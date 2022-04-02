У Придністров'ї говорять про силовий примус до участі у війні проти України, - Генштаб ЗСУ
У так званій "Придністровській республіці" ширяться чутки про силове примушення до війни проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
"На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Серед місцевого населення невизнаного придністров’я поширюються чутки про силове примушення особового складу збройних сил так званої "ПМР" до участі у війні проти України", - зазначається в повідомленні.
Також на Приморському напрямку окупаційними військами продовжуються фільтраційні заходи в тимчасово захоплених населених пунктах.
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+27 MAKAROV #508144
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+9 Andrey Platonov
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І наче нас зроблять "нехароших".
Рабов, из захваченных территорий, принуждают воевать, во славу мини жида! Кстати, ***** какой веры, кто знает? То оно, в синагогах прислуживает, то в "церковь" (нет на копростане религии) ходит, то с тувинцем вокруг костра под бубен, прыгает...