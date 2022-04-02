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Новини Війна
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У Придністров'ї говорять про силовий примус до участі у війні проти України, - Генштаб ЗСУ

придністровя

У так званій "Придністровській республіці" ширяться чутки про силове примушення до війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Серед місцевого населення невизнаного придністров’я поширюються чутки про силове примушення особового складу збройних сил так званої "ПМР" до участі у війні проти України", - зазначається в повідомленні.

Також на Приморському напрямку окупаційними військами продовжуються фільтраційні заходи в тимчасово захоплених населених пунктах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформації, що підтверджує мобілізацію військ у Придністров'ї, наразі немає, - МЗС Молдови

Автор: 

Генштаб ЗС (6501) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+31
Ласкаво запрошуємо до пекла.
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02.04.2022 19:56
+27
Можно превентивно ********** приднестровье, кацапья там меньше двух тысяч, местные ополчленцы разбегуться, а вот складов с оружием ***** гора. Норм тема, можно провернуть одним БТГр.
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02.04.2022 19:58
+9
Может, организовать оттуда поставки оружия для украинской армии?
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02.04.2022 20:10
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Ласкаво запрошуємо до пекла.
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02.04.2022 19:56 Відповісти
А той хто не хоче здохнути за сатану *********** і потрапити до Пекла, може здатися і тоді можливо колись попаде до Раю.
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02.04.2022 20:02 Відповісти
Ваша роль у тому пеклі ?
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02.04.2022 20:07 Відповісти
А Ви, пані, інспектуєте пекло? Чи визначаєте ролі?
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02.04.2022 21:05 Відповісти
А що не так?
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02.04.2022 21:06 Відповісти
Істопник, варю в котлі московитів.
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02.04.2022 22:31 Відповісти
В Стеренка у фб ні слова. Впевнений, що шириш вірну інформацію?
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02.04.2022 20:15 Відповісти
Тут було повідомлення.
https://24tv.ua/sternenko-poprosiv-finansovoyi-dopomogi-cherez-znishhenu-bazu_n1933093
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02.04.2022 20:29 Відповісти
Можно превентивно ********** приднестровье, кацапья там меньше двух тысяч, местные ополчленцы разбегуться, а вот складов с оружием ***** гора. Норм тема, можно провернуть одним БТГр.
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02.04.2022 19:58 Відповісти
Может, организовать оттуда поставки оружия для украинской армии?
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02.04.2022 20:10 Відповісти
Цікава думка, але треба дочекатися нападу "без абьявленія вайни".
І наче нас зроблять "нехароших".
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02.04.2022 20:33 Відповісти
Давно про це кажу. Щоб Ви розуміли, Пріднєстров'я у самій широкій частині - 11 км, зольдатен - місцеві з паспортами РФ, мотивації - ноль
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02.04.2022 21:09 Відповісти
Если эта клоака рыпнется то будет уничтожена.
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02.04.2022 19:59 Відповісти
Хай просять політичний притулок в Молдові, або Румунії, в них шансів щось завоювати 0%
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02.04.2022 20:04 Відповісти
То і в Донецьку про таке саме хлопці говорять.
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02.04.2022 20:06 Відповісти
Або утилизируйте склады, скажите что это украинская ДРГ, тогда непридется воевать.
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02.04.2022 20:07 Відповісти
Ну уж эти утырки со своей недореспубликой, сидели бы ровно на жопе и не дергались... Вы там козломордые не можете полторы тысячи "лапеногих" выгнать куда вам на Украину рыпаться??? ОТ вас точно один пепел останется, даже забирать будет некого...
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02.04.2022 20:08 Відповісти
Ну с этими, думаю и одной левой справимся... максимум и левой ногой...
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02.04.2022 20:09 Відповісти
Ти чмо кацапське! Нащо писати х@ню! Кордон з Молдовою в зоні ПМР стабілізує 35 бригада морської піхоти та Національна гвардія. Створені оборонні укріплення, встановленні мінні загородження.
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02.04.2022 21:00 Відповісти
Золотая орда, под флагом курицы-мутанта, в своём репертуаре.
Рабов, из захваченных территорий, принуждают воевать, во славу мини жида! Кстати, ***** какой веры, кто знает? То оно, в синагогах прислуживает, то в "церковь" (нет на копростане религии) ходит, то с тувинцем вокруг костра под бубен, прыгает...
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02.04.2022 20:43 Відповісти
Який силовий примус? що за маячня? там втікти в Молдову як два пальця
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02.04.2022 21:05 Відповісти
Так вихiд дуже простий. Нехай ця бананова республiка погоджуеться, але кацапи хай iдуть впередi, коли вони отримають по пицi i вiдразу здаеться. Там у Приднiстров*i на станцii Ковбасна зберiгаеться арсенал виведеноi з Нiмеччини Захiдноi групи вiйськ СРСР, хоча якiйсь вiдсоток боеприпасiв вже непридатний, але i того що нам стало б в нагодi там бiльш нiж достатньо!
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02.04.2022 21:14 Відповісти
Я думаю что жители Преднесторвья ,совсем не рады такой ***** и уже собирают вещи.Они же понимают исход этого нападения.
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02.04.2022 21:30 Відповісти
Привентивно вїбати по складах,знесе все пмр та частину Молдови.
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02.04.2022 21:32 Відповісти
....і велику частину Одеської області.
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02.04.2022 21:55 Відповісти
Дутень пула киздаметі, еслі я ісчо не забил с армии ссср. Не вздумайте.
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02.04.2022 22:02 Відповісти
там склады оружия были в свое время необъятные. очень бы пригодились. думаю не все разворовали. хлопнуть эту недореспублику было бы очень выгодно. тут Молдова должна первый ход сделать.
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02.04.2022 22:06 Відповісти
Даже не мечтайте. Молдова держит и будет держать нейтралитет.
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02.04.2022 22:22 Відповісти
тогда останется без приднестровья. ваш выбор
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02.04.2022 22:26 Відповісти
Пох....., все равно у нас воевать некому и нечем..
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03.04.2022 09:35 Відповісти
Десь читав , що в разу вибуху на складах - сильно розшириться р.Дністер і сильно звузиться т.з. придністров'я . Снаряди від старості можуть здетонувати . Життя зараз бентежне .
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02.04.2022 22:45 Відповісти
Там до Днестра 25 км. А вот украинская Станиславка рядом
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03.04.2022 09:48 Відповісти
Думаю , для нашої армії не буде великою проблемою згорнути "придністров'я" в Дністер і покінчити з цією язвою остаточно .
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03.04.2022 11:55 Відповісти
А это прямое нападение на Молдову. Санду на это не пойдет...Да и запад перестанет давать деньги на беженцев, придется их выдворять обратно в Украину.
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03.04.2022 15:55 Відповісти
Молдови там немає . Одні терористи , вбивці і мародери . А ще контрабандисти . А територію - віддамо Молдові , після арт-зачистки , ракетних ударів і зачистки від банд .
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03.04.2022 16:36 Відповісти
Санду буде рада , що нелюдів знищили і тепер там пануватиме молдавський закон і право 😁👍
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03.04.2022 16:38 Відповісти
Да,да Санду будет рада ,что её рейтинг после этого упадет ниже плинтуса.
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03.04.2022 23:03 Відповісти
Кто и с кем там будет воевать? Общая численность всего ПМР - это 476 тысяч. Из которых 126 тысяч - это украинцы. Третья по этническому составу группа. И у многих в Одессе или в области родственники живут. Все ездят на 7 км скупаться, на море загореть. Вот они в восторге от приказа разбомбить рынки, к которым привыкли, места отдыха... Класс. "Русский мир" уйдёт, а куда им потом ездить? Что-то я сомневаюсь, что ПМР согласится. Скорее...Будут делать вид как Беларусь, что сильно стараются и вот-вот готовы. Вот прям щас.
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03.04.2022 03:55 Відповісти
 
 