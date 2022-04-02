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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Експрокурорка Міжнародного трибуналу ООН щодо Югославії закликала видати ордер на арешт Путіна

путін

Колишня прокурорка Міжнародного суду трибуналу ООН щодо колишньої Югославії, яка також розслідувала воєнні злочини в Руанді, Карла дель Понте закликала Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps, яке цитує The Guardian.

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Дель Понте назвала Путіна воєнним злочинцем та наголосила: видача ордеру на його арешт є важливим сигналом, "що слідчі дії були проведені". Проте такі дії не обов’язково означають, що главу Кремля візьмутьпід варту, додала вона.

"Це єдиний інструмент, який існує і дає змогу заарештувати винного у воєнному злочині та доставити його до МКС. Якщо він [Путін] залишиться в Росії, цього ніколи не буде. Але він більше не зможе залишити свою країну, і це був би сильний сигнал, що проти нього багато держав", — сказала колишня прокурорка.

7 березня Кулеба заявив, що коаліція країн створить спеціальний трибунал щодо розгляду злочину російської агресії проти України.

16 березня Міжнародний суд ООН зообов’язав Росію припинити вторгнення в Україну. Згідно з рішенням суду, до ухвалення остаточного рішення Росія має припинити "військові операції", що розпочалися на території України 24 лютого, та забезпечити, щоб будь-які регулярні чи нерегулярні підрозділи, які спрямовує чи підтримує Росія, а також інші організації та особи, які перебувають під контролем Росії, не вживали жодних заходів для продовження військових дій (ці рішення підтримали 13 суддів, проти виступили два — Росія і Китай).

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путін володимир (23764) росія (64946) Міжнародний суд ООН (166)


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Топ коментарі
+32
Це треба було зробити ще в 2014...
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02.04.2022 18:49
+31
Карлі дель Понте-респект...
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02.04.2022 18:49
+28
Ордер не на арест а лицензию на ликвидацию. Много чести для этого касапского питараса. ху.ло должно быть только убито.
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02.04.2022 18:49
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Це треба було зробити ще в 2014...
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02.04.2022 18:49 Відповісти
Навіть раніше.
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02.04.2022 18:53 Відповісти
в 1999
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02.04.2022 20:19 Відповісти
Ордер не на арест а лицензию на ликвидацию. Много чести для этого касапского питараса. ху.ло должно быть только убито.
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02.04.2022 18:49 Відповісти
Ти точно не хлоп, не громадянин, не притомний, а "пончік" непритомний... Надивився кінів для тупого бидла й кукурікаєш, а алєні ще й плюсікі ставлять... Сученя, ДАЙ джерело, де отримати можна таку "ліцензію", я САМ безкоштовно отримаю й виконаю, я МС МК з цікавого виду спорту ще дублером збірної при сєсєрі був в ДЮСШ. Під Київом Капітанівку знаю по метру вздовж-поперек. Треную до теперішнього погононосіїв. ЧЕКАЮ, блRть!
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02.04.2022 19:07 Відповісти
Успокойся и вытри слюну ботяря
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02.04.2022 19:19 Відповісти
Здувся, жирдяй дешевий, пукаєш, як кастрований козел в диван. Гуляй, малпа копійочна.
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02.04.2022 22:17 Відповісти
САСАЙ КЛОУН
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04.04.2022 01:35 Відповісти
У дзеркало 3,14дар це кукурікай.
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04.04.2022 22:21 Відповісти
Карлі дель Понте-респект...
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02.04.2022 18:49 Відповісти
В буцегарню паскуду кацапську!!! Потім петлю на горло!!!!
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02.04.2022 18:50 Відповісти
Карла дель Понте це жінка - легенда !
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02.04.2022 18:50 Відповісти
Пусть лучше посоветует ему Уже отравиться...
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02.04.2022 18:50 Відповісти
Або застрелитись 😠
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02.04.2022 18:53 Відповісти
Когда то высшие чины рейха стрелялись и травились целыми семьями .
Я не кровожадная - но за гибель женщин детей стариков и целых семей КТО-ТО ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ

такшо пусть травятся-стреляются все члены радбеза московии с семьями !!!
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02.04.2022 19:09 Відповісти
Нелюди стрілятися не будуть , повірте , але ми їм , залюбки , допоможемо 😡
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02.04.2022 19:19 Відповісти
Всі бувші -екси чомусь такі принципові, рішучі,.... Що такого з ними стається після втрати посади...?
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02.04.2022 18:51 Відповісти
Можливо кремлівський ублюдок приіде до Стамбула на перемовини із
Зеленським , от і буде нагода його накрити , або відразу знищити 😡
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02.04.2022 18:52 Відповісти
*Ви ни панимаете, у ниво ФуксиАНАЛьный Имунитэт* (с) Хренодиктова
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02.04.2022 18:52 Відповісти
В Україні - так. Український суд не може подати до пуйла, а от міжнародний може.
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02.04.2022 19:05 Відповісти
Все правильно сказала. Зная преступника, его необходимо срочно взять под стражу. Это будет сигнал всему мировому сообществу.
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02.04.2022 18:53 Відповісти
Коли ******* по кремлю, то оркам буде не до сміху 😡
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02.04.2022 19:07 Відповісти
Это один из моих лучших снов.
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02.04.2022 18:54 Відповісти
і мрій...багаторічних...
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02.04.2022 18:57 Відповісти
дивно, а наша Венедиктова (око Государева) каже що так робити не можна, тому що Путін має статус великого начальника на Московії і якась там малоросня як вона та Зеля не може оголошувати йому підозру.
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02.04.2022 18:55 Відповісти
А ви розберіться будь ласка з питанням спочатку. В будь якій окремій країні і Україні в тому числі бункерне пу таки має функціональний імунітет як чинний президент. Тут тільки і виключно міжнародний суд може видавати ордер.
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02.04.2022 19:09 Відповісти
і що Венедиктова звернулася до міжнародного Суду?
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02.04.2022 19:13 Відповісти
А ось про це повідомлень не було. Може звернулась, а може й ні.
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02.04.2022 19:24 Відповісти
браво !
та думаю зассять... ті хто йому заглядає в чічі, хто звонить і благає про щось, хто годується з його клешенок... ніколи не зможуть пересилити свій страх... а таких жеж лєгіон !
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02.04.2022 18:56 Відповісти
мікрони і шольци засцатт, де вже їм...
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02.04.2022 18:57 Відповісти
Нікого тут не цікавлять твої галюни в Полтаві 😠
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02.04.2022 19:17 Відповісти
не буду крити матом, але у декого ще не пропала мрія що до переговорів та зустрічі з ******.
*****, міжнародний військовий злочинець, терорист, нерукопожатний.
ШАНОВНІ, ВИ ПРО ЩО!!!!!!!!!!!???????
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02.04.2022 18:59 Відповісти
Есть вариант

‼️‼️‼️‼️‼️
ЛИКВИДАЦИЯ ПУТИНА - исполнитель найден! Гражданская оборона на ICTV
https://youtu.be/ZzVi-r-uZ2I
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02.04.2022 19:06 Відповісти
У нас Генеральний прокурор волає що вона не може це зробити як на Путіна так і на Лаврова, то що ми можемо вимагати від інших, тут немає справедливості тут політика
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02.04.2022 19:12 Відповісти
зачекайте, дозвольте ...... заглянути цій сволоті в очі, а вже тоді видавайте ордер на арешт
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02.04.2022 19:21 Відповісти
Макрон і Шольц (вже не говорю про угорців) скажуть , що не підтримують такого , бо це загрожує Третьою світовою
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02.04.2022 19:28 Відповісти
Думаю, правники знайдуть механізм, як притягнути винних, в тому числі х..ла, і відшкодувати втрачене Україною.
Можна, для початку, потренуватися на списку підсанкційних - всіх одразу в розшук і під арешт. Тільки треба правильно сформолювати підозру, обвинувачення, обрати статтю, яка є у кодексах всіх країн.
Словом, раз є санкція - значить є кримінал.
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02.04.2022 19:48 Відповісти
І тоді путіна можна буде затримати в будь-якій державі? І направити в Гаагу?
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02.04.2022 20:16 Відповісти
Твереза думка,проте жоден хлопак без яйків не підтримає,бо сподіваються на перемовини,на мир...(а для цього мерзота буде повинна виїхати).Геноцид Українського народу ця мерзота не зупинить.
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02.04.2022 20:25 Відповісти
Венедіктову за кораблем, а Карлу без понтов нам генеральним прокурором
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02.04.2022 20:52 Відповісти
Всем странам надо закрыть границы с РФ. Мир большой, переживёт как нибудь.
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02.04.2022 22:22 Відповісти
Мадам Понте знает толк в правильных модулях взаимодействия с военными преступниками.
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03.04.2022 00:41 Відповісти
представляю как расстроится зеленский...так и не выйдет заглянуть в очко...
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03.04.2022 02:36 Відповісти
верно.
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03.04.2022 08:26 Відповісти
та ні це неможливо....як же потім збудеться мрія зелі поручкаться та розцілуватися з куйлом на перемовинах...
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03.04.2022 09:25 Відповісти
 
 