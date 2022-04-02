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Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено 16 будинків, магістральний газопровід, область без води і газу, - Луганська ОВА. ФОТО

Росіяни з різних видів важкого озброєння відкривали вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Тошківці.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено 16 будинків, магістральний газопровід, область без води і газу, - Луганська ОВА 01
Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено 16 будинків, магістральний газопровід, область без води і газу, - Луганська ОВА 02

"Ворогом пошкоджено 19 об’єктів, з яких 9 багатоквартирних та 7 приватних житлових будинків. Маємо одного пораненого в Рубіжному, чотирьох людей врятували з-під завалів. Рятувальники зосередженні не тільки на локальній допомозі людям, а й глобальній. Так, у Кремінній після обстрілів запалав ліс, вогонь міг перейти на житловий сектор, однак працівники ДСНС впоролися вчасно – ніхто не постраждав", - зазначає Сергій Гайдай.

Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено 16 будинків, магістральний газопровід, область без води і газу, - Луганська ОВА 03

Окрім цього, голова Луганської ОВА інформує, що поблизу Сєвєродонецька росіяни перебили магістральний газопровід. Без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти – приблизно 60 тисяч абонентів. Загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абонента), з них 30 повністю та 6 частково. Вона відсутня повністю у Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, частково в Гірській громаді та Лисичанську.

Також читайте: Попри обстріли з Луганщини сьогодні евакуювали майже 2,7 тис. мешканців, - Гайдай. ФОТО

обстріл (28263) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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02.04.2022 18:49 Відповісти
Гетманцев . заставил всех аграриев указывать джипеец координаты где хранится топливо . и сейчас росияне бьют по этим координатам . Вопрос а не работала эта тварь на росию . он ведь так восхищался росийской системой контроля

Сивкович. Так фамилия гэбэшного *********, у которого гетманцев учился составлять координаты нефтебаз, по которым рашадертальцы запускают ракеты. Мечта гетманцева и сивковича вызвать в Украине ещё один Голодомор и погубить всю украинскую нацию ...........
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02.04.2022 18:53 Відповісти
Ненавиджу росіян за те, що ятепер радуюсь фотографіям підшкварених кацапів! Це недостойно цивілізованої людини! Але я тішуся тому, що кацапів в Україні спалюють тисячами!

Дякую нашим захисникам - Ви накращі, хлопці!

Слава Україні!

Смерть ворогам!
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02.04.2022 18:56 Відповісти
 
 