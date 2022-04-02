Подальше зміцнення обороноздатності України є нагальним, - Кулеба провів розмову з Бербок
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів перемовини зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
Кулеба підкреслив: "Я провів розмову з Аналеною Бербок і подякував Німеччині за відмову платити за експорт російського природного газу в рублях. Наголосив на необхідності введення нових жорстких санкцій проти Росії. Інформував про події на передовій. Необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України є нагальною".
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Звучить як:-я сьогодня був на роботі!
бажано королівської масті !
у німців більше нічого й немає, хоча...
детали деловой переписки между частной болгарской компанией BIEC и украинским холдингом «Спецтехноэксперт» (дочерняя компания ГК «Укроборонпром») относительно продажи Киеву 300 списанных из германского Бундесвера боевых машин пехоты Marder. Согласно письму, датированному 16 марта 2015 года, предприниматель из Софии предложил украинской стороне приобрести 300 демилитаризованных машин Marder под видом "аварийно-спасательных машин" по цене 48 тысяч евро за единицу.
немцы, хватит крысятничать !!!!