Зеленський та Джонсон обговорили післявоєнні гарантії безпеки, посилення санкцій проти РФ та оборонну підтримку України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Укотре поговорив з Борисом Джонсоном. Велика Британія – наш потужний союзник. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій та післявоєнні гарантії безпеки. З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів для України", - йдеться в повідомленні.

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