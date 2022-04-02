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Новини Війна
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Оперативна інформація станом на 18:00 2 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Триває тридцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Генштаб ЗСУ у Facebook оперативно інформує про ситуацію станом на 18.00 02.04.2022, передає Цензор.НЕТ.

На Сіверському напрямку триває переміщення підрозділів окупаційних військ від державного кордону Україні вглиб території республіки білорусь. Значна частина військової техніки пошкоджена та буксирується.

Серед військовослужбовців збройних сил російської федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні. Населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони.

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Триває так звана "евакуація" цивільного автотранспорту, викраденого росіянами в Гостомелі, Ірпіні, Бучі та Іванкові. Крім того, мародери російських окупаційних військ перед перекиданням на інші напрямки намагаються відправити родичам награбоване майно з території Білорусі службою експрес доставки СДЕК.

На Слобожанщині окупантами заблоковано виїзд з міста Буринь, у населеному пункті фіксується велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. В селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї.

На Донецькому напрямку тривають спроби противника оволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Северодонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Окупанти не мають успіху, несуть втрати.

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На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Серед місцевого населення невизнаного придністров’я поширюються чутки про силове примушення особового складу збройних сил так званої "ПМР" до участі у війні проти України.

На Приморському напрямку окупаційними військами продовжуються фільтраційні заходи в тимчасово захоплених населених пунктах.

Сили оборони продовжують нищити війська противника і звільняти українські території.

Через значні втрати особовий склад ворога деморалізований, що, в свою чергу, впливає на якість виконання ними поставлених завдань.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6501)


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Хроники поZорного вторжения: Русские оккупанты и дырявая армия "Л/ДНР" впали в глубокий ступор.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk

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02.04.2022 19:17 Відповісти
ублюдки кончені, деморалізовані вони через свої втрати! а через те, що вони тут творять, вони не деморалізовані? та нормально у людини від таких звірств дах би поїхав.
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02.04.2022 19:20 Відповісти
В них нема чому їхати. Це азійськи дикуни, хоч трохи схожі на людей.
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02.04.2022 19:26 Відповісти
В каждую кацапскую семью - по "Казенному письму"!
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02.04.2022 19:23 Відповісти
Ворог сам себе загнав, ще трохи посіпається і все...
Паливо, продукти харчування та ********** будуть поступати від партнерів, проблем з цим не буде і все буде Україна, без сумнівів!
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02.04.2022 19:25 Відповісти
в каждой сводке штаба! Скопировать вставить. "На Приморському напрямку окупаційними військами продовжуються фільтраційні заходи в тимчасово захоплених населених пунктах."
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02.04.2022 19:39 Відповісти
Нам зараз окрім лендлізу на ППО від партнерів і вир-ва власних систем потрібно у перспективі розробляти лазерну ППО на зразок Ізраільської:
https://www.youtube.com/watch?v=Sv4Uc7Vy06Q&t=117s
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02.04.2022 19:49 Відповісти
Я згоден, щоб вижити, Україна повинна обіграти Росію в техніці, і є кілька підходів до модернізації протиповітряної оборони.
Лазер - це один з варіантів, але важко точно прицілитися на великій відстані.
У мене є ще одна пропозиція. Існують дебати про те, що радіолокаційну систему «EL/M-2080 Green Pine» можна використовувати як енергетичну зброю.
https://en.wikipedia.org/wiki/EL/M-2080_Green_Pine
Насправді, радіолокаційні антени випромінюють багато енергії, але зазвичай це нешкідливо, оскільки поширюється скрізь, тому концентрація є низькою. Однак, як ми дізналися в школі, хвилі можуть поєднуватися або скасовуватися. Цей факт використовується в ******** радарах для координації антен таким чином, щоб спрямувати сильнішу хвилю в потрібному напрямку.

Теоретично багато антен з усієї країни можуть зосередити свою енергію на точці на небі. Енергії в цей момент може бути достатньо, щоб пошкодити радіообладнання противника, пошкодити тіло пілота, як мікрохвильова піч, або навіть зробити поверхню достатньо гарячою, щоб згоріти.
Прицілювання стає проблемою електронної схеми, а не механічної (регулювання фази та частоти), я думаю, що це легше зробити.
Це також чудовий радар. Подвійне призначення.
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02.04.2022 20:29 Відповісти
Треба вже думати, що з білорашкою робити?
Явно в нас був договір про дружбу, і явно згідно з цим договором білорашка зобов'язувалась не надавати свою територію для агресії проти України.
Отже, чи робимо далі вигляд, що нічого не відбулося, чи ставимо Лукашу ультиматум: якщо протягом 24 годин з території білорашки щось прилетить чи заїде, то Україна застосовуватиме всі інструменти для подавлення сил противника на території білорашки.
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02.04.2022 20:09 Відповісти
 
 