Зеленський домовився з президентом Колумбії про економічні та оборонні проєкти після війни
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий встановити контакт з Іваном Дуке Маркесом. Вдячний Колумбії за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України. Домовилися розпочати спільні економічні та оборонні проекти після війни", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+41 Alex Kyiv
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+26 Oleksandr Onys
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НАТО нам не потрібно - за нас Колумбія підпишеться!!!
P.S.
Хлопці, я цілком серйозно - не буде коксу -не буде війни.
https://twitter.com/Nataliy94087733/status/1510259222541389828 5 ч
За все, що зараз відбувається в Україні, когось треба мордякою
об асфальт, об асфальт, об асфальт...
Та вони давно є!
Один так точно…
Территория 1 141 748 км² (25 в мире)
ВВП номинал) на 19 год, 324 млрд дол, 37 в мире
@stabilnosti
·
https://twitter.com/stabilnosti/status/1510344913002668040 1 мин
Российские оккупанты собирались порвать три баяна на параде в Киеве. Вот этот вояка уже никуда не идёт. Как и его баян:
А так, да. Майже як мацква, якби не гори поблизу.
Какой то абсурд
За це не буде прощення виродкам. Але й, якщо підтвердиться, що на вимогу одного дуже високого чина з дуже сумнівною посадою та репутацією, воєнним злочинцям умисно дали вийти, то прокляття й кара піде не тільки до проклятої Богом і людьми раші.
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Колумбия это просто прекрасный экономический партнер.
Заголовок - бімба! Іржу як лавров...
Ніт, як два лаврови...
Ніт-ніт-ніт! Як табун лаврових!