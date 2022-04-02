На шантаж Путіна щодо оплати газу в рублях ми не піддамося, - прем'єр Польщі Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не збирається погоджуватись на вимогу Росії платити за природний газ у рублях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Ми не піддамося на такий шантаж. Водночас я закликаю канцлера Німеччини, канцлера Австрії та інших також не піддаватися на шантаж Путіна", - наголосив він.
За словами Моравецького, Путін намагається підірвати запроваджені ЄС санкції.
"Санкцій потрібно дотримуватися, і вони мають бути жорсткими. Ця система має бути "водонепроникною" і не можна, щоб ми їх послаблювали - це критично важливо", - додав він.
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