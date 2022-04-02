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Арахамія про переговори з РФ: Росія усно погодилась з пропозиціями України, окрім питання окупованого Криму

перемовини

Росія готова прийняти запропоновані Україною умови, за виключенням питання окупованого Криму.

Про це в ефірі телемарафону повідомив член укранської делегації Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

Ми у Стамбулі оголосили нашу українську позицію. В принципі РФ по всіх позиціях вже надала свою офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за винятком питання Криму, яке ми пропонували. Чекаємо підтвердження. Кулеба сказав, що ще офіційного підтвердження немає, він чекає, щоб це було у письмовому вигляді", - зазначив він.

За словами Арахамії, станом на вчора в усному вигляді РФ не заперечує проти таких позицій.

Тепер сторони працюватимуть над юридичним оформленням домовленостей.

Читайте: "Мирні переговори" Путіна не можна сприймати всерйоз, доки тривають бомбардування, - Бербок

Автор: 

росія (64946) Арахамія Давид (1103) переговори з Росією (1062)


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Топ коментарі
+113
А з українським народом ви вже домовились щодо цих принизливих пропозицій?
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02.04.2022 20:59
+108
откат до 22 числа, крым за скобками + вода, луганда за скобками и решается "отдельно"... Ни слова о репарациях итд. Если парашу это устраивает - значит ничего хорошего для нас там нет...
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02.04.2022 21:04
+79
Україна має признати, що крим російський? пнх!
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02.04.2022 20:59
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Как только отменят военное положение охфису Зеленского будет не до рехферендума, люди вспомнят и предъявят все, от "попила" дорог до закрытия ракетных программ, а пока да все за Зе... Вдуматься только, поменять НАТО на кипу филькиных грамот о ненападении на нейтральную Украину.
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03.04.2022 00:58 Відповісти
Кажіть будь ласка, як сталось що ця потвора що має українське громадянство лише кілька років, вирішує долю України?
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03.04.2022 00:58 Відповісти
В переговорах Украины с агрессором участвует скандальный представитель «пятой колонны»

Ср, 30/03/2022 - 20:31

АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ ИЗВЕСТЕН КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ЛОББИСТ РОССИЙСКИХ ИНТЕРЕСОВ.

14 февраля 2020 года он оказался в центре скандала на Мюнхенской конференции по безопасности, подписав вместе с российским проправительственным центром 12 шагов для «укрепления» безопасности Украины.

Заметим только, что в п. 12 говорилось о «запуске нового национального диалога об идентичности», который должен учесть взгляды, в частности, России и Венгрии на «темы истории, национальной памяти, языка, идентичности и опыт меньшинств». В плане также говорилось о снятии санкций с России к выполнению Минска, о нормализации отношений ЕС - Россия, об аннексии Крыма не упоминалось.

https://crime-ua.com/node/29669
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03.04.2022 01:22 Відповісти
В плане также говорилось о снятии санкций с России к выполнению Минска, о нормализации отношений ЕС - Россия, об аннексии Крыма не упоминалось.

Документ подписали сам Александр Чалый, его конфидент Алексей Семений, почему-то представившийся сотрудником СНБОУ и Василий Филипчук, который в 2017 году

предлагал признать Крым спорной территорией, отложить на 20 лет вопросы его принадлежности,

а в настоящее время официально считать оккупационные власти в Крыму легитимными, а Севастополь - вообще предложить РФ на 99 лет.

https://crime-ua.com/node/29669
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03.04.2022 01:25 Відповісти
Великобританія так вона навпаки вийшла з ЄС, але залишилася в НАТО. Так як військовий потенціал НАТО він багаторазово у десятки разів перевищує потенціал відсталої профашистської паРаші росії). Загальна кількість військовослужбовців альянсу становить 3,6 млн, москові (росії )- 800 тис. НАТО має 7,5 тис. танків, у РФ - 2,750. НАТО має 5,9 тис. бойових літаків, у росії - 1,571, а військовий флот відсталої фашистської Росії десятикратно слабший за військову коаліції демократичних країн НАТО. Та й сьогоднішні армії набагато більше покладаються на супер-******* технології, якими озброєний блок НАТО чим на багато застарілі технології мілітаристської фашистської московії. Треба тверезо вважати мілітаристське російське керівництво через їх криваві окупаційні війни виключно агресивним та фашистським. А нашим капітулянтам - переговорникам твердо знати, що країни НАТО завжди готові до будь-якого сценарію у тому числі і до третьої світової війни. Вони завжди вчасно зупинять і миттєво знищать це ******* кроваве фашистське кремлівське зло на землі в 21 столітті. А ось сподіватися нашим продажним капітулянтам на допомогу проросійських пацифістів з Італії, Франції, Німеччини…це утопія, вони точно що ніколи не воюватимуть за Україну проти фашистської паРаші..
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03.04.2022 01:27 Відповісти
В 2020 году А.ЧАЛЫЙ вошел в состав «инициативы 16 июля».

Давайте присмотримся сначала к компании подписантов.

Кроме упомянутой выше троицы на первом месте стоит Руслан Бортник, помощник бежавшего в Россию приснопамятного украинофоба Вадима Колесниченко;

далее многолетний соратник Сергея Левочкина - Андрей Ермолаев;

ведущий канала Ахметова Тигран Мартиросян; одиозная Марина Ставнийчук, заместитель главы АП у Януковича;

«регионалы» Олег Зарубинский, Владимир Семиноженко, Василий Мармазов;

подпевалы Медведчука Руслан Бизяев и другие фигуранты «базы скрытых пиарщиков». Компания еще та.

https://crime-ua.com/node/29669
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03.04.2022 01:36 Відповісти
Яка ще "позиція України"?
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03.04.2022 01:40 Відповісти
ТАК ДАЛ БЫ ПУТИНУ ****** ЗА ЩЁКУ !)
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03.04.2022 01:41 Відповісти
Хтось має відповісти за страшну зраду, коли розмінували проїзди з Криму, відкрили ворогу безперешкодний прохід на Маріуполь, Херсон та Запоріжжя.
І ці хтось , скоріш за все , Баканов , Наумов і Криворучко
хто їх призначав ? Відомо 😠

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03.04.2022 01:53 Відповісти
Хто ж їх призначив? През.

Голова Служби безпеки України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

Голова Служби безпеки України має заступників, які призначаються на посади за його поданням та звільняються з посад Президентом України.
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03.04.2022 04:23 Відповісти
огласите позицию Украины о которой говорит абхазская обезьяна, а то меня терзают смутные сомнения, что они подпишут такое, что всем плохо станет...
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03.04.2022 01:56 Відповісти
В нас інвестують не для того щоб ми випустити ***** без репарацій. Не даремно Джонсон попереджав про "сепаратні домовленості" до яких "чомусь" тяжіє зелене кодло. Звільнення всієї території України. Все інше що підкилимно "пропонують" зе-агенти патрушева це поразка.
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03.04.2022 02:28 Відповісти
Подписать сейчас "мирный" договор - это значит ОТМАЗАТЬ УБИЙЦУ ОТ ГААГИ

И САНКЦИЙ!!!!!!!!!!!!

Чего ж его судить, если Украина с ним поМИРится?
И снять с него санкции, мы ж принимаем все хотелки убивцы ?!!!!

Наши уроды спешат на шашлычки ко дню Победы (расейской)???
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03.04.2022 03:37 Відповісти
Нельзя верить ни одному слову. Они все время врали обо всем. Нет к этой украинской делегации никакого доверия. Для такого переговорного процесса нужно иметь профессионалов. А не этих балаболок. А кто такой Малый? Какую роль он играет в Украине. Откуда он взялся? А где все экс президенты? Почему молчат?
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03.04.2022 04:01 Відповісти
Это похоже на тактику "злой следователь-добрый следователь" подходы разные, но цель -одна упрятать человека в тюрьму. Так же с здесь с одной стороны "предатели" Арахамия, Подоляк, Чалый выдвигающий откровенно капитулянтские предложения и "крепкий орешек" Зеленский, заявивший что никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины "быть не может и не будет." Как вы думаете, если бы президент был бы заинтересован в истинном отставании национальных интересов Украины, держал ли бы он таких "переговорщиков"? Я думаю не держал.
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03.04.2022 04:26 Відповісти
Колишній президент України Петро Порошенко заявляє, що ідея команди нового голови держави Володимира Зеленського про винесення на всеукраїнський референдум питання щодо мирних домовленостей із Росією виглядає як капітуляція.

Він порадив Зеленському і його команді «розвіяти ці чутки».

Так говорил Порошенко еще в 2019 г, уже тогда Зе хотел подписать Мирній договор…, а ведь война и тогда шла…

https://www.radiosvoboda.org/a/news-poroshenko-zelensky-myrna-ugoda-referendum/29957201.html
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03.04.2022 04:33 Відповісти
Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук назвав винесення питання про переговори з Росією на референдум безвідовідальним.

"Виносити питання національної безпеки на референдум за часів, коли противник веде проти нас не тільки гарячу війну, а й інформаційну, - небезпечно і безвідповідально", - написав Вакарчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook

https://www.dw.com/uk
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03.04.2022 04:40 Відповісти
США, Германия, Британия и др. по-очереди заявили, что НЕ готовы выступить гарантами для Украины.
Турция заявила, что готова быть гарантом для Украины. Об этом сообщил Эрдоган Зеленскому в ходе телефонного разговора.

Украинский президент подтвердил эту информацию



https://twitter.com/newkc14/status/1509681931197288457 2:59 AM · 1 апр. 2022 г. ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter Web App
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03.04.2022 05:08 Відповісти
ка же задолбали не обремененные интеллектом морды лиц люськи-проситута, дерьмака, хламидии, подоляка, дьячка тимошенко, жовквы... что жрал и пил назначавший их... и вот они вздрачивают народ, вздрачивают... делают дебильные хламидиевские вбросы и ждут реакции... хламидия немытая, козолюб ты наш суходроченный, будет и реакция, будет и эрекция... вспомнишь как обоссанный валялся в Николаеве... а то прибежало с гор и начало судьбу Украины решать...
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03.04.2022 05:51 Відповісти
Оно - не украинец.
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03.04.2022 10:11 Відповісти
О каком, *****, мире разговор? После все что эти мрази тут наделали? МИР МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ТОЛЬКО БЕЗ МРАЗОТНОЙ РОСИИ, ТОЧКА!
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03.04.2022 06:12 Відповісти
Хламидия!!! письменное согласия с ПИД,,,рашей не стоит той бумаги на которой подписано, а устно можно только послать тебя с "главнокомандующим" ваЗЕлиновской ботофермы паДлолюком на Х,,,Й....
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03.04.2022 06:37 Відповісти
Рідкістна ****
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03.04.2022 07:56 Відповісти
Йолопе а де репарації з *********??
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03.04.2022 09:14 Відповісти
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03.04.2022 09:26 Відповісти
Дивлюсь фото і відео зі звільнених міст і сіл , та перемовини із орками в мене лише одне питання.

Скільки з цих людей, які вже неживі, повірили хриплим обіцянкам, що все буде добре, що війни не буде, а буде шашлик і дєнь побєди?

Як ті підори, які закликали не панікувати, тепер сплять?

Скільки людей їм повірили і продовжують вірити в договорняки цих відвертих фсбшних кротів ?
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03.04.2022 09:40 Відповісти
Це Агрохімія хоче щоб :

а) Україна відмовилась від членства у НАТО
б) Україна відмовилась від вступу до ЄС
в) Україна ніколи не повинна мати ядерну зброю
г) З цього витікає що Кремль ЗАЛИШИТЬ СВОЇ ГАРНІЗОНИ на території України для
контролю над ВИКОНАННЯ ЦИХ ПУНКТІВ БЕЗСРОЧНО.

ВОНО ХОЧ РОЗУМІЄ НА ЩО ПОГОДЖУЄТЬСЯ ?
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03.04.2022 09:52 Відповісти
Цей грузин вирішує все за Україну ? Це єврей йому доручив продати український народ за 30 целкових Абрамовіча ?
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03.04.2022 10:20 Відповісти
Гниди українські. Як же вас багато у владі. Продати Україну за 30 ЦЕЛКОВИХ !
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03.04.2022 10:18 Відповісти
Ця сволота хоче поховати всі перемоги нашої армії.
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03.04.2022 10:32 Відповісти
Даю голову на відсіч що ці ідіотські перемовини ніяких результатів не принесуть.Як можна вести перемовини,коли нас ********?І 100% що кацапи надурять,вони використовують перемовини в своїх стратегічних цілях,а "Арахамія головного мозку" слюну розпустив і повірив в щирість варварів і фашистів
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03.04.2022 10:35 Відповісти
Так його цього йолопа, особисто, не ********
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03.04.2022 11:39 Відповісти
Зеленский выгоден путину если его склонить к капитуляции, при этом не свергая его . Если ,допустим большую часть Украины завоевуют делят на несколько малороссий и ставят гауляйтеров типа царева или азарова, это будут непризнанные мировым сообществом квазигосударства, на поддержание полицейских режимов которых РФ придётся тратить колоссальные финансовые и человеческие ресурсы. Народная поддержка таких режимов будет нулевая. Плюс санкции будут работать по полной программе ведь в данном случае путин явный окупант раскошеливатся из собственного кармана будут рядовые граждане рф (если помните голод в СССР 1946-47г возник из за того, что зерно было отправлено из СССР в страны сателлиты новосозданного соцлагеря , что бы задобрить их марионеточные режимы). Голода конечно не будет, но людям будет не до фуагры и Мальдив. Плюс партизанщина, на руках украинцев будет тысячи единиц автоматического оружия и финансовая подпитка партизанських движений Америкой и Англией приведёт к смертям и увечьям среди российских военных, вероятно это будут росгвардейцы, так как ихней задачей будет обеспечение полицейских функций на окупированном териториях. Это будет вызывать социальную напряженность и недовольство в самой рф и создавать угрозу существования путинского режима .
А вот если режим капитулировавшего Зеленского сохранится потери рф будут в разы меньше. "Они ведь сами согласились на такие условия" будет говорить путин
Большую честь санкций снимут. В глазах мирового сообщества Зеленский будет типа легетимный, да и внутри страны люди будут большей частью дезориентированны и их можно продолжать дурачить и водить за нос дальше держа перед носом косточку ЕС в который нас низачто не приймут так как разрушенная войной нищая страна сытой благополучной европе не нужна, они сами в ужасе от наплыв беженцев. Плюс в самом Евросоюзе есть симпатики путина,типа Венгрии и Нидерландов которые заблокируют вступление в ЕС.
Украинском обществу нельзя допускать внеблоковости. Формулировка должна стоять так: "Украина сама будет решать с какими странами нам создавать военные союзы и чьи военные базы нам у себя ставить." Сейчас исторический шанс. Он бывает раз в 100 лет. Мы не должны его упустить.
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03.04.2022 11:11 Відповісти
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03.04.2022 18:01 Відповісти
В России заявили, что проекта мирного договора пока нет

Мединский отметил, что Украина "реалистичнее подходит к ряду вопросов"

Мединский отметил, что Украина "реалистичнее подходит к ряду вопросов".

По его словам, предварительно СОГЛАСОВАННЫМИ ПОЗИЦИЯМИ ОСТАЮТСЯ:

нейтральный внеблоковый безъядерный статус;

отказ от размещения иностранных военных баз, войск,

наступательных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения;

проведение учений с участием иностранных войск с разрешения государств-гарантов;

создание системы международных гарантий безопасности.
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03.04.2022 11:26 Відповісти
Сволота...
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03.04.2022 11:36 Відповісти
Неможна домовитися про мир з тима, хто прийшов тебе вбивати.

Це слова киянки Голди Меір... А вона стовідсотково певне зна про що каже.
То ж про що йде розмова в Туреччині..Про мир? Чи про "распил" ?
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03.04.2022 11:42 Відповісти
Готують фінляндізацію України!
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03.04.2022 11:51 Відповісти
Питання суверенних прав у межах країни і забезпечення надійного захисту територіальної цілісності є базовими принципами без дотримання яких неможливо уявити існування будь - якої нормальної держави. Немає нормативно - правових актів вищих за Конституцію і відповідно всі закони і рішення мають узгоджуватися з її нормами, а все що суперечить їм однозначно є порушенням і повинно розцінюватися як злочин. Згідно статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Складається таке враження, що якась умовна п'ята колона планомірно і наполегливо працює над тим, щоб за будь - яку ціну "подружити" нас із нашим екзистенційним ворогом. Інакше, як пояснити їхню маніакальну наполегливість в тому, що вони зараз вперто і безсоромно ************ цю приховану капітуляцію всупереч волі більшості українців. Занадто багато співпадінь та випадковостей в усіх цих діях, але чомусь переважно усі з абсолютним знаком мінус для України. Нікчемні капітулянти повинні розуміти, що цим самим вони тільки пришвидшать свою фініту. Бо українці в переважній своїй більшості все ще залишаються занадто волелюбною і гордою нацією, щоб терпляче дозволити черговим безчесним пройдисвітам отак просто і відкрито загнати себе в рабське стійло. Знову взяти й відбрехатися в черговий раз уже не вийде. Україна була є і буде, а на всяких підлих зрадників неодмінно чекатиме безславний кінець, який вони цілком заслужили. Ганьба Капітулянтам!
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03.04.2022 11:51 Відповісти
ПОЗОРНАЯ переговорная быдло кампашка не имеющая авторитет и поддержку, твари.Ни одного серьезного политика,гопкомпания с обезьяной во главе
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03.04.2022 12:29 Відповісти
Знову зелені Хламідії ,накидали гівна на вентилятор,для створення їхньої ''нової'' реальності. Пройде пару днів ,побачать реакцію суспільства, знову дадуть ''задню''.І таки спроби ,ще будуть неодноразово.Тому дуже важливо ,щоб суспільство своєчасно ,адекватно та потужно відкидали спроби зрадників-капітулянтів ,продати Україну!!!
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03.04.2022 12:41 Відповісти
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03.04.2022 18:02 Відповісти
ПЕРЕГОВОРИ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ У СТАМБУЛІ. ЩО ТАМ РОБИТЬ ОЛЕКСАНДР ЧАЛИЙ?

Спочатку з'явилися непідтверджені повідомлення, що Олександр Чалий (не плутати з Валерієм Чалим) бере участь у переговорах з Росією. Сьогодні це стало відомо офіційно, на жаль. Звичайно, є питання й до низки інших переговірників: Давид Арахамія, Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко (всі - видатні дипломати). Але Олександр Чалий - «знакова» постать. Він - багаторічний прихильник українського нейтралітету і противник вступу до НАТО. Ну Бог з ним - ми ж вільна країна.

Але 14 лютого 2020 року він опинився в центрі скандалу на Мюнхенській безпековій конференції, підписавши разом з російським проурядовим центром 12 кроків для зміцнення безпеки України. Зауважимо лише, що у п. 12 йшлося про «запуск нового національного діалогу щодо ідентичності», що мав врахувати погляди, зокрема, Росії та Угорщини на «теми історії, національної пам'яті, мови, ідентичності і досвід меншин». У плані також ішлося про зняття санкцій з Росії до виконання Мінська, про нормалізацію стосунків ЄС - Росія, про анексію Криму не згадувалося.

Документ підписали сам Олександр Чалий, його конфідент Олексій Семеній, який чомусь представився працівником РНБОУ та Василь Філіпчук, який у 2017 році пропонував визнати Крим спірною територією, відкласти на 20 років питання його належності, а на цей час офіційно вважати окупаційну владу в Криму легітимною, а Севастополь - взагалі запропонувати РФ на 99 років.

У 2020 році Чалий увійшов до складу «ініціативи 16 липня». У самій її назві - протиставлення впливовій «ініціативі 1 грудня», а сама дата - день ухвалення Декларації про державний суверенітет УРСР, де йшлося про нейтральний статус України (тоді це був крок до дистанціювання від СРСР, але ж не зараз).

Хіба ж у нас немає досвідчених дипломатів-патріотів?
Давайте придивимося спочатку до компанії підписантів. Крім згаданої вище трійці на першому місці стоїть Руслан Бортник, помічник пріснопам'ятного українофоба Вадима Колесніченка, який втік до Росії; далі багаторічний соратник Сергія Льовочкіна - Андрій Єрмолаєв; ведучий каналу Ахметова Тигран Мартиросян; одіозна Марина Ставнійчук, заступник голови АП у Януковича; «регіонали» Олег Зарубінський, Володимир Семиноженко, Василь Мармазов; підспівувачі Медведчука Руслан Бізяєв та інші фігуранти «бази прихованих піарників». Компанія ще та.

Що ж стверджували ці підписанти у 2020 році? «Все агресивнішою стає "партія війни", яка шантажує суспільство за допомогою радикальних акцій, заангажованих ЗМІ, примітивних інтерпретацій та псевдо-інтелектуальних пророцтв. Спроби публічного обговорення спільного бачення майбутнього країни, врегулювання конфлікту на Донбасі і повернення Криму зустрічають її агресивний опір… Складається враження, що властиві Україні толерантність, багатомовність, багатокультурність хочуть підмінити політичним егоїзмом, радикалізмом та неомілітаризмом»; «Ті, хто не побудував нічого, не мають морального права зносити пам'ятники минулого» і багато подібного.

В одному з заходів «16 липня» спільна прес-конференція Олександра Чалого та Костянтина Грищенка, того, що був міністром закордонних справ і віце-прем'єром у Януковича і брав участь у підписанні горезвісних Харківських угод.

Звідки у нинішньої влади талант витягати з нафталіну саме такі карикатурні постаті (Вітольд Фокін, Олексій Арестович, Олександр Чалий)?

Хіба ж у нас немає досвідчених дипломатів-патріотів. Чому саме такі як «Сан Санич» Чалий? Як таку людину можна допускати до самого серця секретних переговорів?

(Олексій Гарань
Політолог, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи)

ТАК ХТО Ж ПОСЛАВ НА ПЕРЕМОВИНИ ЦЬОГО "ВИДАТНОГО" ПРОРОСІЙСЬКОГО ДИПЛОМАТА. МОЖЕ ХОЧ БУЧАНСЬКА РІЗНЯ ВІДВОРОТИТЬ МОЖНОВЛАДЦІВ ВІД ЗРАДИ
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04.04.2022 10:32 Відповісти
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