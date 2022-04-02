В Україні працюють над націоналізацією ще майже півтори тисячі вагонів з РФ та Білорусі
ДБР ініціювало націоналізацію майже 1400 залізничних вагонів з Росії та Білорусі
Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ
"ДБР продовжує виявляти на території України майно російських та білоруських компаній, після чого ініціює його націоналізацію. Ефективна робота Бюро в умовах воєнного стану послаблює ворога та зміцнює обороноздатність вашої держави. Працівники Бюро виявили майже 1 тис. 400 вагонів, які знаходились на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Власники вагонів — фізичні та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, у Бюро зазначають. що для вилучення майна окупантів та передачі його на потреби України, Теруправління ДБР Полтави звернулося з відповідною ініціативою до керівництва Полтавської та Дніпропетровської військово-цивільних адміністрацій.
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Явно в нас був договір про дружбу, і явно згідно з цим договором білорашка зобов'язувалась не надавати свою територію для агресії проти України.
Отже, чи робимо далі вигляд, що нічого не відбулося, чи ставимо Лукашу ультиматум: якщо протягом 24 годин з території білорашки щось прилетить чи заїде, то Україна застосовуватиме всі інструменти для подавлення сил противника на території білорашки.
Подробнее в посте Шабунина, которым он пытался образумить парламентариев - https://t.me/VitaliyShabunin/954
Не помогло. Закон был принят. Причем, благодаря "реформам" на сайте Верховной Рады, невозможно посмотреть кто именно за него голосовал - вместо странички голосования тебя выбрасывает на главную.
Теперь есть небольшая надежда, что этот закон заветирует президент.
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Шабунін
Стриманість суспільства у критиці Верховної Ради - не є індульгенцією на знищення реформ і розгортання корупційних схем
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