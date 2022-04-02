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В Україні працюють над націоналізацією ще майже півтори тисячі вагонів з РФ та Білорусі

дбр

ДБР ініціювало націоналізацію майже 1400 залізничних вагонів з Росії та Білорусі

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ

"ДБР продовжує виявляти на території України майно російських та білоруських компаній, після чого ініціює його націоналізацію. Ефективна робота Бюро в умовах воєнного стану послаблює ворога та зміцнює обороноздатність вашої держави. Працівники Бюро виявили майже 1 тис. 400 вагонів, які знаходились на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Власники вагонів — фізичні та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Івано-Франківщині націоналізують і передадуть на потреби ЗСУ 176 залізничних вагонів з РФ та Білорусі. ФОТО

Окрім цього, у Бюро зазначають. що для вилучення майна окупантів та передачі його на потреби України, Теруправління ДБР Полтави звернулося з відповідною ініціативою до керівництва Полтавської та Дніпропетровської військово-цивільних адміністрацій.

Білорусь (7925) націоналізація (381) росія (64946) ДБР (3474)


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Топ коментарі
+4
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02.04.2022 20:28
+2
Треба вже думати, що з білорашкою робити?
Явно в нас був договір про дружбу, і явно згідно з цим договором білорашка зобов'язувалась не надавати свою територію для агресії проти України.
Отже, чи робимо далі вигляд, що нічого не відбулося, чи ставимо Лукашу ультиматум: якщо протягом 24 годин з території білорашки щось прилетить чи заїде, то Україна застосовуватиме всі інструменти для подавлення сил противника на території білорашки.
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02.04.2022 20:14
+2
И о плохом. Вчера под шум обстрелов депутаты приняли закон о дерибане госпредприятий.

Подробнее в посте Шабунина, которым он пытался образумить парламентариев - https://t.me/VitaliyShabunin/954

Не помогло. Закон был принят. Причем, благодаря "реформам" на сайте Верховной Рады, невозможно посмотреть кто именно за него голосовал - вместо странички голосования тебя выбрасывает на главную.

Теперь есть небольшая надежда, что этот закон заветирует президент.

Telegram (https://t.me/VitaliyShabunin/954)
Шабунін
Стриманість суспільства у критиці Верховної Ради - не є індульгенцією на знищення реформ і розгортання корупційних схем
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02.04.2022 20:26
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А пленных национализировать можно??? И живым весом потом продавать...
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02.04.2022 20:12 Відповісти
Треба вже думати, що з білорашкою робити?
Явно в нас був договір про дружбу, і явно згідно з цим договором білорашка зобов'язувалась не надавати свою територію для агресії проти України.
Отже, чи робимо далі вигляд, що нічого не відбулося, чи ставимо Лукашу ультиматум: якщо протягом 24 годин з території білорашки щось прилетить чи заїде, то Україна застосовуватиме всі інструменти для подавлення сил противника на території білорашки.
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02.04.2022 20:14 Відповісти
Лучше без всяких предупреждений отработать по инскандэрам, средствам пво, нефтебазам, нефтезаводам, казармам и взлетным полосам с ангарами.
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02.04.2022 20:21 Відповісти
Что бы ставить ультиматумы, нужно иметь соответствующие силы.
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02.04.2022 20:51 Відповісти
Шо там їх виявляти? По всій країні ці вагони раніше катались з позначкою РЖД, расєйскіє жєлєзниє дарогі. Всім зрозуміло, чиє то було.
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02.04.2022 20:14 Відповісти
И потом...приватизация...Беней
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02.04.2022 20:14 Відповісти
Над чем там можно працевать??? ДБР как всегда херней занимается. Руснявую маркировку вытереть, украинскую нарисовать - вот и вся работа.
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02.04.2022 20:19 Відповісти
И о плохом. Вчера под шум обстрелов депутаты приняли закон о дерибане госпредприятий.

Подробнее в посте Шабунина, которым он пытался образумить парламентариев - https://t.me/VitaliyShabunin/954

Не помогло. Закон был принят. Причем, благодаря "реформам" на сайте Верховной Рады, невозможно посмотреть кто именно за него голосовал - вместо странички голосования тебя выбрасывает на главную.

Теперь есть небольшая надежда, что этот закон заветирует президент.

Telegram (https://t.me/VitaliyShabunin/954)
Шабунін
Стриманість суспільства у критиці Верховної Ради - не є індульгенцією на знищення реформ і розгортання корупційних схем
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02.04.2022 20:26 Відповісти
Спочатку казали 15000 вагонів,потім 5000,а тепер 1400 - схоже на велику аферу!!!
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02.04.2022 20:26 Відповісти
а когда было 15000? в каких новостях?
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02.04.2022 21:27 Відповісти
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02.04.2022 20:28 Відповісти
https://zaxid.net/odin_z_naybilshih_goteliv_lvova_povnistyu_pereyde_pid_kontrol_rosiyan_n1506077 Один з найбільших готелів Львова повністю перейде під контроль росіян



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НАЦІОНАЛІЗУВАТИ !!!
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03.04.2022 09:23 Відповісти
 
 