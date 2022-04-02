Єдиною успішною "операцією" РФ в Україні стало відведення військ із Київщини, - Міноборони

Єдиною успішною воєнною операцією окупантів в Україні стало відведення військ з Київщини.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці російське Міністерство агресії нагородило десантників, які "відзначилися" під час, на їхню думку, успішної "спецоперації" під Києвом.

Відступ військ РФ з Київщини - єдина "успішно завершена" військова операція з початку повномасштабної війни. Мародери залишають Україну не лише з кров’ю на руках, а й із краденими столовими приборами в кишенях", - йдеться в повідомленні.

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