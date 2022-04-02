Російські окупанти влучили у райлікарню в Балаклії, щоб звинуватити в обстрілі ЗСУ. Будівля частково пошкоджена, - Синєгубов

Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії. Будівля частково пошкоджена.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пацієнти та персонал потребують негайної евакуації.

"Це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей. Це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини!" - зауважив він.

Синєгубов нагадує, що Балаклія - це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю із окупантами.

"Обстріл мирного населення Росією - це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", - резюмує він.