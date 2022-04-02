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Вони спробували знищити нашу "Мрію", але самі зазнали нищівної поразки!, - українські воїни передали "вітання" Путіну зі звільненого від російських окупантів Гостомеля. ВIДЕО
У звільненому від російських окупантів Гостомелі показали купу військової техніки РФ, яку бійці ЗСУ перетворили на металобрухт.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео зняв Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.
"Вони спробували знищити нашу Мрію, але самі зазнали нищівної поразки! А все завдяки нашим неймовірним хлопцям. Маю честь стояти з ними поруч і називати їх друзями", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+23 Евгений Винницкий #511718
показати весь коментар02.04.2022 21:22
+22 Чайка Київ
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+20 Мистер Икс #492862
показати весь коментар02.04.2022 21:22
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замовкни оно бачиш хлопець- поціляе
люблю вас, рідні!