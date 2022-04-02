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Батько і син під Кривим Рогом підірвалися на ворожому касетному боєприпасі, які самі принесли у дім
У Криворізькому районі Дніпропетровщини загинули батько та син, підірвавшись на ворожу касетному боєприпасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул на своїй сторінці у Facebook.
Місцеві знайшли боєприпаси та принесли їх додому.
У нас сьогодні у Криворізькому районі загинули батько та син – підірвалися на боєприпасі, який розкидають касетні ракети орків. Вони їх знайшли та принесли додому. Цивільні люди.
Я вже кілька днів по місцевих телеканалах, радіостанціях, в ефірі центральних телеканалів, у соцмережах закликаю, що не можна підходити до сріблястих циліндриків завдовжки 5 см і діаметром приблизно 2 см. Ми всюди публікуємо їхні фотографії.
Топ коментарі
+20 Олександр Карін
показати весь коментар02.04.2022 18:21
+20 Welt Schmerz
показати весь коментар02.04.2022 18:21
+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.04.2022 18:18
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А про таких в народі кажуть і будуть ще: не всіх дурних війна забрала!
З одного боку шкода, звичайно. RIP.
З іншого - заявку на премію Дарвіна прийнято. Слабоумство і відвага у чистому вигляді. Це ж додуматись до такого... Сувенір принесли, блть
Та й селяни у нас - це не кацапські крєстьянє з дярєвні.
улучшит генофонд,
без сомнения,
лежит в ячейке
хладный труп...
Ану, ціхо! Йде природній добір...
Ви ще скажіть, що вони і про війну не чули.
Зараз про ці касетні ********** з кожного вутюга попереджають взагалі-то.
Бо хтось вважає, що у нас село застрягло у 19 сторіччі )))
Коли вчора сказали що деякі вже почали розміновувати пляжі то я зрозумів що це дуже добрий природній відбір від дурнів.