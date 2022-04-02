Арахамія про переговори з РФ: Росія усно погодилась з пропозиціями України, окрім питання окупованого Криму

Росія готова прийняти запропоновані Україною умови, за виключенням питання окупованого Криму.

Про це в ефірі телемарафону повідомив член укранської делегації Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

Ми у Стамбулі оголосили нашу українську позицію. В принципі РФ по всіх позиціях вже надала свою офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за винятком питання Криму, яке ми пропонували. Чекаємо підтвердження. Кулеба сказав, що ще офіційного підтвердження немає, він чекає, щоб це було у письмовому вигляді", - зазначив він.

За словами Арахамії, станом на вчора в усному вигляді РФ не заперечує проти таких позицій.

Тепер сторони працюватимуть над юридичним оформленням домовленостей.

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