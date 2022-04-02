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Новини Війна
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На шантаж Путіна щодо оплати газу в рублях ми не піддамося, - прем'єр Польщі Моравецький

путін

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не збирається погоджуватись на вимогу Росії платити за природний газ у рублях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми не піддамося на такий шантаж. Водночас я закликаю канцлера Німеччини, канцлера Австрії та інших також не піддаватися на шантаж Путіна", - наголосив він.

За словами Моравецького, Путін намагається підірвати запроваджені ЄС санкції.

"Санкцій потрібно дотримуватися, і вони мають бути жорсткими. Ця система має бути "водонепроникною" і не можна, щоб ми їх послаблювали - це критично важливо", - додав він.

Також читайте: Прем’єр Польщі Моравецький вважає недостатніми санкції ЄС проти Росії: "Путін підпалив усю Україну, а Європа гадає, чи вистачить протипожежної ковдри"

Автор: 

газ (10409) Польща (8484) росія (64946) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+7
Без 7 мільйонів українців на фронтах, ясно, що війна закінчилася б можливо 1941-го, можливо 1942-го року повною поразкою Радянського Союзу.
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02.04.2022 19:27
+5
рашку пора признать ненадежным и нестабильным организмом и прекратить с ними любое сотрудничество.
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02.04.2022 19:27
+5
Не піддамося це дипломатично, а просто путін іди накуй
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02.04.2022 19:29
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рашку пора признать ненадежным и нестабильным организмом и прекратить с ними любое сотрудничество.
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02.04.2022 19:27 Відповісти
Без 7 мільйонів українців на фронтах, ясно, що війна закінчилася б можливо 1941-го, можливо 1942-го року повною поразкою Радянського Союзу.
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02.04.2022 19:27 Відповісти
Не піддамося це дипломатично, а просто путін іди накуй
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02.04.2022 19:29 Відповісти
НБУ Шевченко продолжает вороватьНа этот раз с братьями Суркисами В марте 2022 НБУ выдал кредиты рефинанса на 5 лет мелкому Акцент банк На сумму 80 млн Без залогов т.е. даром Нардеп ОПЗЖ Г.Суркис с братом Сбежали в Европу с чемоданами наличных $17 млн
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02.04.2022 19:30 Відповісти
На фото ху.ло чисто тупорылый алень каким и является.
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02.04.2022 19:31 Відповісти
Зачем обижать благородное животное сравнивая его с этой скотиной из подворотни порождённой уборщицей заводского сортира от говна и блевотины пролетариата зачатого ей от тупого вахтёра-стукача того же питерского завода?
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02.04.2022 19:43 Відповісти
Спасибо ты реально пополнил мой словарный запас а на счёт аленя так это не олень.
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02.04.2022 19:57 Відповісти
Нема за що.
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02.04.2022 20:06 Відповісти
Поляки, закрийте кордон для рашистських і бульбових фур !!!
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02.04.2022 19:32 Відповісти
Платите русне бумагой формата А 4. Один лист такой бумаги уже по цене дороже 1 российского рубля в 4 раза.
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02.04.2022 19:40 Відповісти
Платите ему куём... то такие, что им может ещё и понравится..... хотя не так - то такие, что им точно понравится...
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02.04.2022 19:49 Відповісти
отменить рубль, сделать денежной единицей РФ-Евро, проблем то! всеравно все транзакции рубля заблокированьі! а лучше гривну! не так печально будет! 🤣🤣🤣🤣
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02.04.2022 19:58 Відповісти
У рашкованцев была голубая мечта сделать рубль общепринятой валютой для международных расчетов и таким образом захватить контроль над финансовым миром (идеи Глазьева и Хазина). Сейчас мы наблюдаем попытки первого шага в этом направлении.
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02.04.2022 20:17 Відповісти
мля бідний ЕС як же він мучиться від цього .
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02.04.2022 20:26 Відповісти
Пані Меркель вже на низькому старті
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02.04.2022 20:48 Відповісти
 
 