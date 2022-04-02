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На Донбасі українські воїни відбили 6 атак, знищено 4 танки, 6 одиниць броньованої техніки, - штаб ООС

оос,техніка

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повіддомляє пресцентр штабу ООС. 

У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 6 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 4 танка, 6 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена техніка російських окупантів в районі ООС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Хлопці , Ви Герої і молодці 👍🏼💪✊
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02.04.2022 22:03 Відповісти
Бейте хлопцы эту праститутку кремлёвскую что бы она на столетия забыла дорогу в Украину.
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02.04.2022 22:03 Відповісти
Одна Одеська суперватниця вирішила поїхати з Одеси у свій дім в Херсонській області. Доїхали до Миколаїва, там пішки пішла через Херсон далі, до дому.

На нульовому блокпості Українські військові їх не пустили, сказавши, що росіянці розстрілюють всіх, хто до них наближаються, включно з дітьми. Ватниця пішла назад. Але щойно відійшла на пару десятків метрів. в те місце, де вони говорили з військовим, прилетів снаряд!

Так си думаю - побільше би ватників так познайомились би зі "СруZZкім міром"!

Хоча не впевнений, що цей снаряд таки вправив їй мозок на місце.
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02.04.2022 22:09 Відповісти
Давно пора создать фильтрационные лагеря на стадионах и отправить туда всех этих ватников, с последующим лишение гражданства, отмены пенсий, субсидий и прочих социальных благ. Уже надоело с ними нянчиться.
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02.04.2022 22:53 Відповісти
 
 