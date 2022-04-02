Перед нападом РФ на Україну Шольц пропонував Зеленському відмовитися від вступу в НАТО і оголосити нейтралітет, - The Wall Street Journal

The Wall Street Journal опублікувало інсайд щодо переговорів між Європою, Києвом і Москвою напередодні вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно з даними видання, 19 лютого Шольц сказав президенту України Володимиру Зеленському в Мюнхені, що Україна повинна відкликати свої євроатлантичні устремління, відмовитися від вступу в НАТО і оголосити нейтралітет в рамках широкого європейського договору з безпеки між Заходом і Росією.

Цей договір повинні були підписати президент РФ Володимир Путін і президент США Джо Байден, які б спільно гарантували безпеку України.

Зеленський відповів Шольцу, що Путіну не можна довіряти в дотриманні такої угоди і, що більшість українців хочуть вступу країни в НАТО.

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Як вказує WSJ, відповідь президент України змусила німецьких чиновників злякатися того, що шанси на мир тануть. Однак вони вважали, що Путін продовжить військовий тиск на кордони України, щоб задушити її економіку, а потім в кінцевому підсумку перейти до окупації країни. Однак Путін в результаті обрав ще більш радикальний варіант.