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Новини Війна
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Зеленський та Джонсон обговорили післявоєнні гарантії безпеки, посилення санкцій проти РФ та оборонну підтримку України

джонсон,зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Укотре поговорив з Борисом Джонсоном. Велика Британія – наш потужний союзник. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій та післявоєнні гарантії безпеки. З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів для України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путіну довіряти не можна, але Велика Британія не прагне зміни режиму в РФ, - Джонсон

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+20
Это просто счастье, что Джонсону Зе кажется реинкарнацией Черчилля. Остается надеяться, что как и Черчилля Зе после войны не переизберут.
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02.04.2022 22:33
+10
послевоенные гарантии ? а что уже война закончилась? кацапы сдались и освободили наши земли?
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02.04.2022 22:30
+9
Блин! Знов у макитрі вазєліна війна скінчилась!
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02.04.2022 22:41
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послевоенные гарантии ? а что уже война закончилась? кацапы сдались и освободили наши земли?
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02.04.2022 22:30 Відповісти
Ключевое тут: З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів ...
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02.04.2022 22:41 Відповісти
Так вонож мріє скічити війну на будь яких умовах і почати мародерити гроші!
Але лячно,що Україна може на це не погодитись,з сумними наслідками для нього.
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02.04.2022 22:45 Відповісти
Нк так, умови підготовленого в ОПУ "міра" репарацій не передбачують.
Ідіот сподівається на фінансові потоки від західних донорів, навіть не розуміючи що історія немає прикладів коли переможена і окупована реально чи віртуально країна будьколи отримувала допомогу від третьої сторони.
Господи, де українці знайшли таке недорозуміння матері-природи на роль свого лідера?
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02.04.2022 22:50 Відповісти
Это просто счастье, что Джонсону Зе кажется реинкарнацией Черчилля. Остается надеяться, что как и Черчилля Зе после войны не переизберут.
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02.04.2022 22:33 Відповісти
Джонсон за суттю куратор Зе. І як будь який англієць, для якого правда - "священна корова", він першим побачить і дасть раду можливій зраді Зе
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02.04.2022 22:54 Відповісти
Але в дійсності зеля копія Чемберлена.
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04.04.2022 05:37 Відповісти
Блин! Знов у макитрі вазєліна війна скінчилась!
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02.04.2022 22:41 Відповісти
Його хламідійні перемовники, якраз обіцяють кацапам виконати всі забаганки уйла та закінчити війну "пАсередіне".
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02.04.2022 22:51 Відповісти
Тільки цього разу "середня лінія" пройде не по Дніпру, а по Півдню України.
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03.04.2022 02:17 Відповісти
❗️Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщает, что вся Киевская область, включая Ирпень, Бучу и Гостомель, перешла под контроль ВСУ.
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02.04.2022 22:44 Відповісти
без повернення Крима та Донбасса війна не закінчится а буде просто призупинена до нового кидка через рік два коли кацапи залижуть рани наростять і підуть новою війной
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02.04.2022 22:47 Відповісти
Великі мрійники. Но у нас тут покачто какаято хня (
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02.04.2022 22:47 Відповісти
Воно вже закінчило війну?
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02.04.2022 22:49 Відповісти
Британія казала,що гарантій безпеки,не зможе виконати.
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02.04.2022 22:51 Відповісти
Спочатку цьому виродку "яневтіку" вдалося обманути 73% не надто розумних людей, потім це ще раз зробив (ввімкнувши Черчиля) і обвівши кругом пальця західних політиків. Жах.
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02.04.2022 22:54 Відповісти
Актор, лицедійство - це в нього професійне.
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03.04.2022 02:19 Відповісти
Как ВСУ сбили российский вертолет Ми-28 ракетой Starstreak.............https://charter97.org/ru/news/2022/4/2/461902/
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02.04.2022 23:00 Відповісти
Если не добить монстра то очень скоро он вернётся за нашей кровью и землёй.
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02.04.2022 23:00 Відповісти
И все эти "гарантии" это полная х..я.
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02.04.2022 23:04 Відповісти
"Почти как в "двенадцати стульях" - проведем межгалактический турнир в нью-васюках. Давайте сначала победим, потом остальное".
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02.04.2022 23:04 Відповісти
За 20 кілометрів від Києва під покривалом складені тіла 5 жінок. Їх рашистські наволочі зґвалтували, вбили й старалися спалити.

За це не буде прощення виродкам. Але й, якщо підтвердиться, що на вимогу одного дуже високого чина з дуже сумнівною посадою та репутацією, воєнним злочинцям умисно дали вийти, то прокляття й кара піде не тільки до проклятої Богом і людьми раші.






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02.04.2022 23:04 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUbX20sixgYv3Epwu30MxcOYC-********************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

Противники НАТО та приховані прорашистсьькі колаборанти (деякі, як то й же Олександр Чалий, не дуже й приховані) зустрічають оваціями кожне повідомлення від країни, яка заявляє, що готова надати безпекові гарантії Україні замість вступу в Альянс. А ви звернули увагу, хто саме про це каже?

Німеччина. Можете розслабитися. Це буде навіть не Будапештський меморандум. Вони й зараз є нашими офіційними гарантами в Четвірці... А про німецьку армію й їхню потенційну допомогу я недавно писав. Наші ЗСУ вже знищили в рази більше озброєнь, ніж є в усьому Бундесвері. Далі Італія. Що, запал спадає? Туреччина. Але тут я б порадив бути дуже обережними, бо в Анкари виключно свої інтереси. Й з рашею вона грається, а не воює.

Зате утримуються від відповіді ті, хто реально міг би щось гарантувати. США не просто мовчать, але й критикують сам факт переговорів на нинішньому етапі. Великобританія. Тут був радісний виск, коли їхня посол в ООН сказала про підтримку. Але миттєво відреагував віце-прем'єр, який чітко пояснив: гарантій на зразок тих, що в НАТО, нам поза блоком не дадуть. Ще є Франція. Там міністр закордонних справ уже розкритикував усю цю авантюру з переговорами. Ну, й найближчий союзник Польща. Рада б пообіцяти, але без США тепер таких стратегічних рішень не ухвалюватимуть.

Залишається єдиний безумовний гарант, про якого чомусь соромляться обізватися - це московія. Ці точно і загарантують, і доб'ють, як лише скотимося їм до рук. Але дехто цього явно дуже хоче.

І на останок. А скажіть мені: хто й коли сказав Зеленському, що Україну не приймуть в НАТО. На його вибрики: "Байден, чому ми не в НАТО", - була розумна відповідь: реформи й адаптація. А ще не треба замість оборонки гроші в асфальт закатувати. Пісяля війни, якщо раша реально ослабне, нас у НАТО будуть чекати. Але, звісно, без єрмаків, коломойських, татарових та всієї корумпованої братії... Може проблема у виборі: сваї люді або надійна безпека для країни?
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02.04.2022 23:18 Відповісти
Такі домовленості вже треба починати обговорювати, особливо з британцями та американцями. Це самі надійні наші партнери, якщо не вони, то хто?
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02.04.2022 23:37 Відповісти
Хто буде обговорювати? Кому можна це доручити?
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03.04.2022 02:23 Відповісти
https://24tv.ua/dmitro-komarov-zblizka-pokazav-znishheniy-an-225-mriya_n1933366 https://24tv.ua/dmitro-komarov-zblizka-pokazav-znishheniy-an-225-mriya_n1933366

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02.04.2022 23:51 Відповісти
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03.04.2022 05:04 Відповісти
 
 