубов нагадує, що Балаклія - це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю із окупантами.

"Обстріл мирного населення Росією - це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", - резюмує він.

Автор: 

армія рф (17228) обстріл (28263) Харківщина (6054) Балаклія (274) Синєгубов Олег (858)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
02.04.2022 18:00
+9
У них с пропагандой совсем плохо. Это нужно быть совсем с отбитыми мозгами, чтобы утверждать, что украинцы обстреливают свои города.
показати весь коментар
02.04.2022 18:04
+8
Спроба звинуватити? Та ну нах. На це ще увагу хтось звертає?
показати весь коментар
02.04.2022 18:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спроба звинуватити? Та ну нах. На це ще увагу хтось звертає?
показати весь коментар
02.04.2022 18:00 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2022 18:00 Відповісти
У них с пропагандой совсем плохо. Это нужно быть совсем с отбитыми мозгами, чтобы утверждать, что украинцы обстреливают свои города.
показати весь коментар
02.04.2022 18:04 Відповісти
У них со всем плохо. Самое плохое это отсутствие головного мозга. Каждый второй дебил, а каждый первый рашист.
показати весь коментар
02.04.2022 18:10 Відповісти
Просто они считают, что украинцы для фальсификаций и манипуляции общественным мнением используют те же методы, что всегда были характерны для рюцких и комуняк любой национальности. Методы подлогов и извращения правды характерны для агрессоров всех времён и народов
показати весь коментар
02.04.2022 18:10 Відповісти
Достатньо того, що їх бидломаса таке хаває...
показати весь коментар
02.04.2022 18:39 Відповісти
Таким ипанутым может быть только касап обыкновенный - депил необыкновенный..
показати весь коментар
02.04.2022 18:11 Відповісти
Удивили.... всегда так они делают, там нет развития, зомби гкб-шные.....
показати весь коментар
02.04.2022 18:14 Відповісти
Хроники поZорного вторжения: Русские оккупанты и дырявая армия "Л/ДНР" впали в глубокий ступор.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk

показати весь коментар
02.04.2022 18:15 Відповісти
кацапсини навіть не заморочуються з правдоподібністю.. - їхнє дебільне та упороте насЄлєніє повірить усьому, що покажуть телеканалізації по дебілятору
показати весь коментар
02.04.2022 18:17 Відповісти
Буча - это украинская Сребренница
показати весь коментар
02.04.2022 18:19 Відповісти
україньска арта + беспілоти?
******* кацапню... аж гай шумить!
показати весь коментар
02.04.2022 18:23 Відповісти
бубіна україньська як моя англійська - мова для спілкування і не більше..
діти і онуки? - англійцка в ниx буде перша.
але україньське щепленння вже зроблено, - я це бачу я це чую!
Слава Україні!
показати весь коментар
02.04.2022 18:35 Відповісти
 
 