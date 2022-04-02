Полк "Азов" узяв у полон окупантів у Маріуполі та знищив 6 одиниць ворожої техніки

Полк "Азов" повідомляє про знищення в суботу шести одиниць російської техніки, а також узяття кількох окупантів у полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері полку.

"За добу бійці полку "Азов" знищили 2 танки, 2 БМД, 2 БМП, багато ворожої піхоти. Також є окупанти, що потрапили в полон. Боротьба за український Маріуполь триває", - зазначається у повідомленні.

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