Вони спробували знищити нашу "Мрію", але самі зазнали нищівної поразки!, - українські воїни передали "вітання" Путіну зі звільненого від російських окупантів Гостомеля. ВIДЕО

У звільненому від російських окупантів Гостомелі показали купу військової техніки РФ, яку бійці ЗСУ перетворили на металобрухт.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео зняв Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

"Вони спробували знищити нашу Мрію, але самі зазнали нищівної поразки! А все завдяки нашим неймовірним хлопцям. Маю честь стояти з ними поруч і називати їх друзями", - йдеться у повідомленні.

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