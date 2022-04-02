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Фракція "ЄС" у Київраді закликає продовжити заборону на продаж алкогольних напоїв у Києві

порошенко,марина

Фракція "Європейська Солідарність" у Київраді вважає передчасним рішення міської влади щодо скасування заборони на продаж алкоголю в столиці в умовах воєнного стану.

Про це у відеозверненні сказала голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров‘я та соціальної політики Марина Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дозвіл купувати алкоголь призвів вже у перший день до низки проблем у місті та великої кількості людей у стані алкогольного сп’яніння", – констатувала Марина Порошенко.

"ЄС" у Київраді закликала міського голову Віталія Кличка та голову військової адміністрації Миколу Жирнова скасувати це рішення та залишити в силі повну заборону на продаж алкогольних напоїв у Києві.

"Військовослужбовці нашої фракції наголошують, що вільний продаж алкоголю створює додаткові складнощі в організації правопорядку, захисті столиці та забезпеченні ефективної оборони міста", – наголосила Марина Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві з 1 квітня відновлюють продаж алкоголю, - КМДА

Вона переконана: столиця має бути прикладом стійкості та боротьби у всіх її проявах.

"Незважаючи на суттєві успіхи по звільненню низки населених пунктів Київської області, ситуація досі залишається напруженою. Киянам поки не час розслаблятися та поводитись безвідповідально. Тому замість алкоголю краще пити воду, каву та чай і концентрувати всі зусилля на найважливішому завданні – перемозі та збереженні життів українців", – переконана Марина Порошенко.

Тому фракція "ЄС" у Київській міськраді закликає міську владу ухвалити відповідальне рішення і продовжити заборону на продаж алкогольних напоїв у столиці.

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Автор: 

алкоголь (1235) Київ (19422) Порошенко Марина (106) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+28
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02.04.2022 19:01
+13
95% конфліктів і стрілянини по своїм відбувається у стані алкогольного сп'яніння! Це досвід за останній місяць тільки повна заборона і більше це питання не піднімати!!!
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02.04.2022 19:03
+11
У мене зустрічна пропозиція.
А давайте ви не будете забирати такі необхідні зараз ліки від голови у людей через купку дегенератів? А купку дегенератів, які ліки використовують не за призначенням, призначайте суворе покарання - наприклад, хай розміновують звільнені міста, хоч якась користь від них буде?
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02.04.2022 19:07
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ІМХО просто потрібно підвищити штрафи та термін ув'язнення у випадків порушення, а так продаж алкоголю це підтримка економіки, я думаю на цю фоні можна ще й акцизи збільшити
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02.04.2022 18:59 Відповісти
от як раз зараз те ув,язнення нах...й нікому не потрібне.
дурна робота поліції слідака суду......
авто в зсу і штука баксів штрафу в той же день
от це тема...
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02.04.2022 19:06 Відповісти
Не треба ніяких ув'язнень, будь ласка. Накладайте шалені штрафи та призначайте особливо завтятим порушникам трудове відпрацювання.
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02.04.2022 19:09 Відповісти
Економіку підтримувати треба якось по іншому, а не за рахунок алкоголя.
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02.04.2022 19:54 Відповісти
У Харкові спиртне вже повним ходом продають. А терехов у розбомбленому місті квіточки висаджує...
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02.04.2022 19:01 Відповісти
😁 а в Киеве с такими подачами скоро участковые за самогонщиками будут гонятся❗
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02.04.2022 19:16 Відповісти
Людей треба чимось зайняти, бо дах поїде
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02.04.2022 19:20 Відповісти
Місто - зруйновано, тому робота завжди є. Квіточки, наразі, не на часі...
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02.04.2022 19:50 Відповісти
какая работа в зруйнованому мiстi под обстрелами? не говорите чушь
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02.04.2022 20:01 Відповісти
Тобто, квіти садити можна, а розбирати завали - ні? Не несіть нісенітницю!
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02.04.2022 21:27 Відповісти
розбирати завали будет спецiальна технiка - а я говорил о работе за деньги за зарплату - у многих уже закончились деньги а еда очень дорогая..
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02.04.2022 21:29 Відповісти
А спеціальна техніка працює без людей? Чи вони безкоштовно будуть працювати? Ви будете здивовані, але вулиці досі прибирають люди за допомогою ручного інвентаря. Да і завали теж розбирають руками... Тому треба виконувати першочергові задачі, а квіти посадимо після нашої перемоги.
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03.04.2022 09:18 Відповісти
надо мужиков которые не подходят для ЗСУ и Теробороны отпустить на работу за границу или тут запустить стройки где это возможно
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02.04.2022 20:00 Відповісти
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02.04.2022 19:01 Відповісти
Нехай автомобілі у нетверезих забирають, а нетверезих правопорушників направляють на прибирання Ірпеню, Бучі та інших місць.

І так важко, та після числених вибухів у багатьох кукуха їде. Так дайте хоча б можливість раз на тиждень пляшку пива випити
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02.04.2022 19:03 Відповісти
Забирать всё + всё запретить и наказывать за всё по всей строгости⁉️

Чем больше человеку хочется запретов, тем он чмошней. Так как даже когда все можно, он все равно не может себе это позволить😁☝.

Каждый запрет = шаг к ГУЛАГУ
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02.04.2022 20:00 Відповісти
95% конфліктів і стрілянини по своїм відбувається у стані алкогольного сп'яніння! Це досвід за останній місяць тільки повна заборона і більше це питання не піднімати!!!
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02.04.2022 19:03 Відповісти
це не так важливо...
більше машин в ЗСУ поступить і гроші в бютжет
а от зброю в три зміни виробляти на заводах сивочолог, і передавати в ЗСУ
по субівартості, було б не погано.
є шанс трошки відмитися, шановні.....
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02.04.2022 19:04 Відповісти
У мене зустрічна пропозиція.
А давайте ви не будете забирати такі необхідні зараз ліки від голови у людей через купку дегенератів? А купку дегенератів, які ліки використовують не за призначенням, призначайте суворе покарання - наприклад, хай розміновують звільнені міста, хоч якась користь від них буде?
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02.04.2022 19:07 Відповісти
Це якісь лютий треш. Країна воює, пригород увесь у руїнах, не поховані жертви, а столиця влаштувала пиятику.
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02.04.2022 19:07 Відповісти
чего ты несешь трепло? какую пиятику? ни одного пьяного на улице нет видел
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02.04.2022 20:45 Відповісти
Так вони не будуть дебоширити по вулицям.
На відміну від так званих людей
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02.04.2022 19:17 Відповісти
А что мажеры и приблатненные близкие к власти по 200 км в час по киеву никогда не ездили⁉️
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02.04.2022 19:37 Відповісти
Одиниці. А бидло п'яне на кожному кроці.

В до чого тут авто?

Бухають найбільше ті, хто й авто не мав ніколи.

Включи голову, баран
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02.04.2022 20:09 Відповісти
Підтримую. Вчора компанія російськомовних молодиків призовного віку "святкували" біля дитячого майданчику. Посилали нафуй не рузке корабель, а тих, хто робив їм зауваження.
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02.04.2022 19:08 Відповісти
не трынди - в Киеве на улицах нет пьяных
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02.04.2022 20:46 Відповісти
сложный вопрос.
В бутылке спиртного за 150 грн. очень грубо 70 грн. акциза и 30 грн. прибыли предпринимателя.
Экономика и так почти на половину просела, и последствия проявляются с задержкой.
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02.04.2022 19:10 Відповісти
+ ПДВ у бюджет.

Алкоголь у розумних дозах - натуральні ліки.
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02.04.2022 19:22 Відповісти
После первых разрешённых алкогольных выходных николаевские врачи обратились к властям с просьбой запретить продажу алкоголя - причина в следующем - нажрались, передрались.... и теперь в место того что бы спасать раненых с фронта наших военных, они вынуждены тратить медикаменты на алкашей. К сожалению местные власти не услышали врачей.
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02.04.2022 19:12 Відповісти
После долгого запрета чего бы то ни было, люди первое время отводят душу как говорится! 😁👍 Так, что это норм.
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02.04.2022 19:26 Відповісти
Алкаши пусть сами лечатся
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02.04.2022 19:40 Відповісти
Так, нехай алкаші самі бьються - самі лікуються, самі вбиваються - самі себе ховають. А війна якось сама по собі хай іде...
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02.04.2022 22:23 Відповісти
Якщо ви бачите десь компанію бухих дегенератів, не треба витрачати час і ризикувати здоров'ям, намагаючись навчити їх жити. Заверніть за ріг і наберіть 102, поясніть ситуацію, за 5-10 хвилин на місці буде патруль і дегенератів закриють.
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02.04.2022 19:14 Відповісти
Підтримую повну заборону. Злочинність - прямий наслідок вживання алкоголю.
Патрулям робити нічого? Ще й битовухою п'яною займатися.

А хто пише про вилучення машин і т.д.

Так п'ють не за кермом. А по двором і квартирам. Та й немає в більшості тих машин.

Тому, тільки заборона.
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02.04.2022 19:15 Відповісти
Продажу пива, ІМХО, хватить
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02.04.2022 19:21 Відповісти
Не на часі алкоголь вживати. Підтримую Петра

Можливо і варто підняти вік по вживанню алкоголя якщо не до 25-27 років, то хоч до 21. Діти нищать своє здоровя значно активніше.
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02.04.2022 19:22 Відповісти


Людей треба чимось зайняти, бо дах поїде
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02.04.2022 19:28 Відповісти
не далекі ви...алкоголь, сигарети, наркотики - людина втрачає над собою контроль
а от працювати на землі, спорт чи інші активності - позитивні речі
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02.04.2022 22:24 Відповісти
В цьому випадку "недалекий" пишиться разом (слитно).
І ви відповіли на свій коментар. недалекий.
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02.04.2022 23:12 Відповісти
В США алкоголь до 21 року не відпускають.
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02.04.2022 19:59 Відповісти
Весь алкоголь должен быть конфискован и использоваться в войне против кацапни - располагать бухло вблизи войск орды и через пару часов брать нелюдей можно голыми руками. Рашня потомственная алкашня, нажрётся до потери сознания 100%.
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02.04.2022 19:28 Відповісти
Куриво та цигарки також анологічно заборонити!
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02.04.2022 19:35 Відповісти
Наркотики тоже нужно запретить. За Ютуб , Порнхаб и Нетфликс даже разговоров быть не может, нах*й!
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03.04.2022 04:00 Відповісти
Новобранец, пшол...
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02.04.2022 19:40 Відповісти
До 50ти не бухал, то и нехер начинать.
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02.04.2022 19:43 Відповісти
"зробимо їх разом", навіть не сумнівався
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02.04.2022 19:45 Відповісти
Депутаты люди занятые, им по магазинам ходить некогда! Поэтому из них никто не видел очередей перед аптеками, где жаждущие спирт покупали во время запрета! Кто сильно хотел -то покупал, только цена другая!
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02.04.2022 19:37 Відповісти
Піар!
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02.04.2022 19:39 Відповісти
Наконец-то предложили дейтвительно полезное. Продажу алкоголя нужно запретить. Потому что толпы хануриков распивающих водяру из горла сразу за кассой это то еще зрелище.
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02.04.2022 19:40 Відповісти
Толпы хануриков выглядят приличней, чем та гыдота в раде! Поспорьте, но сначала посмотрите в свой кошелёк и на них, красавцев-трезвенников, типа
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02.04.2022 20:05 Відповісти
+
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02.04.2022 19:46 Відповісти
А не краще було б зайнятися питанням постачання ліків?
Я два тижні виходив по аптеках, щоб придбати дружині L-тироксин. І днями бачив, як люди, отримавши відмову у придбанні цих ліків, у розпачі йшли кудись далі. Оце була б реальна допомога.
А заборонить просто. По-савецкі.
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02.04.2022 19:51 Відповісти
він є по гуманітарці в багатьох лікарнях
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03.04.2022 02:31 Відповісти
у носі зелені кульки доставати! Пропонують вони!!! До Вас, мерзотників дійде черга, мало не буде!

Зараз війна. Не треба владу обзивати!
"Зелені кульки". Ти ба, вигадав таке, мерзотник!
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02.04.2022 20:16 Відповісти
Який ще алкоголь при такій війні. Кожен має мислити тверезо.
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02.04.2022 20:04 Відповісти
В коментах перепис алкозалежних.
І відмазки такі ж тупі, як у всіх хто не може кинути пити.
Шукають виправдання собі, чому п'ють😅
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02.04.2022 20:11 Відповісти
Сейчас будет вой. скулеж глупцов.А почему.потому как это просто необходимо сделать давно и ввести норм контроль.как тут за алкоголь вой.да.город .просто наводнился людьми с бутылками в руках .людям необходимо расслабляться .ухожу от темы.
НЕОБХОДИМО КАК ВОЗДУХ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ МАРИХУАНУ как никогда !!! обьясняю .как тот. кто не пьет и не курит!!! ПРИГЛАСИТЬ Бельгийцев.Голландцев. да того же Тайсона .Арнольда Ш. из штатов вместе с Илонам Маском они знают в этом тол.как правильно наладить этот бизнес.и все остальные возрастные темы.и т.д. .Это будет необходимо как часть реабилитации для военных.Тяжело больным людям.
Потому как от бухла будет будет много проблем.Только глупцы этого не поймут и последний алкаш.
Повторюсь.говорю это как тот.кто не пьет и не курит !Но понимаю что это необходимо!
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02.04.2022 20:13 Відповісти
Кацап, *****
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02.04.2022 20:43 Відповісти
Ты? хз?! возможно .но прежде глупец!
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02.04.2022 20:51 Відповісти
Алкоголь нужен, анаша можно, куриво для самоубийц разрешенно❗

И ни кто не кому не мешает👍
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02.04.2022 20:59 Відповісти
Підтримую тих хто вважає що суровіші покарання та конфіскація авто і т.п. були б доцільнишими. Нехай починають люди думати головою самі і відповідають самі. Досить нам совка та популізму.
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02.04.2022 20:28 Відповісти
Та давайте усі нап'ємося в хлам і какая разніца - так війну програти дуже просто. Мені особисто якось випивати зараз зовсім не хочеться. Навіть за упокій загиблих.
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02.04.2022 20:41 Відповісти
Вчора на дніпровській набережній в Киеві, з огидою споглядав на таку картину: бухло, шашлички, риболовля, вєсєльє.. А не офігіли ви розважатися під час війни? Тому всім бажаючим бухнути пропоную підти за рускім коралем.
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02.04.2022 21:09 Відповісти
Ну, алкоголь та зброя - речі несумісні. Заборона на продаж алкоголю повинна залишатись до закінчення війни.
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02.04.2022 23:43 Відповісти
правильно. пить только после победы.
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03.04.2022 07:11 Відповісти
 
 