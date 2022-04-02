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Через негоду низка населених пунктів Полтавщини залишилась без світла, з обстрілами це не пов'язано, - ОВА

електроенергія

Через сильний вітер на Полтавщині низка населених пунктів залишилась без світла. Це не пов'язано з обстрілами.

Про це у Telegram повдіомив очільник ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у частині населених пунктів колишніх Глобинського, Миргородського та Чорнухинського районів немає світла. Це не повʼязано з ворожими ракетними ударами. Сильний вітер пошкодив повітряні лінії", - йдеться в повідомленні.

За його словами, бригади енергетиків виїхали на місця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали три удари по інфраструктурі в Миргороді, - глава ОВА Лунін

Автор: 

електроенергія (6179) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1100)


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дивуюсь я з наших людей і пишаюсь ними.
зараз поїдуть щось ремонтувати,
по дорозі спалять пару танків або оркам кіздюлей наваляють
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02.04.2022 19:13 Відповісти
так ... вітер сьогодні скажений не тільки в Полтаві а і по сусіднім областям...
прямо таки шквальний і поривчастий...
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02.04.2022 19:16 Відповісти
снаряд за снарядом Василь подавай.
а так я за мир..... без кацапні.. - не барися Василю
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02.04.2022 19:19 Відповісти
А вітер сто пудово з касапстану дме...
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02.04.2022 19:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=acn-fC0jvc0 Лента За Лентою
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02.04.2022 19:23 Відповісти
 
 