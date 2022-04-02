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Батько і син під Кривим Рогом підірвалися на ворожому касетному боєприпасі, які самі принесли у дім

боєприпас,касетний

У Криворізькому районі Дніпропетровщини загинули батько та син, підірвавшись на ворожу касетному боєприпасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул на своїй сторінці у Facebook.

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Місцеві знайшли боєприпаси та принесли їх додому.

У нас сьогодні у Криворізькому районі загинули батько та син – підірвалися на боєприпасі, який розкидають касетні ракети орків. Вони їх знайшли та принесли додому. Цивільні люди.

Я вже кілька днів по місцевих телеканалах, радіостанціях, в ефірі центральних телеканалів, у соцмережах закликаю, що не можна підходити до сріблястих циліндриків завдовжки 5 см і діаметром приблизно 2 см. Ми всюди публікуємо їхні фотографії.

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1348) касетні боєприпаси (123)


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Топ коментарі
+20
Питання: і *****?
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02.04.2022 18:21
+20
Змішані почуття.
З одного боку шкода, звичайно. RIP.
З іншого - заявку на премію Дарвіна прийнято. Слабоумство і відвага у чистому вигляді. Це ж додуматись до такого... Сувенір принесли, блть
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02.04.2022 18:21
+13
Дарвін аплодіруєт стоя...
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02.04.2022 18:18
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02.04.2022 18:18 Відповісти
Дарвін аплодіруєт стоя...
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02.04.2022 18:18 Відповісти
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02.04.2022 18:24 Відповісти
Тьі во многихь постахь анґлицкого лорда с лилиПутиньім отождествил, или только сей-чяSS "додумался"?

А про таких в народі кажуть і будуть ще: не всіх дурних війна забрала!
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02.04.2022 19:08 Відповісти
Питання: і *****?
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02.04.2022 18:21 Відповісти
Сумно.. але хіба мати винувата?? Коли дитина дурнувата...
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02.04.2022 18:21 Відповісти
Може й винувата, хто-зна...
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02.04.2022 18:43 Відповісти
Змішані почуття.
З одного боку шкода, звичайно. RIP.
З іншого - заявку на премію Дарвіна прийнято. Слабоумство і відвага у чистому вигляді. Це ж додуматись до такого... Сувенір принесли, блть
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02.04.2022 18:21 Відповісти
Не слабк1сть розуму 1 не в1двага. Хазяйновит1сть простих селян та НЕДОСТАТН1СТЬ 1НФОРМАЦ11. Вони НЕ ЗНАЛИ. що то за блискуч1 цил1ндрики, що можуть згодитися. Не торкнули би, знаючи, що це смертельно небезпечно.
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02.04.2022 19:19 Відповісти
Я вас прошу. Про ці ********** з кожної праски чути. І про небезпеку підозрілих предметів.
Та й селяни у нас - це не кацапські крєстьянє з дярєвні.
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02.04.2022 19:28 Відповісти
Естественный отбор
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02.04.2022 18:24 Відповісти
... ветер северный,
улучшит генофонд,
без сомнения,
лежит в ячейке
хладный труп...
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02.04.2022 18:29 Відповісти
Кассетные бомбы из за того и запрещены женевской конвенцией из за того что кассетные боеприпасы взрываются не сразу, а через некоторое время. Никогда не поднимайте этих боеприпасов и обходите их стороной.
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02.04.2022 18:38 Відповісти
А они его к себе домой принесли...
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02.04.2022 18:51 Відповісти
А, кандидати в лауреати премії Дарвіна заворушилися.
Ану, ціхо! Йде природній добір...
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02.04.2022 18:42 Відповісти
Жалко людей , но кто им доктор ?
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02.04.2022 18:48 Відповісти
премия Дарвина находит своих номинантов везде, увы
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02.04.2022 18:53 Відповісти
Панянка, 1снують не лише пани, що мають багато часу для сид1ння за комп"ютером, але й селяни, що працюють та не мають часу читати вас, розумник1в. Ц1 нещасн1 не знали,що знайшли! Чому ви вс1 думаете, що селяни наст1льк1 дурн1, що принесли би додому смертельно небезпечну р1ч ?
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02.04.2022 19:08 Відповісти
Вс1 розумн1, коли щось трапляеться з 1ншими. Ц1 двое могли не знати, що знайшли, не ус1м доступна 1нформац1я. Що 1снують прост1 люди без смартфон1в 1 комп1в - не чули? Ну, знайшли цил1ндрик металевий, може згодитися у хазайств1. Ви хазяйства у сел1 не маете, проблеми селян для б1льшост1 пишучих далек1 та нец1кав1, тема зверхност1 м1ських жител1в по в1дношенню до с1льських не перестала бути болючою.
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02.04.2022 19:00 Відповісти
Селяни без смартфонів і компів? У рязанській дярєвні хіба що. Ото кацапи й прутніють від того, "как хохлы живут".
Ви ще скажіть, що вони і про війну не чули.
Зараз про ці касетні ********** з кожного вутюга попереджають взагалі-то.
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02.04.2022 19:25 Відповісти
Це пропаганда що в селі люди дурніші за місцевих, однакові, телевізор є у всіх. Я ще 20років тому чув багато історій що якісь дурні знайшли снаряд і вирішили розпиляти.
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02.04.2022 19:34 Відповісти
Та і смартфони у всіх селян є. І комп'ютери, ноутбуки, та хоча б ТВ і радіо.
Бо хтось вважає, що у нас село застрягло у 19 сторіччі )))
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03.04.2022 01:50 Відповісти
Шкода лише дітей які ще не набралися досвіду з самозбереження та не отримали цінних уроків від батьків а також людей випадкових і тих що стали жертвами підступних рашистів.
Коли вчора сказали що деякі вже почали розміновувати пляжі то я зрозумів що це дуже добрий природній відбір від дурнів.
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02.04.2022 19:21 Відповісти
 
 