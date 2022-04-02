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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Полк "Азов" узяв у полон окупантів у Маріуполі та знищив 6 одиниць ворожої техніки

азов

Полк "Азов" повідомляє про знищення в суботу шести одиниць російської техніки, а також узяття кількох окупантів у полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері полку.

"За добу бійці полку "Азов" знищили 2 танки, 2 БМД, 2 БМП, багато ворожої піхоти. Також є окупанти, що потрапили в полон. Боротьба за український Маріуполь триває", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу "Азовці" позбулися від трьох ворожих танків та ліквідували 64 російських військових, серед яких ГРУвці

Автор: 

Маріуполь (3224) Азов (774)


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Топ коментарі
+85
Слава Азову! Будьте живы!!!
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02.04.2022 22:30
+60
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02.04.2022 22:30
+51
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02.04.2022 22:32
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02.04.2022 22:30 Відповісти
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02.04.2022 22:32 Відповісти
Ця фотка краще описує походження Х..ла, ніж та що вище.
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02.04.2022 22:40 Відповісти
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02.04.2022 22:37 Відповісти
Собчак ГАНДОН украинофоб вот откуда у путлера ненависть к Украине
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02.04.2022 22:43 Відповісти
Слава Азову! Будьте живы!!!
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02.04.2022 22:30 Відповісти
Всё правильно: уничтожитель Z- тов..
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02.04.2022 23:10 Відповісти
https://t.me/military_az/16288 Вот так ВСУ устроили засаду на военную колонну российских войск
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02.04.2022 22:30 Відповісти
чв он там лежит. пусть **** встает и идет бить нацистов.
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02.04.2022 22:36 Відповісти
..Да это все видели, и не по одному разу..
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02.04.2022 23:06 Відповісти
Смотреть можно вечно, как гниёт труп твоего врага.
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03.04.2022 06:38 Відповісти
Вы просто хишники
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02.04.2022 22:31 Відповісти
Тигры! Просто самая настоящая элита Украины там сейчас, эти парни! Ставьте тварей живым щитом перед своими позициями! Запускайте с нашими знаками отличия как приманку для выявления снайперов врага!
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02.04.2022 22:31 Відповісти
Плюсую второму вашему предложению.
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02.04.2022 22:36 Відповісти
Тим більше треба їм допомогти. Один азовець вартий десяти необстріляних. А, може, й ста.
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02.04.2022 22:36 Відповісти
А навіщо їх брати коли самим їжі мало
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02.04.2022 22:31 Відповісти
Це ж очевидно навіщо. Щоб з'їсти полонених. Я б так і робив у їхній ситуації.
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02.04.2022 22:40 Відповісти
а кто их кормить обещал? )))
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02.04.2022 22:40 Відповісти
Вони їх на зброю обміняють. Якщо це кадирівці, то з цим проблем не буде.
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02.04.2022 22:41 Відповісти
Можна обладнувати відволікаючі позиції з використанням живих або мертвих ворогів...
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02.04.2022 23:23 Відповісти
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02.04.2022 22:32 Відповісти
О, побачив дві голови в курки і згадав про "імпортозамєщєніє" в кацапстані:

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02.04.2022 23:18 Відповісти
нах*й той полон! вони навіть у якості живого щита не згодяться
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02.04.2022 22:33 Відповісти
Бійці Азову краще знають що робити
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03.04.2022 00:03 Відповісти
Дайте жителям Маріуполя їх судити.
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02.04.2022 22:33 Відповісти
URAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Slava Ukraine i Slava Geroyam !!!
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02.04.2022 22:34 Відповісти
Азав в Маріуполі це просто Боги Війни!!!Місяць в оточені роздають піздюлін і руссні і кадировським ослойобам..низький уклін вам хлопці!!!!
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02.04.2022 22:34 Відповісти
СЛАВА КІБОРГАМ АЗОВУ...!!!
В УКРАЇНІ МАЄ БУТИ СТВОРЕНА НАГОРОДА КІБОРГАМ АЗОВУ...!!!
ХАЙ ВСЕВИШНІЙ ВАС ОБЕРІГАЄ...!!!
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02.04.2022 22:35 Відповісти
Супер-герої. В повному оточенні. Без їжі, води, в співвідношенні 1 до 5, під бомбардуванням і артобстрілом, аони умудряються брати в полон. В полон Карл.
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02.04.2022 22:38 Відповісти
Наші воїни самі кращі.
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02.04.2022 22:38 Відповісти
і що вони з полоненими будуть робити, якщо їм зараз самим немає там що їсти?
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02.04.2022 22:39 Відповісти
Съедят *шучу*. Ну обменяют их на боеприпасы, еду, воду, мало ли ещё на что. Им же надо там как-то держаться.
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02.04.2022 22:45 Відповісти
З'їдять полонених.
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02.04.2022 22:47 Відповісти
нижче написав
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02.04.2022 22:50 Відповісти
Сьогодні 2 наших танка 10 танків окупантів вкліпало, і що головне це не фейк.
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02.04.2022 22:40 Відповісти
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02.04.2022 22:44 Відповісти
С "з не сплутайте". Сплутал флаг Польши с флагом Индонезии. Слава богу это не офф лицо. А то после такого не сплутайте, помощь Польши бы закончилась
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02.04.2022 22:52 Відповісти
це ви добре помітили про офіційні особи, нелоxі, як тільки не обсиралися
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02.04.2022 23:23 Відповісти
нет слов... просто нет слов, еще не придумали, чтоб выразить свое восхищение Азовом...
Героям СЛАВА ! (и Ангела на плечо каждому...)
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02.04.2022 22:44 Відповісти
Да за те що ці падли накоїли в Маріуполі їх паскуд на кіл саджати!
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02.04.2022 22:44 Відповісти
Азов это элита.
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02.04.2022 22:45 Відповісти
Полонених оборонці Маріуполя мусять брати під прозаїчні цілі, під обмін і живий щит тощо! А ще під виявлення хімічної атаки ворога. Ну й най будуть консервами, якщо не дай Боже до голоду дійде. А що поробиш?! Питання виживання!
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02.04.2022 22:45 Відповісти
Только без видео или фото, нафиг эта показуха
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03.04.2022 00:19 Відповісти
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02.04.2022 22:45 Відповісти
А ви помітили, що знак Азову, це закреслена Z ?
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02.04.2022 22:46 Відповісти
Символика Азова оказалась пророческой...
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02.04.2022 23:14 Відповісти
Дико вибачаюсь, а *****? У вас продовольствия полно, просто в рассход собак
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02.04.2022 22:46 Відповісти
Знаєте чому путін так старається на південному напрямку? Бо була колись така новоросія на півдні України, путін хоче її відновити.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/1800_Novoros_gov.jpg
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02.04.2022 22:50 Відповісти
Мало ли где что-то когда-то было! И моя бабушка девочкой когда-то была, так что, сейчас куклу ей покупать? Если припекло что-то обновлять, то обновлять можно лишь в собственном доме, а не у соседей без их позволения. А по большому счёту, часть ответственности за эту агрессию несе кожний з укра1нц1в, коли не змогли об"еднатися нав1ть для обрання по-справжньому укра1нського уряду. Не кажучи про розбрат у поглядах на багато проблем Укра1ни. Там хтось писав про першочергов1 завдання укра1нц1в. Як на мене, перше наше завдання п1сля перемоги - вибори нового складу уряду, не дивлячись на образ "героя" Зе, як1й вже малюють у Европ1.
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03.04.2022 00:42 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUF537p6hHE3ZFNg_pzppJ0EkvacAeuU2upHb-PSXpxM2HZd1fTHFdM9lKyWhQnDGzv0WBfZPzIxtwv1XfdJX1GEvtaGfV6X90rkhsq0tMfH7jcKTs3ukFC_IYMasFTvJw&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/100010636159003/videos/700550371081677 10 mins ·



На Донеччині, де пуйло мріяв узяти реванш за Київ і Чернігів, усе йде не за його планом. ЗСУ в одному бою утилізували батальйон рашистського сміття. Пуйло може й не встигнути почати свій "реванш".
























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02.04.2022 22:53 Відповісти
поражаюсь выдержке этих ребят. после всего, что они видели брать в плен. сердце кремень, но мягче чем олово.
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02.04.2022 22:56 Відповісти
Азову надо немного изменить свою руну: Z перечеркную сделать слева на право.
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02.04.2022 23:01 Відповісти
Они еще и пленных берут, это уже не киборги, это Т-1000
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02.04.2022 23:04 Відповісти
Держитесь, азовцы. ВСУ с каждым днем приближаются к Мариуполю.
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02.04.2022 23:05 Відповісти
Молимось щоденно за Україну, за її народ, за військо, за Маріуполь і "Азов". Молитву мільйонів Всевишній може почує і якось розрадить у свій спосіб якій ми і не очікуємо. Але на даний час Бог не заперечує нашої збройної боротьби.
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02.04.2022 23:07 Відповісти
С давних времён украинские козакы славились военным мастерством и отвагой - не каждый европейский король мог позволить себе в личной охране иметь украинцев. Смерть руским фашистам.
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02.04.2022 23:21 Відповісти
Можно представить себе вой пропагандонов на мокшанских болотах и в частности на крымлёвской трясине.
"Нацисты из "Азова" распяли беззащитных мальчиков на танках!" ))
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02.04.2022 23:22 Відповісти
про щой казали ще місяць тому, що каци від кадировців сцуцся, а від українців вже й сруться, від одного лиш погляду! 🤣🤣🤣🤣
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02.04.2022 23:34 Відповісти
Азов це справжні героі ,не дивлячись на чисельну перевагу ворога майже в три рази ,наші героі знищують рашиську мерзоту.
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02.04.2022 23:48 Відповісти
ВСІХ ОРКІВ ПОЛОНЕНИХ ЗНИЩИТИ !
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03.04.2022 00:17 Відповісти
Удивляюсь, как они там до сих пор выжили. И ещё умудряется кацапам напакостить. Удачи им!
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03.04.2022 00:50 Відповісти
тримайтеся хлопці, немає таких нагород, щоб оцінити Вашу мужність і хоробрість. Слава Україні - Героям слава
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03.04.2022 11:28 Відповісти
Пришлите наконец то Азовцам помощь.
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03.04.2022 12:54 Відповісти
Жителі околиць міст і сел волали до уряду про надання їм якоїсь зброї для захисту від лютого ворога, - орків москалів-вбивць, які катують, грабують, насилують, вбивають населення, але влада так і не надала на другому місяці війни. Чому Зе-влада залишила наших людей напризволяще, на розправу москалям?!! Чи влада досі боїться свойого народу?! Так, бо боїться втратити владу по закінченню війни. Тому народові треба буде поміняти владу на народну по закінченню війни!
А поки що по можливості за катування, вбивства, за гвалтування наших жінок і дітей орків-москалів, вбивць-сатаністів треба не вбивати, а видаляти повністю їхні геніталії та залишати на корм нашим псам. Це є мінімум покарання тим чортам-варьятам!
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04.04.2022 07:02 Відповісти
 
 