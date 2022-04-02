УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10245 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
13 705 22

Вони спробували знищити нашу "Мрію", але самі зазнали нищівної поразки!, - українські воїни передали "вітання" Путіну зі звільненого від російських окупантів Гостомеля. ВIДЕО

У звільненому від російських окупантів Гостомелі показали купу військової техніки РФ, яку бійці ЗСУ перетворили на металобрухт.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео зняв Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

"Вони спробували знищити нашу Мрію, але самі зазнали нищівної поразки! А все завдяки нашим неймовірним хлопцям. Маю честь стояти з ними поруч і називати їх друзями", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Всю Київщину звільнено від російських окупантів, - Маляр

Ірпінь (358) техніка (1820) Гостомель (139) Мрія (118) Маркушин Олександр (48)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Мрію реально можна було врятувати, якби не долбо** в керівництві.
показати весь коментар
02.04.2022 21:22
+22
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Бережи вас Господь та Матінка Божа, рідненькі.
показати весь коментар
02.04.2022 21:23
+20
СМЕРТЬ проклятым кацапам ,только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ !!!
показати весь коментар
02.04.2022 21:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мрію реально можна було врятувати, якби не долбо** в керівництві.
показати весь коментар
02.04.2022 21:22 Відповісти
То спеціально організована диверсія була по наказу русні. Дід той, керівник заводу, видно на підсосі в росіян був, або за руський мір вислужувався, як більшість "червоних директорів"
показати весь коментар
02.04.2022 21:31 Відповісти
100 відсотків
показати весь коментар
02.04.2022 22:06 Відповісти
СМЕРТЬ проклятым кацапам ,только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ !!!
показати весь коментар
02.04.2022 21:22 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Бережи вас Господь та Матінка Божа, рідненькі.
показати весь коментар
02.04.2022 21:23 Відповісти
справжня людина завжди мае чєсть!
показати весь коментар
02.04.2022 21:25 Відповісти
салют!
показати весь коментар
02.04.2022 21:26 Відповісти
😁👍❗
показати весь коментар
02.04.2022 21:27 Відповісти
80-ка - вельми моцні хлопи...
показати весь коментар
02.04.2022 21:27 Відповісти
Ми непереможні, тому що ми єдина нація.
показати весь коментар
02.04.2022 21:28 Відповісти
Красавчики 👍👍
показати весь коментар
02.04.2022 21:29 Відповісти
Кстати. А остатки двух сбитых кацапских Ил-76 нашли?
показати весь коментар
02.04.2022 21:34 Відповісти
уже давно было опровергнуто, ты с подвала только вылез?
показати весь коментар
02.04.2022 21:46 Відповісти
Что опровергнуто? Когда?
показати весь коментар
02.04.2022 21:48 Відповісти
В тому обдертому ангарі, на фоні знищенної "мрії", треба повісити керівництво Антонова за те що не евакуювали літаки перед війною.
показати весь коментар
02.04.2022 21:36 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2022 21:38 Відповісти
Це селфі? Шимус, а у вас класний стоматолог...
показати весь коментар
03.04.2022 00:09 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2022 21:42 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2022 21:43 Відповісти
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
показати весь коментар
02.04.2022 23:34 Відповісти
ну і шо зразу "на ***"? - слова не дадуть сказать....
замовкни оно бачиш хлопець- поціляе
люблю вас, рідні!
показати весь коментар
03.04.2022 00:32 Відповісти
 
 