Полонених нацгвардійців з ЧАЕС окупанти морять голодом та не дають води, - "Енергоатом"
Вивезені окупантами з Чорнобильської АЕС бійці Національної гвардії України, які охороняли станцію і були захоплені рашистами 24 лютого, ймовірно знаходяться на території російської федерації (м. Смоленськ) та Республіки Білорусь (м. Брагін).
Про це у Telegram повідомляє пресслужба "Енергоатому", інформує Цензор.НЕТ.
За словами дружини одного з полонених, бранців морять голодом, не дають води. Крім того, нічого не відомо про їх стан здоров’я, скоріш за все полонені потребують медичної допомоги, яка не надається.
"Сім'ї Нацгвардійців занепокоєні нелюдським поводженням з військовополоненими та вимагають якнайшвидшого повернення бранців додому! Такими діями росія грубо порушує умови Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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"Речь идет о 26-летнем военнослужащем из Саратовской области младшем сержанте Андрее Кренделеве. Теперь он снова рвется воевать с Украиной, сообщается в Telegram-канале https://t.me/informnapalm/6028 InformNapalm .
Отмечается, что после обмена пленными россиянин прошел реабилитацию, ему также предоставили отпуск. После этого рашист выразил желание снова отправиться на службу.
Обратим внимание, что в плен Кренделев сдался сам и тогда же записал видео, в котором раскаялся в своих преступлениях против украинского народа и призвал РФ не идти войной против Украины."
Тупе кацапське бидло.
"Населенню смт. Брагін в Гомельській області Білорусі рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, підрозділи яких відведені із зони відчуження ЧАЕС. Про це у Facebook повідомляти Генеральний штаб Збройних сил України, зазначають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.
За даними штабу, серед військових рф поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні. "Населенню білоруського смт Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони", - сказано в повідомленні."
Но зеленая плесень думает иначе...