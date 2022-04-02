В Україні працюють над націоналізацією ще майже півтори тисячі вагонів з РФ та Білорусі

ДБР ініціювало націоналізацію майже 1400 залізничних вагонів з Росії та Білорусі

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ

"ДБР продовжує виявляти на території України майно російських та білоруських компаній, після чого ініціює його націоналізацію. Ефективна робота Бюро в умовах воєнного стану послаблює ворога та зміцнює обороноздатність вашої держави. Працівники Бюро виявили майже 1 тис. 400 вагонів, які знаходились на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Власники вагонів — фізичні та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, у Бюро зазначають. що для вилучення майна окупантів та передачі його на потреби України, Теруправління ДБР Полтави звернулося з відповідною ініціативою до керівництва Полтавської та Дніпропетровської військово-цивільних адміністрацій.