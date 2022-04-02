Рашисти блокують виїзд з міста Буринь на Сумщині, блокада Путивля триває, - Генштаб ЗСУ

Російсько-окупаційні війська блокують виїзд із міста Буринь на Сумщині. Також триває блокада Путивля. В області окупанти проводять рейди з метою "перепису населення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слобожанщині окупантами заблоковано виїзд з міста Буринь, у населеному пункті фіксується велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. В селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї", - зазначили в Генштабі.

Водночас на Донецькому напрямку тривають спроби противника оволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Северодонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Окупанти не мають успіху, зазнають втрат.

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