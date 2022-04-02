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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Під час обстрілу Миргорода знищено кілька крилатих ракет, пошкоджена злітна смуга та інфраструктура аеродрому, - керівник ОВА Лунін

лунін

Війська РФ завдали три удари по інфраструктурі Миргорода в Полтавській області повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.

Як інформує Цензор.НЕТ у телеграмі він розпвів деякі подробиці обстрілу. 

Лунін підкреслив: "Сьогодні о 16:50 війська російської федерації завдали ракетного удару по місту Миргород.

Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет.

Однак унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу пально-мастильних матеріалів.

На уражених об'єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також представники Національної поліції.

Кількість постраждалих встановлюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали три удари по інфраструктурі в Миргороді, - глава ОВА Лунін

Автор: 

крилаті ракети (1070) Миргород (60) ракети (4008)


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Топ коментарі
+9
Конечно. У них ведь нет ни спутников, ни беспилотников, ни агентуры на местах, ни агентуры в Генштабе, ни агентуры в правительстве. Только и ждут когда Лунин чего-то скажет.
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02.04.2022 20:51
+4
Нехай.
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02.04.2022 20:50
+2
Ну і...? Нафіга таке тріпати? Зараз вони "підкорегуються" і не тільки пошкодять, а взагалі зруйнують весь аеродром.
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02.04.2022 20:43
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Ну і...? Нафіга таке тріпати? Зараз вони "підкорегуються" і не тільки пошкодять, а взагалі зруйнують весь аеродром.
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02.04.2022 20:43 Відповісти
Конечно. У них ведь нет ни спутников, ни беспилотников, ни агентуры на местах, ни агентуры в Генштабе, ни агентуры в правительстве. Только и ждут когда Лунин чего-то скажет.
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02.04.2022 20:51 Відповісти
Миргород. Центр України. Це щодо беспілотників. Погодні умови. Це - щодо супутників (потрібна візуальна картинка). Агентура... А навіщо вони по всіх каналах верещать (в тому числі й ти), що не репостіть, не викладайте і так далі. А відносно агентури на місці, то побудь навіть на місці, в Миргороді й прикинся агентом на тридцятий день війни. Я подивлюся скільки часу ти наагентуєш.
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02.04.2022 21:17 Відповісти
Треба нам бити по аеродромам, нафтобазам на території мордора. Нехай нам США дадуть відповідні ракети.
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02.04.2022 20:46 Відповісти
Нехай.
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02.04.2022 20:50 Відповісти
Ну Ви і мрійник
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02.04.2022 20:51 Відповісти
так бий - чего ты сидишь за компом?
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02.04.2022 21:34 Відповісти
А уяви собі що він вже б'є. Зараз, маючи якесь затишшя, сидить, і у напіввцілілому телефоні тисне на поламаний сенсор. А от ти чому показуєш із себе розумника
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02.04.2022 21:37 Відповісти
да я вижу он бьет по клавишам как и ты - показываешь себя розумником
тут балаболов таких пол форума..
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02.04.2022 21:41 Відповісти

«Російська бомба «КАБ-1500Л-Пр» важить 1,5 тонни і здатна пробити до 2 м залізобетону або 10-20 м ґрунту. Доставити її можуть літаки Су-24М і Су-27ІБ».

Тож щось на кшталт метро з залитим бетоном зверху має бути безпечним.

Російська крилата ракета «Калібр» несе не більше 500 кг. Цього могло б вистачити для бункера «КАБ-500», але це було б набагато менш небезпечним, тому має бути достатньо просто зарити кілька сталевих резервуарів і залити бетоном зверху.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bunker_buster#:~:text=It%20is%20stated%20to%20be,the%20high%20explosive%20penetrating%20warhead.
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02.04.2022 20:56 Відповісти
Здания отсроят полосу привести в порядок несоставляет труда быстро.Любую полосу на аэродроме что бы разрушить это нада сотни ракет что бы её перепахать ,нереально это.А так эти все ямы засыпаються и ложиться покрытие.
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02.04.2022 22:00 Відповісти
Там чимало вати ще з часів совка.
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03.04.2022 09:57 Відповісти
 
 