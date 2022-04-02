Через негоду низка населених пунктів Полтавщини залишилась без світла, з обстрілами це не пов'язано, - ОВА
Через сильний вітер на Полтавщині низка населених пунктів залишилась без світла. Це не пов'язано з обстрілами.
Про це у Telegram повдіомив очільник ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз у частині населених пунктів колишніх Глобинського, Миргородського та Чорнухинського районів немає світла. Це не повʼязано з ворожими ракетними ударами. Сильний вітер пошкодив повітряні лінії", - йдеться в повідомленні.
За його словами, бригади енергетиків виїхали на місця.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зараз поїдуть щось ремонтувати,
по дорозі спалять пару танків або оркам кіздюлей наваляють
прямо таки шквальний і поривчастий...
а так я за мир..... без кацапні.. - не барися Василю