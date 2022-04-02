Перед нападом РФ на Україну Шольц пропонував Зеленському відмовитися від вступу в НАТО і оголосити нейтралітет, - The Wall Street Journal
The Wall Street Journal опублікувало інсайд щодо переговорів між Європою, Києвом і Москвою напередодні вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Згідно з даними видання, 19 лютого Шольц сказав президенту України Володимиру Зеленському в Мюнхені, що Україна повинна відкликати свої євроатлантичні устремління, відмовитися від вступу в НАТО і оголосити нейтралітет в рамках широкого європейського договору з безпеки між Заходом і Росією.
Цей договір повинні були підписати президент РФ Володимир Путін і президент США Джо Байден, які б спільно гарантували безпеку України.
Зеленський відповів Шольцу, що Путіну не можна довіряти в дотриманні такої угоди і, що більшість українців хочуть вступу країни в НАТО.
Як вказує WSJ, відповідь президент України змусила німецьких чиновників злякатися того, що шанси на мир тануть. Однак вони вважали, що Путін продовжить військовий тиск на кордони України, щоб задушити її економіку, а потім в кінцевому підсумку перейти до окупації країни. Однак Путін в результаті обрав ще більш радикальний варіант.
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"Предложение Шольца прозвучало на фоне множества разговоров западных политиков с путиным за последние месяцы, в ходе которых он "читал длинные лекции об историческом единстве России и Украины и лицемерии Запада", а также заявлял, что независимость Украины была "прискорбной исторической случайностью"...
маю сумніви шо кацапи шось підписували ...
Хм, можно подумать, что до этого Украина состояла не только в НАТО, но и во всевозможных военных блоках.
Иногда лучше жевать, чем говорить. Как он ему ещё на этой встрече очередную формулу шпиц-майера не предложил - не понятно.
Якщо питання було саме у відмові від НАТО то Президент Зеленській був зобов'язаний довести це питання до громадян України.
Рішення про вступ в НАТО та ЄС має вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі.
Жодні соцопитування ріення і хотєлки окремих політиків, партій і груп, навіть "внесених в Конституцію" не можуть замінити конституційне волевиявлення громадян.