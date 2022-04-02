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Новини Війна
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Рашисти блокують виїзд з міста Буринь на Сумщині, блокада Путивля триває, - Генштаб ЗСУ

війна

Російсько-окупаційні війська блокують виїзд із міста Буринь на Сумщині. Також триває блокада Путивля. В області окупанти проводять рейди з метою "перепису населення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слобожанщині окупантами заблоковано виїзд з міста Буринь, у населеному пункті фіксується велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. В селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї", - зазначили в Генштабі.

Водночас на Донецькому напрямку тривають спроби противника оволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Северодонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Окупанти не мають успіху, зазнають втрат.

Читайте: На Сумщину з території РФ зайшла велика кількість ворожих військ. Окупанти дуже бояться місцевих, тому відкривають хаотичний вогонь по людях: є поранені, - Живицький

Автор: 

блокада (737) Генштаб ЗС (6501) Сумська область (3558)


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Смальнути би по цим колонам, щоб аж зашкварчало.
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02.04.2022 19:47 Відповісти
знищить цей сраний мост через Клевень ! цією дорогою давно пора зайнятись , по ній колони ідуть з 24 лютого .
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02.04.2022 19:51 Відповісти
 
 