Фракція "ЄС" у Київраді закликає продовжити заборону на продаж алкогольних напоїв у Києві
Фракція "Європейська Солідарність" у Київраді вважає передчасним рішення міської влади щодо скасування заборони на продаж алкоголю в столиці в умовах воєнного стану.
Про це у відеозверненні сказала голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров‘я та соціальної політики Марина Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дозвіл купувати алкоголь призвів вже у перший день до низки проблем у місті та великої кількості людей у стані алкогольного сп’яніння", – констатувала Марина Порошенко.
"ЄС" у Київраді закликала міського голову Віталія Кличка та голову військової адміністрації Миколу Жирнова скасувати це рішення та залишити в силі повну заборону на продаж алкогольних напоїв у Києві.
"Військовослужбовці нашої фракції наголошують, що вільний продаж алкоголю створює додаткові складнощі в організації правопорядку, захисті столиці та забезпеченні ефективної оборони міста", – наголосила Марина Порошенко.
Вона переконана: столиця має бути прикладом стійкості та боротьби у всіх її проявах.
"Незважаючи на суттєві успіхи по звільненню низки населених пунктів Київської області, ситуація досі залишається напруженою. Киянам поки не час розслаблятися та поводитись безвідповідально. Тому замість алкоголю краще пити воду, каву та чай і концентрувати всі зусилля на найважливішому завданні – перемозі та збереженні життів українців", – переконана Марина Порошенко.
Тому фракція "ЄС" у Київській міськраді закликає міську владу ухвалити відповідальне рішення і продовжити заборону на продаж алкогольних напоїв у столиці.
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дурна робота поліції слідака суду......
авто в зсу і штука баксів штрафу в той же день
от це тема...
І так важко, та після числених вибухів у багатьох кукуха їде. Так дайте хоча б можливість раз на тиждень пляшку пива випити
Чем больше человеку хочется запретов, тем он чмошней. Так как даже когда все можно, он все равно не может себе это позволить😁☝.
Каждый запрет = шаг к ГУЛАГУ
більше машин в ЗСУ поступить і гроші в бютжет
а от зброю в три зміни виробляти на заводах сивочолог, і передавати в ЗСУ
по субівартості, було б не погано.
є шанс трошки відмитися, шановні.....
А давайте ви не будете забирати такі необхідні зараз ліки від голови у людей через купку дегенератів? А купку дегенератів, які ліки використовують не за призначенням, призначайте суворе покарання - наприклад, хай розміновують звільнені міста, хоч якась користь від них буде?
На відміну від так званих людей
В до чого тут авто?
Бухають найбільше ті, хто й авто не мав ніколи.
Включи голову, баран
В бутылке спиртного за 150 грн. очень грубо 70 грн. акциза и 30 грн. прибыли предпринимателя.
Экономика и так почти на половину просела, и последствия проявляются с задержкой.
Алкоголь у розумних дозах - натуральні ліки.
Патрулям робити нічого? Ще й битовухою п'яною займатися.
А хто пише про вилучення машин і т.д.
Так п'ють не за кермом. А по двором і квартирам. Та й немає в більшості тих машин.
Тому, тільки заборона.
Можливо і варто підняти вік по вживанню алкоголя якщо не до 25-27 років, то хоч до 21. Діти нищать своє здоровя значно активніше.
Людей треба чимось зайняти, бо дах поїде
а от працювати на землі, спорт чи інші активності - позитивні речі
І ви відповіли на свій коментар. недалекий.
Я два тижні виходив по аптеках, щоб придбати дружині L-тироксин. І днями бачив, як люди, отримавши відмову у придбанні цих ліків, у розпачі йшли кудись далі. Оце була б реальна допомога.
А заборонить просто. По-савецкі.
Зараз війна. Не треба владу обзивати!
"Зелені кульки". Ти ба, вигадав таке, мерзотник!
І відмазки такі ж тупі, як у всіх хто не може кинути пити.
Шукають виправдання собі, чому п'ють😅
НЕОБХОДИМО КАК ВОЗДУХ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ МАРИХУАНУ как никогда !!! обьясняю .как тот. кто не пьет и не курит!!! ПРИГЛАСИТЬ Бельгийцев.Голландцев. да того же Тайсона .Арнольда Ш. из штатов вместе с Илонам Маском они знают в этом тол.как правильно наладить этот бизнес.и все остальные возрастные темы.и т.д. .Это будет необходимо как часть реабилитации для военных.Тяжело больным людям.
Потому как от бухла будет будет много проблем.Только глупцы этого не поймут и последний алкаш.
Повторюсь.говорю это как тот.кто не пьет и не курит !Но понимаю что это необходимо!
И ни кто не кому не мешает👍