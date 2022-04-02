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Новини Війна
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Перед нападом РФ на Україну Шольц пропонував Зеленському відмовитися від вступу в НАТО і оголосити нейтралітет, - The Wall Street Journal

шольц

The Wall Street Journal опублікувало інсайд щодо переговорів між Європою, Києвом і Москвою напередодні вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно з даними видання, 19 лютого Шольц сказав президенту України Володимиру Зеленському в Мюнхені, що Україна повинна відкликати свої євроатлантичні устремління, відмовитися від вступу в НАТО і оголосити нейтралітет в рамках широкого європейського договору з безпеки між Заходом і Росією.

Цей договір повинні були підписати президент РФ Володимир Путін і президент США Джо Байден, які б спільно гарантували безпеку України.

Зеленський відповів Шольцу, що Путіну не можна довіряти в дотриманні такої угоди і, що більшість українців хочуть вступу країни в НАТО.

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Як вказує WSJ, відповідь президент України змусила німецьких чиновників злякатися того, що шанси на мир тануть. Однак вони вважали, що Путін продовжить військовий тиск на кордони України, щоб задушити її економіку, а потім в кінцевому підсумку перейти до окупації країни. Однак Путін в результаті обрав ще більш радикальний варіант.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) членство в НАТО (1715) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+59
Війна була запланована ****** вже давно і якісь угоди нічого б не поміняли.Просто Зєля зберіг свої яйця від обрізання.
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02.04.2022 21:40
+59
Це полегшило би захоплення України.
Є лише одна альтернатива війні і це НАТО.
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02.04.2022 21:41
+43
А зараз хіба не про цей варіант домовляються поза спинами українців ?
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02.04.2022 21:40
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Путіну пох на НАТО і все таке інше, то просто слова. Чомусь дурні політики ці слова слухають
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02.04.2022 22:37 Відповісти
Тепер яещо Зеленський відмовитися від НАТО, то це означатиме що кров і руйнація країни російськими нацистами повністю на його совісті Бо нейтралітету якого так хоче Арахамія, Пололяк, Чалий і Зеля можна було добитися зразу без війни.
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02.04.2022 22:41 Відповісти
В тій статті ще є продовження :
"Предложение Шольца прозвучало на фоне множества разговоров западных политиков с путиным за последние месяцы, в ходе которых он "читал длинные лекции об историческом единстве России и Украины и лицемерии Запада", а также заявлял, что независимость Украины была "прискорбной исторической случайностью"...
маю сумніви шо кацапи шось підписували ...
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02.04.2022 22:42 Відповісти
обещали за 72 часа решить проблему, и всё бы уладилось, но у русияк уже так 500 лет, мы вдруг взяли не легли, от же ж блин незадача...
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02.04.2022 22:45 Відповісти
АУ ЛЮДИ, там Финляндия в НАТО вступает, и скорей всего до конца весны. ВОт и Посмотрим, Нападёт на Неё Путлерда вонючая, если да, значит это был не предлог по НАТО, а так 99.9 в периоде что просто оболванивалка дял своих про страшное НАТО, а то что ракеты с Литвы Латвии и Естонии летят 2 минуты до Моксвы, то такое, а с Финляндии еще быстрее... ВОТ И УВИДИМ))
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02.04.2022 22:44 Відповісти
Возможно..,только его предложение должен был одобрить народ Украины ,совместно с Зеленским..Шольц об этом должен знать.,ведь в Германии тоже народ обсуждает и принимает решения,а правительство утверждает..
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02.04.2022 22:44 Відповісти
Було б фріцу сказати, тільки разом з вами. Німеччина відмовляється від НАТО і ЄС, оголошує нейтральний статус. А параша відмовляється від ядерної зброї, оголошує нейтральний статус, виводить війська з усіх окупованих території, відмовляється від агресивних зазіхань на сусідні країни. Тоді будемо говорити.
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02.04.2022 22:45 Відповісти
Люди вы о чем???Ещё Ельцин хотел напасть на Украину в 1993 если бы не переворот Путин в2004 в Тузле проверял нас на вшивость.Клоака не может видеть как рядом развивается демократическая страна ..Они бы все равно напали бы на нас.Шли бы мы в НАТО или нет .Не могут они видеть рядом Вильну. Украину...
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02.04.2022 23:00 Відповісти
*** вам!
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02.04.2022 23:08 Відповісти
Это который Шольц? Секретарь Мюллера?
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02.04.2022 23:09 Відповісти
Судя по всему скорее секретарь ху*ла.
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02.04.2022 23:33 Відповісти
Тобто, зараз ми готові погодитись на те саме - і навіть на гірших умовах? Після всього того - що сталось?
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02.04.2022 23:15 Відповісти
Украина не может расчитывать на помощь Германии, пока немцами прямо или косвенно руководит Москва. Политики ФРГ наивно полагают, что их не затронет война в Украине. Напрасно! Эта война переустроит Мир со всеми сложившимися в нём институтами, включая Евросоюз, ООН и НАТО.
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02.04.2022 23:16 Відповісти
"Согласно данным издания, 19 февраля Шольц сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в Мюнхене, что Украина должна отозвать свои евроатлантические устремления, отказаться от вступления в НАТО и объявить нейтралитет".

Хм, можно подумать, что до этого Украина состояла не только в НАТО, но и во всевозможных военных блоках.
Иногда лучше жевать, чем говорить. Как он ему ещё на этой встрече очередную формулу шпиц-майера не предложил - не понятно.
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02.04.2022 23:31 Відповісти
Ту кончену німоту взяли в нато у 1955, а тут і унітаз приносили, і сраку показували, а туалєтного паперу досі нема
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02.04.2022 23:36 Відповісти
Різноманітні спекуляції навколо теми вступу України в НАТО давно використовуються українськими політиками заради задоволення власних особистих плітичних і корпоративних інтересів.
Якщо питання було саме у відмові від НАТО то Президент Зеленській був зобов'язаний довести це питання до громадян України.
Рішення про вступ в НАТО та ЄС має вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі.
Жодні соцопитування ріення і хотєлки окремих політиків, партій і груп, навіть "внесених в Конституцію" не можуть замінити конституційне волевиявлення громадян.
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02.04.2022 23:38 Відповісти
Схоже на те, що виборці в багатьох країнах заходу конкретно обіс*ались і друзки їхнього колективного лайна опинились на найвищих посадах у так званих "західних демократіях". На фоні таких індивідумів наші політики вже не виглядають найбільш цинічними та брехливими.
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02.04.2022 23:52 Відповісти
Ну припустимо. На хвилинку. Що Зє б погодився. І народ йому не завадив. Що далі? Та ж сама війна, але вся підтримка Заходом України вичерпалася б "глибокою стурбованістю". Бо Україна зробила свій позаблоковий вибір, то й нехай сама з рашкою розбирається.
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03.04.2022 00:00 Відповісти
Хай Германія поступиться своїм містом...
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03.04.2022 00:41 Відповісти
Іден хер-то нато нас не прийме.Тяжкі часи на нас чекають-все ще попереду і надовго,доки ***** не здохне...
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03.04.2022 01:20 Відповісти
НАТО не приймає,в НАТО вступають.Проблема в нас
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03.04.2022 07:53 Відповісти
Хтось вважае що коли Нимеччина стане гарантом ії бажання зміняться??
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03.04.2022 09:10 Відповісти
Немцы без фюрера превращаются в тряпки
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03.04.2022 11:25 Відповісти
Все это бред для умалишенных!!! Тупой предлог . ху*лу по... на это все.Все понимали что Украину и не брали те же немцы французы венгры и т.д. м еще не один десяток лет могли блокировать вступление Украины в союз НАТО. У него в голове покорение всех народов бывшего совка.максимально лишив их идентичности .навязав все кацапское .и дальше устраивать войнушки против Европы и кого угодно отсылая на убой людей покоренных за тирана засевшего в кремле и дутое величие .Пример.Беларусь.Армяни.Чечня.разделять и стравливать народы.
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03.04.2022 11:46 Відповісти
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