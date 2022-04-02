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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку окупанти здійснили 2 атаки, втративши 80 солдатів, 3 танки, 2 БМП та 1 артсистему,- ОТУ "Схід"

схід,оту

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у говорится у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Втрати ворога склали: особового складу – до 80; танків – 3; БМП – 2; артилерійських систем, мінометів – 1; АТ – 3.

Здається замість одного дня дурня у квітні, необхідно оголосити про цілий місяць, адже найбільшими дурнями от уже другий день поспіль стають російські фашисти. Після нашої перемоги російському командуванню обов’язково требу буде вручати славнозвісну премію Дарвіна".

Також читайте: Важкі бої точилися на Східному напрямку, ворог здійснив 6 атак, знищено до 280 окупантів, 6 танків, 22 БТРи, 6 гармат, - ОТУ "Схід"

Автор: 

армія рф (17228) ЗСУ (7501)


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НашІ славнІ ЗСУ гарно попрацювали 1 квітня на Донеччині.
І поклали орків не абияк, а у вигляді ******************** літери Z.

https://patrioty.org.ua/images/2022/04/02202026__large.jpeg
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02.04.2022 21:33 Відповісти
Дякуємо вам, шановні воїни, за знищення русні!
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02.04.2022 21:34 Відповісти
Гатять наші воїни орків , яких ми не чекали на нашій землі 😡👍🏼💪✊
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02.04.2022 22:01 Відповісти
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей . Слава Україні !!!🇺🇦😎👍
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02.04.2022 23:39 Відповісти
Вбитий кацап це добро на землі.
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03.04.2022 07:55 Відповісти
 
 