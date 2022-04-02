Прем’єр Фінляндії Марін про можливий вступ країни в НАТО: "Росія не є тим сусідом, яким ми її вважали"
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає, що питання вступу країни до НАТО має вирішитися вже цієї весни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами прем’єрки, військова агресія Росії в Україні змусила Фінляндію переглянути свою політику безпеки.
"Росія не є тим сусідом, яким ми її вважали", - сказала Марін.
Прем’єр-міністр підкреслила, що для Фінляндії настав час серйозно переглянути свою позицію щодо військової прихильності.
"Будь-яке рішення про членство в НАТО має бути прийняте "ретельно, але швидко", по суті, цієї весни", - сказала вона у промові перед керівництвом Соціал-демократичної партії Фінляндії.
Марін зазначила, що Фінляндія зіткнеться з наслідками, якщо вирішить домагатися приєднання до Альянсу або відмовиться від цього.
Нагадаємо, що після вторгнення РФ в Україну громадяни Фінляндії підписали петицію за вступ країни до НАТО. Хоча ще у січні Фінляндія не планувала вступати до Альянсу. У РФ пригрозили "серйозними наслідками" в разі намагань фінів вступити до НАТО.
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иначе это никак не объяснить, Украину мурыжат, а только фины и шведы заикнулись, их туда возьмут *быстро и по ускореной процедуре*. хотя им это и не надо, а Украине надо... как то так
ми, як ніхто, вас розуміємо... з таким сусідом про мирне життя тільки мріяти...
если что помогут финнам
да и у шведов хорошей серьезной техники куча
у финляндии вроде при союзе были типа ограничения из-за ее положения
("финская" война, нейтралитет который ссср не устраивал
потом формальное объявление войны германии под конец войны)
они не могли вроде вступать в военные союзы и экономические союзы
но и после распада ссср они спокойно жили
хотя в ес могли бы вступить
(хотя все скандинавские страны в него не входят)
а тут как теперь вате объяснять что нато прям у границ питера и выборга?))
После распада империи Финляндия сможет по праву забрать назад свои территории оккупированные соседом.
Чому путін на неї не нападає?
Це говорить про те, що "вступ України до нато" це був штучний привід, придуманий путіним, щоб напасти на Україну.
И НАТО их радостно возьмет
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