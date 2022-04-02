Якщо на референдумі українці підтримають курс на НАТО, то будуть нові переговори, - Арахамія
Російська сторона на переговорах з Україною погодилася з тим, що референдум є єдиним виходом у процесі визнання нейтрального статусу країни.
Про це заявив під час телемарафону на українському телебаченні в суботу керівник делегації України на переговорах Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Російська сторона погодилася, що це буде єдиний вихід із цієї ситуації", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, що буде, якщо перехід до нейтрального статусу не буде підтриманий народом України, Арахамія сказав, що "договір тоді не матиме юридичної сили і ми або повернемося до стану війни, можливо, або повернемося до нових переговорів".
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Мінськ3Стамбул1
"Нейтральный статус" означает оккупацию и смерть Украины.
Если бы ты был украинцем, то мог бы это понять.
Тіпа трусня пообстрілює більш інтенсивно українські міста, щоб народ погодився на їхню пропозицію ?
Оце такий план у нашої вляди ?
Щодо статусу- безумовно,треба підтримати Конституцію в незмінності.Зараз президент США слабий(такий попався),голова НАТО теж .Але сама структура НАТО дієва,там є чіткий устав.І при агресії на одну з країн НАТО навіть ці два сцикуна вимушені б були захищати цю країну з усією силою.
Коли б був такий як Рейган,рашки би вже 1 березня би не стало...
На диво ******@ команда у президента. Така команда доведе до 'цугундера'.
Референдум не може проводитись під час воєнного стану
Референдум може проводитись на ВСІЙ терріторіі України
під любим соусом