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Полк "Азов" узяв у полон окупантів у Маріуполі та знищив 6 одиниць ворожої техніки
Полк "Азов" повідомляє про знищення в суботу шести одиниць російської техніки, а також узяття кількох окупантів у полон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері полку.
"За добу бійці полку "Азов" знищили 2 танки, 2 БМД, 2 БМП, багато ворожої піхоти. Також є окупанти, що потрапили в полон. Боротьба за український Маріуполь триває", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+85 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар02.04.2022 22:30
+60 Irina Dybonos #306432
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+51 Перехватчик
показати весь коментар02.04.2022 22:32
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В УКРАЇНІ МАЄ БУТИ СТВОРЕНА НАГОРОДА КІБОРГАМ АЗОВУ...!!!
ХАЙ ВСЕВИШНІЙ ВАС ОБЕРІГАЄ...!!!
Героям СЛАВА ! (и Ангела на плечо каждому...)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/1800_Novoros_gov.jpg
https://www.facebook.com/100010636159003/videos/700550371081677 10 mins ·
На Донеччині, де пуйло мріяв узяти реванш за Київ і Чернігів, усе йде не за його планом. ЗСУ в одному бою утилізували батальйон рашистського сміття. Пуйло може й не встигнути почати свій "реванш".
"Нацисты из "Азова" распяли беззащитных мальчиков на танках!" ))
А поки що по можливості за катування, вбивства, за гвалтування наших жінок і дітей орків-москалів, вбивць-сатаністів треба не вбивати, а видаляти повністю їхні геніталії та залишати на корм нашим псам. Це є мінімум покарання тим чортам-варьятам!