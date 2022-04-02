Білорусам радять уникати контактів з російськими окупантами, які повернулись із Зони відчуження, - Генштаб ЗСУ
Жителям білоруського смт. Брагін рекомендують уникати контактів з рашистами, які повернулись із Зони відчуження.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед військовослужбовців збройних сил Російської Федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні", - йдеться в повідомленні.
Так, населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, які відійшли із забрудненої зони.
Топ коментарі
+39 Gyro
показати весь коментар02.04.2022 19:32
+37 Welt Schmerz
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+27 Алекс #461261
показати весь коментар02.04.2022 19:35
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- Расскажите, Иван, какое впечатление на вас произвёл Рыжий Лес?
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Пыль с Чернобыля упала
прямо милому в штаны.
Он с медалькой, но без х*я,
возвращается с войны!
Явно в нас був договір про дружбу, і явно згідно з цим договором білорашка зобов'язувалась не надавати свою територію для агресії проти України.
Отже, чи робимо далі вигляд, що нічого не відбулося, чи ставимо Лукашу ультиматум: якщо протягом 24 годин з території білорашки щось прилетить чи заїде, то Україна застосовуватиме всі інструменти для подавлення сил противника на території білорашки.