Росія чинить геноцид та етноцид. Світ розуміє, хто насправді є нацистом, - Білецький
Справжній ворог людства - Росія, а не міфічні нацисти в Україні.
Про це заявив у своєму Telegram-каналі засновник полку "Азов" Андрій Білецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Всіх лякає не саме слово "нацизм", а ті речі, які за ним стоять: геноцид, Друга світова, знищення десятків мільйонів людей. Тому треба дивитися не на слова, а виключно на дії. Росія - це країна, яка зараз веде прямий геноцид і вбиває цивільних. Це етноцид - це знищення десятків тисяч мирного населення, це вбивства дітей, удари по учбовим та гуманітарним закладам. Це переселення народів. Ми бачимо, що з Херсона, з Генічеська вже сотні тисячі людей відправили на Сахалін, в Омськ тощо. Тому, хто нацист та в прямому сенсі слова ворог людства весь світ уже побачив", - зазначає Білецький.
На його думку, зараз більшість українців сміливо назвала б себе націоналістами. Також він ніколи не відмовиться від того, що почувається українським націоналістом.
"За 8 років війни українці жодного разу не порушували правила гуманності і правил ведення війни, чого Росія не спромоглася зробити навіть у перші два дні вторгнення. Скажу відверто, думаю, що більшості тих, хто захищає Україну із зброєю в руках, зараз не до політики, у тому числі і зовнішньої. Наприклад, я зараз відчуваю себе просто солдатом своєї країни, своєї нації, роблю справу на своїй ділянці фронту", - додав засновник "Азову".
За словами Білецького, найкраще про перемовини з Росією свого часу сказав президент Чеченської республіки Ічкерія Джохар Дудаєв: "Росія завжди пропонує перемовини, коли їй тяжко, коли плани руйнуються, щоб виграти час, підтягнути сили, виправити помилки, знайти слабке місце, а потім із новою силою вдарити".
Нагадаємо, азовці боронять Україну в більшості регіонів, зокрема, в Маріуполі, Харкові, Одесі, Києві, на Чернігівщині, Сумщині, Миколаївщині.
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Согласен, что мордор-враг человечества
Так Белецкий такой могущественный, что аж Зе к власти привёл?
и чего тянул с регистрацией до 3 марта, если так много знаешь о нем
И много сдесь русни гниёт
А наш солдат, лиш крепнет духом
И все смелей он в бой идёт.
👍❗
Потрібно дивитися не на слова, а на діла.
это не меняет того, что ты мусор.
https://www.youtube.com/watch?v=MLWyTLnhfkM&t=606s
пане Андрій.
я два рази прослухав доповідь Подоляка і зрозумів що делегація домовляється про
стан наших кордонів на 23,02,2022. а не на 2013рік. що мені дкже не подобається.
як на Вашу думку?
чи не виглядає абсурдним питання будь яких договорів крім криму, доки на материковій Україні
а саме в (ОРДЛО) будуть стояти сепари разом з технікою та військовими рф.
і чи не є це знову міною сповільненої дії для майбутнього.
щоб на роки відпало питання криму а вирішувалось питання з ордло?
я впевнений що Ви читаете коменти під своїми статтями
«С самого востока Европы, с Востока, где впервые взошел свет, пришла тьма войны. Мы думали, что вторжения из других стран, жестокие уличные бои и атомные угрозы - это лишь мрачные воспоминания далекого прошлого. Но ледяной ветер войны, приносящий только смерть, разрушение и ненависть, пронесся по жизни многих и затронул всех.
В очередной раз какой-то властитель, попавший в ловушку анахроничных националистических притязаний, провоцирует и разжигает конфликты, в то время как простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо его не будет вовсе», - цитирует слова понтифика Русская служба радио Ватикана.
Навіть немаю сумніву, що Столтенберг виходець з НОРВЕГІЇ теж КУПЛЕНИЙ та ПРОПЛАЧЕНИЙ безмежним кремлядським лімітом $$$$$, бо щось він задуже довго корчить з себе "ЦЕЛКУ" і відмовляє у наданні ППО та ПС і НАСТУПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ УКРАЇНІ...!!!
Довідаємся про все поки до нього добереться ЦРУ США...!!!
У світі 21 століття НІЧОГО НЕМАЄ ТАЄМНОГО, ЩОБ НЕ СТАТИ ЯВНИМ...!!!
ПРАВДА, ЯК ШИЛО ЗАВЖДИ ВИЛАЗИТЬ З МІШКА...!!!