Рашисти блокують виїзд з міста Буринь на Сумщині, блокада Путивля триває, - Генштаб ЗСУ
Російсько-окупаційні війська блокують виїзд із міста Буринь на Сумщині. Також триває блокада Путивля. В області окупанти проводять рейди з метою "перепису населення".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Слобожанщині окупантами заблоковано виїзд з міста Буринь, у населеному пункті фіксується велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. В селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї", - зазначили в Генштабі.
Водночас на Донецькому напрямку тривають спроби противника оволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Северодонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Окупанти не мають успіху, зазнають втрат.
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