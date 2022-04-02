У Харкові пологовий будинок переїхав "під землю": мами та діти сплять у коридорах. ФОТОрепортаж

Під землю переїхав пологовий будинок. Частини цієї слабкої історичної будівлі пошкоджено. У Харкові залишилося понад 200 вагітних. Бомбардування росіянами мирного населення України триває.

Вражаючі світлини авторства Marcus Yam, опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ

























"У Харкові залишилося понад 200 вагітних. Мами та новонароджені сплять у коридорах.

⁣Стара фарба відшаровується від стін. Шар пилу покриває предмети, підвішені на трубах. Медсестри тихо працюють у коридорах, використовуючи світло мобільних телефонів, щоб читати⁣. У сусідній палаті недоношені діти перебувають у реанімації", - йдеться у повідомленні Михайла Федорова.

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