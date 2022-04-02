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У Харкові пологовий будинок переїхав "під землю": мами та діти сплять у коридорах. ФОТОрепортаж

Під землю переїхав пологовий будинок. Частини цієї слабкої історичної будівлі пошкоджено. У Харкові залишилося понад 200 вагітних. Бомбардування росіянами мирного населення України триває.

Вражаючі світлини авторства Marcus Yam, опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ

У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 01
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 02
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 03
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 04
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 05
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 06
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 07
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 08
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 09
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 10

"У Харкові залишилося понад 200 вагітних. Мами та новонароджені сплять у коридорах.
⁣Стара фарба відшаровується від стін. Шар пилу покриває предмети, підвішені на трубах. Медсестри тихо працюють у коридорах, використовуючи світло мобільних телефонів, щоб читати⁣. У сусідній палаті недоношені діти перебувають у реанімації", - йдеться у повідомленні Михайла Федорова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку окупанти обстріляли із "Градів" парк ім.Горького у Харкові, за минулу добу - 39 артударів. Продовжуються активні бої в Ізюмському районі, - Синєгубов. ВІДЕО+ФОТО

армія рф (17228) пологовий будинок (52) Харків (5565) бомбардування (337)


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здохни, узкій мір, з твоєю духовністю й.бнутих мікроорганізмів
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02.04.2022 18:27 Відповісти
Ужас. Бедные люди…….
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02.04.2022 18:31 Відповісти
Нет слов... Здоровья мамочкам и деткам.
Русские суки, горите в аду!!!
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02.04.2022 18:54 Відповісти
народжується майбутнє нашої нації!, жадаю, щоб жодне немовля, не почули мови окупанта! ростіть здорові, ви наше майбутнє!
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02.04.2022 19:06 Відповісти
 
 