Експрокурорка Міжнародного трибуналу ООН щодо Югославії закликала видати ордер на арешт Путіна
Колишня прокурорка Міжнародного суду трибуналу ООН щодо колишньої Югославії, яка також розслідувала воєнні злочини в Руанді, Карла дель Понте закликала Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps, яке цитує The Guardian.
Дель Понте назвала Путіна воєнним злочинцем та наголосила: видача ордеру на його арешт є важливим сигналом, "що слідчі дії були проведені". Проте такі дії не обов’язково означають, що главу Кремля візьмутьпід варту, додала вона.
"Це єдиний інструмент, який існує і дає змогу заарештувати винного у воєнному злочині та доставити його до МКС. Якщо він [Путін] залишиться в Росії, цього ніколи не буде. Але він більше не зможе залишити свою країну, і це був би сильний сигнал, що проти нього багато держав", — сказала колишня прокурорка.
7 березня Кулеба заявив, що коаліція країн створить спеціальний трибунал щодо розгляду злочину російської агресії проти України.
16 березня Міжнародний суд ООН зообов’язав Росію припинити вторгнення в Україну. Згідно з рішенням суду, до ухвалення остаточного рішення Росія має припинити "військові операції", що розпочалися на території України 24 лютого, та забезпечити, щоб будь-які регулярні чи нерегулярні підрозділи, які спрямовує чи підтримує Росія, а також інші організації та особи, які перебувають під контролем Росії, не вживали жодних заходів для продовження військових дій (ці рішення підтримали 13 суддів, проти виступили два — Росія і Китай).
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Я не кровожадная - но за гибель женщин детей стариков и целых семей КТО-ТО ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ
такшо пусть травятся-стреляются все члены радбеза московии с семьями !!!
Зеленським , от і буде нагода його накрити , або відразу знищити 😡
та думаю зассять... ті хто йому заглядає в чічі, хто звонить і благає про щось, хто годується з його клешенок... ніколи не зможуть пересилити свій страх... а таких жеж лєгіон !
*****, міжнародний військовий злочинець, терорист, нерукопожатний.
ШАНОВНІ, ВИ ПРО ЩО!!!!!!!!!!!???????
‼️‼️‼️‼️‼️
ЛИКВИДАЦИЯ ПУТИНА - исполнитель найден! Гражданская оборона на ICTV
https://youtu.be/ZzVi-r-uZ2I
Можна, для початку, потренуватися на списку підсанкційних - всіх одразу в розшук і під арешт. Тільки треба правильно сформолювати підозру, обвинувачення, обрати статтю, яка є у кодексах всіх країн.
Словом, раз є санкція - значить є кримінал.