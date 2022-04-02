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Новини Війна
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Полонених нацгвардійців з ЧАЕС окупанти морять голодом та не дають води, - "Енергоатом"

чаес,окупанти

Вивезені окупантами з Чорнобильської АЕС бійці Національної гвардії України, які охороняли станцію і були захоплені рашистами 24 лютого, ймовірно знаходяться на території російської федерації (м. Смоленськ) та Республіки Білорусь (м. Брагін).

Про це у Telegram повідомляє пресслужба "Енергоатому", інформує Цензор.НЕТ.

За словами дружини одного з полонених, бранців морять голодом, не дають води. Крім того, нічого не відомо про їх стан здоров’я, скоріш за все полонені потребують медичної допомоги, яка не надається. 

"Сім'ї Нацгвардійців занепокоєні нелюдським поводженням з військовополоненими та вимагають якнайшвидшого повернення бранців додому! Такими діями росія грубо порушує умови Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Відходячи із ЧАЕС російські окупанти забрали полонених нацгвардійців

Автор: 

ЧАЕС (537) Національна гвардія (1519) полонені (2251)


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Топ коментарі
+14
Зато полонені рашинці поїдуть додому здоровими, гладкими, доглянутими, майже з курорту.
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02.04.2022 21:44
+10
Россияне - не люди, их участь - как у бешенных собак.
Но зеленая плесень думает иначе...
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02.04.2022 21:45
+6
Кацапи, що підіймали пил на Чорнобільській АЕС вже "сяють" від щастя... Двоє вже здохло.

"Населенню смт. Брагін в Гомельській області Білорусі рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, підрозділи яких відведені із зони відчуження ЧАЕС. Про це у Facebook повідомляти Генеральний штаб Збройних сил України, зазначають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

За даними штабу, серед військових рф поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні. "Населенню білоруського смт Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони", - сказано в повідомленні."
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02.04.2022 21:45
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Зато полонені рашинці поїдуть додому здоровими, гладкими, доглянутими, майже з курорту.
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02.04.2022 21:44 Відповісти
Один з таких утирків, що хоче повернутись воювати проти українців.,


/ Скриншот

"Речь идет о 26-летнем военнослужащем из Саратовской области младшем сержанте Андрее Кренделеве. Теперь он снова рвется воевать с Украиной, сообщается в Telegram-канале https://t.me/informnapalm/6028 InformNapalm .

Отмечается, что после обмена пленными россиянин прошел реабилитацию, ему также предоставили отпуск. После этого рашист выразил желание снова отправиться на службу.

Обратим внимание, что в плен Кренделев сдался сам и тогда же записал видео, в котором раскаялся в своих преступлениях против украинского народа и призвал РФ не идти войной против Украины."

Тупе кацапське бидло.
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02.04.2022 22:01 Відповісти
Тем, кто попадётся в плен второй раз - без комментариев пулю в лоб и в землю.
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03.04.2022 00:37 Відповісти
пуля денег стоит...
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03.04.2022 09:26 Відповісти
Кацапи, що підіймали пил на Чорнобільській АЕС вже "сяють" від щастя... Двоє вже здохло.

"Населенню смт. Брагін в Гомельській області Білорусі рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, підрозділи яких відведені із зони відчуження ЧАЕС. Про це у Facebook повідомляти Генеральний штаб Збройних сил України, зазначають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

За даними штабу, серед військових рф поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні. "Населенню білоруського смт Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони", - сказано в повідомленні."
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02.04.2022 21:45 Відповісти
Россияне - не люди, их участь - как у бешенных собак.
Но зеленая плесень думает иначе...
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02.04.2022 21:45 Відповісти
Зате ми полонених орків пєчєнюшкамі з чаєм зустрічаємо.
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02.04.2022 22:00 Відповісти
В якій тундрі вони вчились, що не чули, що таке радіація. Заради ботоксного патрона хоть на амбразуру.
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02.04.2022 22:03 Відповісти
"бранців морять голодом, не дають води"... співчувати їм, чи засуджувати? Дали присягу народу України, отримали зброю для оборони і здались без жодного вистрела в полон, це як розуміти? може то була банальна зрада? чи боягузство?- хрін редьки не солодше.
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02.04.2022 22:17 Відповісти
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
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02.04.2022 23:48 Відповісти
шото плохо не понял..- пару дней назад их выменяли, - и шо, опять..???
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03.04.2022 01:04 Відповісти
но за нелюдське ставлення до полонених повинні вибачатися ми.....так Подоляк та Арестович??
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03.04.2022 09:19 Відповісти
 
 