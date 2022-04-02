Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено 16 будинків, магістральний газопровід, область без води і газу, - Луганська ОВА. ФОТО

Росіяни з різних видів важкого озброєння відкривали вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Тошківці.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.





"Ворогом пошкоджено 19 об’єктів, з яких 9 багатоквартирних та 7 приватних житлових будинків. Маємо одного пораненого в Рубіжному, чотирьох людей врятували з-під завалів. Рятувальники зосередженні не тільки на локальній допомозі людям, а й глобальній. Так, у Кремінній після обстрілів запалав ліс, вогонь міг перейти на житловий сектор, однак працівники ДСНС впоролися вчасно – ніхто не постраждав", - зазначає Сергій Гайдай.

Окрім цього, голова Луганської ОВА інформує, що поблизу Сєвєродонецька росіяни перебили магістральний газопровід. Без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти – приблизно 60 тисяч абонентів. Загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абонента), з них 30 повністю та 6 частково. Вона відсутня повністю у Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, частково в Гірській громаді та Лисичанську.

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