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Новини
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Подальше зміцнення обороноздатності України є нагальним, - Кулеба провів розмову з Бербок

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів перемовини зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

Кулеба підкреслив: "Я провів розмову з Аналеною Бербок і подякував Німеччині за відмову платити за експорт російського природного газу в рублях. Наголосив на необхідності введення нових жорстких санкцій проти Росії. Інформував про події на передовій. Необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України є нагальною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мирні переговори" Путіна не можна сприймати всерйоз, доки тривають бомбардування, - Бербок

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Анналена Бербок (455)


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А шо такоє? зе-команда вже не хоче будувати дороги за гроші ЗСУ, як це вони робили останні 2.5 роки.
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02.04.2022 21:37 Відповісти
Та будь прокляты эти дороги! Теперь никаких дорог, пока не появятся наши крылатые ракеты в массовом производстве, ПВО и прочее-прочее.
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02.04.2022 21:55 Відповісти
Провів перемовини і,,,?
Звучить як:-я сьогодня був на роботі!
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02.04.2022 21:42 Відповісти
"Тигри" давайте !
бажано королівської масті !

у німців більше нічого й немає, хоча...

детали деловой переписки между частной болгарской компанией BIEC и украинским холдингом «Спецтехноэксперт» (дочерняя компания ГК «Укроборонпром») относительно продажи Киеву 300 списанных из германского Бундесвера боевых машин пехоты Marder. Согласно письму, датированному 16 марта 2015 года, предприниматель из Софии предложил украинской стороне приобрести 300 демилитаризованных машин Marder под видом "аварийно-спасательных машин" по цене 48 тысяч евро за единицу.

немцы, хватит крысятничать !!!!
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02.04.2022 21:45 Відповісти
розмова з німецькими шлюхами рашиста, не більше
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02.04.2022 21:57 Відповісти
 
 