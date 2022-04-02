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Під час обстрілу Миргорода знищено кілька крилатих ракет, пошкоджена злітна смуга та інфраструктура аеродрому, - керівник ОВА Лунін
Війська РФ завдали три удари по інфраструктурі Миргорода в Полтавській області повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.
Як інформує Цензор.НЕТ у телеграмі він розпвів деякі подробиці обстрілу.
Лунін підкреслив: "Сьогодні о 16:50 війська російської федерації завдали ракетного удару по місту Миргород.
Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет.
Однак унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу пально-мастильних матеріалів.
На уражених об'єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також представники Національної поліції.
Кількість постраждалих встановлюється.
Топ коментарі
+9 Стас Шумейко
показати весь коментар02.04.2022 20:51
+4 Койот Восточноукраинский
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+2 Vlad_Len
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тут балаболов таких пол форума..
«Російська бомба «КАБ-1500Л-Пр» важить 1,5 тонни і здатна пробити до 2 м залізобетону або 10-20 м ґрунту. Доставити її можуть літаки Су-24М і Су-27ІБ».
Тож щось на кшталт метро з залитим бетоном зверху має бути безпечним.
Російська крилата ракета «Калібр» несе не більше 500 кг. Цього могло б вистачити для бункера «КАБ-500», але це було б набагато менш небезпечним, тому має бути достатньо просто зарити кілька сталевих резервуарів і залити бетоном зверху.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bunker_buster#:~:text=It%20is%20stated%20to%20be,the%20high%20explosive%20penetrating%20warhead.