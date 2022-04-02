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Росія чинить геноцид та етноцид. Світ розуміє, хто насправді є нацистом, - Білецький

андрій,білецький

Справжній ворог людства - Росія, а не міфічні нацисти в Україні.

Про це заявив у своєму Telegram-каналі засновник полку "Азов" Андрій Білецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Всіх лякає не саме слово "нацизм", а ті речі, які за ним стоять: геноцид, Друга світова, знищення десятків мільйонів людей. Тому треба дивитися не на слова, а виключно на дії. Росія - це країна, яка зараз веде прямий геноцид і вбиває цивільних. Це етноцид - це знищення десятків тисяч мирного населення, це вбивства дітей, удари по учбовим та гуманітарним закладам. Це переселення народів. Ми бачимо, що з Херсона, з Генічеська вже сотні тисячі людей відправили на Сахалін, в Омськ тощо. Тому, хто нацист та в прямому сенсі слова ворог людства весь світ уже побачив", - зазначає Білецький.

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На його думку, зараз більшість українців сміливо назвала б себе націоналістами. Також він ніколи не відмовиться від того, що почувається українським націоналістом.

"За 8 років війни українці жодного разу не порушували правила гуманності і правил ведення війни, чого Росія не спромоглася зробити навіть у перші два дні вторгнення. Скажу відверто, думаю, що більшості тих, хто захищає Україну із зброєю в руках, зараз не до політики, у тому числі і зовнішньої. Наприклад, я зараз відчуваю себе просто солдатом своєї країни, своєї нації, роблю справу на своїй ділянці фронту", - додав засновник "Азову".

Також читайте: Зазвичай "Тримай злодія!" найголосніше кричить сам злодій: "Азов" пояснив росіянам, хто є нацистами у війні проти України

За словами Білецького, найкраще про перемовини з Росією свого часу сказав президент Чеченської республіки Ічкерія Джохар Дудаєв: "Росія завжди пропонує перемовини, коли їй тяжко, коли плани руйнуються, щоб виграти час, підтягнути сили, виправити помилки, знайти слабке місце, а потім із новою силою вдарити".

Нагадаємо, азовці боронять Україну в більшості регіонів, зокрема, в Маріуполі, Харкові, Одесі, Києві, на Чернігівщині, Сумщині, Миколаївщині.

Автор: 

нацизм (146) росія (64946) Білецький Андрій (209)


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Топ коментарі
+33
Будьте прокляты все кацапы. До седьмого колена все.
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02.04.2022 21:44
+20
Правильно сказав.
Потрібно дивитися не на слова, а на діла.
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02.04.2022 21:45
+15
Ще один мокшанцю не подобається Білецький) шухрай в мордор, там на оркському балакають
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02.04.2022 21:46
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билецкий - говорящая голова наверное в Мариупое сейчас как и остальные Азовцы или он уже не нац.бат?
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02.04.2022 21:43 Відповісти
Ще один мокшанцю не подобається Білецький) шухрай в мордор, там на оркському балакають
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02.04.2022 21:46 Відповісти
трепло ты сам откуда? подьеть в Киев я тебе покажу кто кацап твой билецкий диванный патриот друг беларусского фсбшника который причастен к убийству Щеремета
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02.04.2022 21:59 Відповісти
Ты согласен с тем, что говорит Билецкий?
Согласен, что мордор-враг человечества
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02.04.2022 22:06 Відповісти
а не верю ему он говорит сейчас то что все говорят - он привел зеленского к власти а теперь молчит как рыба что тот просрал оборону
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02.04.2022 22:11 Відповісти
Это говорят все, кроме Зе!
Так Белецкий такой могущественный, что аж Зе к власти привёл?
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02.04.2022 22:30 Відповісти
билецкий всегда выступал против НАТО значит он крот и липовый патриот
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02.04.2022 22:32 Відповісти
А ты сам где сейчас?
и чего тянул с регистрацией до 3 марта, если так много знаешь о нем
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02.04.2022 22:03 Відповісти
я тебя первый спросил ты откуда - ты отморозился так что извини ?
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02.04.2022 22:14 Відповісти
Ты не меня спросил…
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02.04.2022 22:27 Відповісти
недоносок 43а0ае, ти говорящая дупа рашистів? чи якесь інше чмо?
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02.04.2022 22:06 Відповісти
трепло диванное ты сам то откуда
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02.04.2022 22:12 Відповісти
говорящая дупа 43а0ае, це ти звідки??? я місцевий, я з України!
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02.04.2022 22:25 Відповісти
какой ты мicцевый трепло ватное? подьедь в Киев я тебе покажу кто мicцевий
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02.04.2022 22:27 Відповісти
вже під,їхав, в якій будці тебе шукати, дупа говорящая? по скавчанню ще й бачу, що соплива... проковни соплі й продовжуй гавкати.
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02.04.2022 23:16 Відповісти
Будьте прокляты все кацапы. До седьмого колена все.
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02.04.2022 21:44 Відповісти
Восьмой уж год война идёт!
И много сдесь русни гниёт
А наш солдат, лиш крепнет духом
И все смелей он в бой идёт.

👍❗
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02.04.2022 21:57 Відповісти
краще б вони всі виздихали... і про їх коліна й загривки для мотузки забути...
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02.04.2022 22:08 Відповісти
Алеша Ступин:
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02.04.2022 21:44 Відповісти
***** з Шойгу !
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02.04.2022 21:59 Відповісти
Правильно сказав.
Потрібно дивитися не на слова, а на діла.
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02.04.2022 21:45 Відповісти
Він сказав, чи зробив?
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02.04.2022 21:56 Відповісти
Я не знаю как кому, но с 6 лет для меня это стало очевидно..
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02.04.2022 21:49 Відповісти
Выжил, Сирожа?
это не меняет того, что ты мусор.
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02.04.2022 22:07 Відповісти
*********** , скільки разів тебе в дупу мав кадирка !!!
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02.04.2022 22:11 Відповісти
Переговорщики - убогие дилетанты. В группе нет ни одного крепкого профессионального дипломата, одни дружбаны Зе и Ермака.
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02.04.2022 21:51 Відповісти
Кто считает что только путен во всем виноват и после его смерти мы сможем с орками нормально жить и дружить
https://www.youtube.com/watch?v=MLWyTLnhfkM&t=606s
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02.04.2022 21:51 Відповісти
Ну що ви таке кажете пане Білецький....Росія 'гарант безпеки' для України 'круче ніж нато' ....а поки ви на фронті ризикуєте своїм життям дехто аж всирається поспішає договорняк заключити в Турції! Що з цим будемо робити??
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02.04.2022 21:51 Відповісти
https://t.me/minval_az/30257 😳 Внимательные пользователи обратили внимание на наличие Zвастики на военной технике, захваченной азербайджанской армией у ВС Армении во время Отечественной войны в 2020 году.
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02.04.2022 21:57 Відповісти
Короткий опис нацизму.
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02.04.2022 21:58 Відповісти
згоден з заголовком але:
пане Андрій.
я два рази прослухав доповідь Подоляка і зрозумів що делегація домовляється про
стан наших кордонів на 23,02,2022. а не на 2013рік. що мені дкже не подобається.
як на Вашу думку?
чи не виглядає абсурдним питання будь яких договорів крім криму, доки на материковій Україні
а саме в (ОРДЛО) будуть стояти сепари разом з технікою та військовими рф.
і чи не є це знову міною сповільненої дії для майбутнього.
щоб на роки відпало питання криму а вирішувалось питання з ордло?
я впевнений що Ви читаете коменти під своїми статтями
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02.04.2022 21:58 Відповісти
Папа Римский Франциск резко осудил Путина за развязанную им войну

«С самого востока Европы, с Востока, где впервые взошел свет, пришла тьма войны. Мы думали, что вторжения из других стран, жестокие уличные бои и атомные угрозы - это лишь мрачные воспоминания далекого прошлого. Но ледяной ветер войны, приносящий только смерть, разрушение и ненависть, пронесся по жизни многих и затронул всех.

В очередной раз какой-то властитель, попавший в ловушку анахроничных националистических притязаний, провоцирует и разжигает конфликты, в то время как простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо его не будет вовсе», - цитирует слова понтифика Русская служба радио Ватикана.
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02.04.2022 22:03 Відповісти
***** и его почитатели - это людоеды, которые питается человечиной, а жажду утоляют детской кровью. Конечно они автоматически являются врагами людей и человечества. Для них люди- это блюдо из мяса и крови. Все верно.
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02.04.2022 22:03 Відповісти
Підтримую думку Білецького на всі 100, більше того, я так розумів про рашистів ще тоді, коли Білецький в школу ходив....
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02.04.2022 22:11 Відповісти
Вже давно було зрозуміло усім, що кацапоморда-рашка, це РАКОВА ПУХЛИНА на тілі усього світу, котра пустила свої ракові метастази в усі країни Європи, США, Великої Британії та НАТО через усіх корумпованих та завербованих високопосадовців, котрі на ШАРУ жили за кошти рашки і співали під іх дерегування до тих пір поки могли...!!!
Навіть немаю сумніву, що Столтенберг виходець з НОРВЕГІЇ теж КУПЛЕНИЙ та ПРОПЛАЧЕНИЙ безмежним кремлядським лімітом $$$$$, бо щось він задуже довго корчить з себе "ЦЕЛКУ" і відмовляє у наданні ППО та ПС і НАСТУПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ УКРАЇНІ...!!!
Довідаємся про все поки до нього добереться ЦРУ США...!!!
У світі 21 століття НІЧОГО НЕМАЄ ТАЄМНОГО, ЩОБ НЕ СТАТИ ЯВНИМ...!!!
ПРАВДА, ЯК ШИЛО ЗАВЖДИ ВИЛАЗИТЬ З МІШКА...!!!
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02.04.2022 22:14 Відповісти
https://t.me/military_az/16234 🔸 Приказ о передаче оборудования Бухенвальда в ГУЛАГ, 1948 год. Бараки и оборудование из нацистских концлагерей в Бухенвальде и Мюльберге вывезли в СССР для использования в лагерях ГУЛАГа.
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02.04.2022 22:49 Відповісти
І що з того що всі розуміють? Цим "розумінням" можна витравити кацапів? Що толку з того? Адже продовжують з ним торгувати і далі... торгове ембарго не введене т.п. Просто всім *****!
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02.04.2022 23:09 Відповісти
Москалі - не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
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02.04.2022 23:50 Відповісти
Україна - парламентсько-президентська держава і не якійсь паршивій переговорній делегації вирішувати долю України щодо безпеки і вектору політики.
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03.04.2022 00:00 Відповісти
Хто делегував цю делегацію на переговори і хто. взагалі. вирішував питання проведення переговорів ? ОП і 95 квартал ?!!
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03.04.2022 00:12 Відповісти
верно.
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03.04.2022 06:14 Відповісти
 
 