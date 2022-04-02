Розвідка США попереджала Зеленського про план РФ наступати на Київ через зону відчуження з території Білорусі, - The Wall Street Journal

За даними The Wall Street Journal, у січні розвідка США передала керівництву України детальні плани РФ щодо наступу на Київ зі сторони Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Видання пише, що під час таємного візиту до Києва в середині січня керівник розвідки Вільям Бьорнс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та надав йому нові дані, отримані США, щодо планів Російської Федерації.

Зокрема, тоді американська розвідка вже знала про наміри росіян наступати з території Білорусі через зону відчуження, найкоротшим шляхом, та захопити аеропорт у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ.

У статті також ідеться про взаємодії між лідерами західних урядів в останній місяць перед повномасштабною війною. За інформацією журналістів, далеко не всі західні союзники вірили розвідданим США про те, що Путін справді планує вторгнення.

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