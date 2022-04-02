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Новини Війна
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Білорусам радять уникати контактів з російськими окупантами, які повернулись із Зони відчуження, - Генштаб ЗСУ

припять

Жителям білоруського смт. Брагін рекомендують уникати контактів з рашистами, які повернулись із Зони відчуження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед військовослужбовців збройних сил Російської Федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні", - йдеться в повідомленні.

Так, населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, які відійшли із забрудненої зони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає ознак, що війська РФ їдуть додому, - Пентагон

Автор: 

армія рф (17228) Білорусь (7925) радіація (186) зона відчуження (324)


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Топ коментарі
+39
Чому? Вони ж несуть "рускій свєт"...)))
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02.04.2022 19:32
+37
У білоруській лікарні. Руський Ванька скаржиться лікарю:

- Доктор, я сегодня проснулся, а он у меня стоит.

- Ну так это же нормально.

- А потом я пописать пошёл, а он упал...

- И это вполне нормально.

- Чё "нормально"?! В унитаз, блть, упал!..
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02.04.2022 19:35
+27
Можно выйти с Чернобыля, но Чернобыль не выйдет с тебя
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02.04.2022 19:35
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Чому? Вони ж несуть "рускій свєт"...)))
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02.04.2022 19:32 Відповісти
Чтоб не покусали..
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02.04.2022 21:26 Відповісти
Наоборот надо обнимашечки делать.
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02.04.2022 19:33 Відповісти
И традиционные совдеповские целовашочки
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02.04.2022 20:20 Відповісти
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02.04.2022 19:33 Відповісти
У білоруській лікарні. Руський Ванька скаржиться лікарю:

- Доктор, я сегодня проснулся, а он у меня стоит.

- Ну так это же нормально.

- А потом я пописать пошёл, а он упал...

- И это вполне нормально.

- Чё "нормально"?! В унитаз, блть, упал!..
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02.04.2022 19:35 Відповісти
Можно выйти с Чернобыля, но Чернобыль не выйдет с тебя
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02.04.2022 19:35 Відповісти
Орки привезуть в білорусь радіоактивний пєпєл ! Обнімайтесь, агресори, періть їхній радіоактивний одяг, пилок з взуття натрісуть вам орки, речі з радіацією привезли вам
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02.04.2022 19:36 Відповісти
Шпигуйте их свинцом, он хорошо от радиации защищает.
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02.04.2022 19:37 Відповісти
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02.04.2022 20:21 Відповісти
"Грязной бомбы" у Украины нет, но ваньюши всё равно умудрились обгадиться радиацией. Кацап дерьмо всегда найдёт.
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02.04.2022 19:39 Відповісти
Ще й базар в Білорусі влаштували і лікуватись їдуть, а чого не прямо додому, на рашку.
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02.04.2022 19:41 Відповісти
В смысле?! А как в десны долбиться с брядским народцем?! Может ещё и намародеренное не скупать?!
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02.04.2022 19:41 Відповісти
Жили би, як люди. Що баби тепер ще нарожають - невідомо
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02.04.2022 19:41 Відповісти
Кровососов, снорков и контролеров. Не особо они и отличаются от обычных лишнехромосомных рабсиян.
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02.04.2022 19:47 Відповісти
Інтерв'ю з таким солдатом на раша ТВ:
- Расскажите, Иван, какое впечатление на вас произвёл Рыжий Лес?
- Уа-а-ааа-а-а!.. Са... Са... Са... Салдат! К... к... к... кроши-и-иии... М... м... м... мочи-и-иии...
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02.04.2022 19:54 Відповісти
Чого це невідомо? Навпаки, якраз дуже добре відомо
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02.04.2022 19:48 Відповісти
В смысле нарожают? Там уже без вариантов, писюны только для поссать...и то не на долго.
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02.04.2022 20:33 Відповісти
Кацапкам разучивать частушки:

Пыль с Чернобыля упала
прямо милому в штаны.
Он с медалькой, но без х*я,
возвращается с войны!
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02.04.2022 19:44 Відповісти
Встречайте российский "сталкеров" *****...
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02.04.2022 19:45 Відповісти
были руССкими, стали чернобыльцами..
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02.04.2022 19:46 Відповісти
Вибачте.. правильно - чернобыльскими..
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02.04.2022 19:54 Відповісти
Чернобильцями-чернобаївськими. Чи може волонтери достали десь ядерну бомбу, та працюють під прикриттям
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02.04.2022 19:55 Відповісти
"Вогники" вночі
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02.04.2022 19:54 Відповісти
Кацапські свєтільники повернулися.
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02.04.2022 19:54 Відповісти
Треба вже думати, що з білорашкою робити?
Явно в нас був договір про дружбу, і явно згідно з цим договором білорашка зобов'язувалась не надавати свою територію для агресії проти України.
Отже, чи робимо далі вигляд, що нічого не відбулося, чи ставимо Лукашу ультиматум: якщо протягом 24 годин з території білорашки щось прилетить чи заїде, то Україна застосовуватиме всі інструменти для подавлення сил противника на території білорашки.
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02.04.2022 20:11 Відповісти
Думати треба про в1дносини з б1лорус1ею, але до вс1х б1д добров1льно додати в1йну ще з одним ворогом не вважаю правильним. Поки вони не воюють проти Укра1ти -1 це добре, не треба напрошуватись на в1дкриття ще одного фронту. Вийшли з Чорнобилю москов1ти з хворими (а б1лоруси не попередили про загрозу, дякую) -я рад1ю, що вони так1 недорозвинен1 та роблять шкоду сам1 соб1. Ультиматум ставити не маючи достатн1х сил для його виконання? В1йськовим видн1ше, що доц1льно у ц1й момент.
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02.04.2022 20:39 Відповісти
Лампочки ильича .
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02.04.2022 20:31 Відповісти
Всім білорусам звертатися до кацапів з Чорнобиля «ваша свєтлость» або «ваше сєятельство»
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02.04.2022 20:44 Відповісти
******** купляють оргтехніку у свинособак
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02.04.2022 21:08 Відповісти
почему избегать? мы лично только за!
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03.04.2022 02:18 Відповісти
 
 