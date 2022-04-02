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Зеленський домовився з президентом Колумбії про економічні та оборонні проєкти після війни

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий встановити контакт з Іваном Дуке Маркесом. Вдячний Колумбії за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України. Домовилися розпочати спільні економічні та оборонні проекти після війни", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський та Джонсон обговорили післявоєнні гарантії безпеки, посилення санкцій проти РФ та оборонну підтримку України

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Колумбія (38)


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Топ коментарі
+41
Ми всі про те саме подумали?
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02.04.2022 22:47
+26
Колумбія... жарти самі просяться. Але не буду)
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02.04.2022 22:47
+26
Мы то знаем о чем он там договорился с президентом Колумбии
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02.04.2022 22:47
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02.04.2022 22:46 Відповісти
Даже так - ))))))))))))))))))))))))))
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02.04.2022 22:49 Відповісти
Ну ВСЕ!!!!
НАТО нам не потрібно - за нас Колумбія підпишеться!!!

P.S.
Хлопці, я цілком серйозно - не буде коксу -не буде війни.
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03.04.2022 00:03 Відповісти
Вова, телефонистка ты наша, хоспаде... прям всему миру Звонит, смсит, в телеграме там наверно Мемы кидает в европарламент и конгресс
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02.04.2022 22:46 Відповісти
Добазарился❗ Так что не кипишуйте, все ништяк😁👍
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02.04.2022 22:50 Відповісти
хоть "чистоган" дадут или опять бодягу.а то бодяга на него что то хреново влияет)))
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02.04.2022 23:47 Відповісти
Видосик будет?
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02.04.2022 22:46 Відповісти
и видосик..и айкосик ))))
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02.04.2022 22:48 Відповісти
І білий порошок теж буде.
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02.04.2022 22:54 Відповісти
айкоксік
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02.04.2022 23:37 Відповісти
Nataliya@Nataliy94087733

https://twitter.com/Nataliy94087733/status/1510259222541389828 5 ч



За все, що зараз відбувається в Україні, когось треба мордякою
об асфальт, об асфальт, об асфальт...
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02.04.2022 23:12 Відповісти
73 проценти
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02.04.2022 23:42 Відповісти
Ми всі про те саме подумали?
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02.04.2022 22:47 Відповісти
Звісно. Про інтенсифікацію дорожнього будівництва, цемент, валютні (доларові) операції.

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02.04.2022 22:54 Відповісти
Не "дорожнього будівництва", а "будівництва дорожок".
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03.04.2022 02:28 Відповісти
😁😁👍
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03.04.2022 07:35 Відповісти
Колумбія... жарти самі просяться. Але не буду)
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02.04.2022 22:47 Відповісти
Було б добре, як що б, жарти...
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02.04.2022 23:12 Відповісти
даже как-то не знаю....ко времени ли эта "помощь" колумбийская? до нирваны ли нам будет ))))
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02.04.2022 22:47 Відповісти
Надо же с чем-то ехать к ***** в турцию, не с пустыми же руками в глаз заглядывать
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02.04.2022 22:51 Відповісти
Спільні проекти Зе с Колумбією?!
Та вони давно є!
Один так точно…
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02.04.2022 22:47 Відповісти
Мы то знаем о чем он там договорился с президентом Колумбии
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02.04.2022 22:47 Відповісти
Колумбия и оборонные проекты,это как...Предложите свои варианты
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02.04.2022 22:48 Відповісти
План.План Маршала-2
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02.04.2022 22:55 Відповісти
Колумбия 51 млн чел.
Территория 1 141 748 км² (25 в мире)
ВВП номинал) на 19 год, 324 млрд дол, 37 в мире
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02.04.2022 22:55 Відповісти
...після хорошої коки, Зє та його шобла буде в повній безпеці та готові до підписання капітуляції за умовами х..йла.
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02.04.2022 22:59 Відповісти
зеля, а как там "проекты" с Оманом? уже дают прибыль? и кому?
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02.04.2022 22:48 Відповісти
Нічого собі, вже наші брати колумбійці підтягуються.
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02.04.2022 22:50 Відповісти
Дати зе асфальт та кинути на передову.Нехай повоює.Після війни вся влада має бути з хлопців з передової.Досить таких як арахамія та йому подібних бути при владі.
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02.04.2022 22:50 Відповісти
Зря смеемся - Колумбия может построить коксоперерабатывающий завод,но как его к обороне подвязать?
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02.04.2022 22:50 Відповісти
Все логічно - тільки щоб ніхто вам не робив закидів ніяких поясніть читачам який кокс перероблятимуть і фасуватимуть ))
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02.04.2022 22:53 Відповісти
Не. Колумбия может построить коксовырабатывающий завод. А вот уже за коксопереработку будет отвечать Зе.
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02.04.2022 22:53 Відповісти
Дык,не надо его называть коксоперерабатывающим заводом,а назвать,к примеру,"Завод по пошиву армейского обмундирования"(секретный)
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02.04.2022 22:57 Відповісти
О, Зєля знає хто є світовим лідером у економічних проектах з захмарною рентабельністю.
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02.04.2022 22:51 Відповісти
Яким він був-таким і залишився
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02.04.2022 22:51 Відповісти
Оппа...
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02.04.2022 22:51 Відповісти
Зелебобики переходят на колумбийскую муку?
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02.04.2022 22:52 Відповісти
Гуманитарная помощь от колумбийского народа страждущему гаранту
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02.04.2022 22:55 Відповісти
колумбийцы помогут нам коксохим запустить свой после войны. Это хороший задел на будущее, а то некоторые депутаты уже истосковались ...
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02.04.2022 22:52 Відповісти
А уявіть рентабельність проекту якщо у нас з ЄС буде зона безмитної торгівлі ))
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02.04.2022 22:55 Відповісти
Ооо, это тематично, героин у нас выращивать. Я извеняюсь что за бред, какую они херню они нам в уши вливают
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02.04.2022 22:53 Відповісти
Я не вживаю , але героїн не вирощують , це похідна опіумного маку ніби то .
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02.04.2022 22:57 Відповісти
З коки кокаїн.
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03.04.2022 02:33 Відповісти
Столтенберг там бедолага уже наверно беззвучный режим и вибрацию поставил, ему Зеля накидывает мемы с Пуйлом, и с драником усатым из тик-тока
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02.04.2022 22:53 Відповісти
Колумбійським коксом допоможуть.
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02.04.2022 22:53 Відповісти
Ще є Еритрея, Кальмаські острови, Буркіна фасо, Папуа... анлімітлесс можливості у виборі майбутніх ґарантів безпеки України.
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02.04.2022 22:54 Відповісти
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02.04.2022 22:55 Відповісти
Ну тогда понятно. Зачем нам НАТО и разное оружие если мы будем завозить белый порошок
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02.04.2022 22:55 Відповісти
Ноздря не дура!))
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02.04.2022 22:56 Відповісти
Вестник Стабильности #StandWithUkraine


@stabilnosti

·
https://twitter.com/stabilnosti/status/1510344913002668040 1 мин



Российские оккупанты собирались порвать три баяна на параде в Киеве. Вот этот вояка уже никуда не идёт. Как и его баян:

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02.04.2022 22:56 Відповісти
Було дурне, дурним і помре. До чого нам Колумбія? Аааааа! Кокс!
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02.04.2022 22:56 Відповісти
А з Зімбабве?🤪
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02.04.2022 22:56 Відповісти
Колумбия.
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02.04.2022 22:59 Відповісти
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02.04.2022 23:00 Відповісти
Заглянь що там за горами.
А так, да. Майже як мацква, якби не гори поблизу.
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02.04.2022 23:03 Відповісти
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F&tbm=isch&ved=2ahUKEwiIl8aJlfb2AhWj7-AKHQhVA7wQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F&gs_lcp=CgNpbWcQDDIECAAQQzIHCAAQsQMQQzIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBUIMHWKIbYNUyaABwAHgAgAGgAYgBlwKSAQMwLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=3apIYsi0G6PfgweIqo3gCw&bih=951&biw=1920&hl=ru#imgrc=-VevdZPSC-TPFM https://www.google.com.ua/search?q=Колумбия&tbm=isch&ved=2ahUKEwiIl8aJlfb2AhWj7-AKHQhVA7wQ2-cCegQIABAA&oq=Колумбия&gs_lcp=CgNpbWcQDDIECAAQQzIHCAAQsQMQQzIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBUIMHWKIbYNUyaABwAHgAgAGgAYgBlwKSAQMwLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=3apIYsi0G6PfgweIqo3gCw&bih=951&biw=1920&hl=ru#imgrc=-VevdZPSC-TPFM

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02.04.2022 23:11 Відповісти
И что? И что?30 высоток в столице и бараки вокруг.Нищая страна.на выручке от кокса построено для вельмож тех пару халуп и все. вся экономика на коксе завязана!Они сами там вечно в дотациях.
Какой то абсурд
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02.04.2022 23:11 Відповісти
ох ***** а дальше фавеллы в которые полиция только на бтрах заходит ****** достижение,а еще просвети какими такими военными технологиями обладает Колумбия,вооруженная полностью США,молчи уже жвачное
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02.04.2022 23:52 Відповісти
В коксе купаться будем!
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02.04.2022 23:00 Відповісти
чемодан кокса и на Шейшелы
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02.04.2022 23:01 Відповісти
Він би ще з Бангладеш домовився.
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02.04.2022 23:01 Відповісти
А що росте в Бангладеш? Чай слабенький?
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03.04.2022 02:38 Відповісти
там коноплі мішок прямо на базарі можна купити
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03.04.2022 04:57 Відповісти
мені те куриво не цікаве. але з коноплі гарна тканина виходить. Для військового одягу теж.
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03.04.2022 08:19 Відповісти
Колумбия это союзник США поза НАТО в Южной Америке в экономическом и политическом противостоянии диктатору Мадуро в Венесуеле. Режим Венесуелы предоставлет свою территорию для российских бомбардировщиков и обслуживает российские корабли для контрабанды оружия и наркотиков по всему миру, в ее лагерях проходят обучение и вагнеровцы. Так что у Украины с Колумбией есть общие дела, особенно для ОСО и Азова.
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02.04.2022 23:02 Відповісти
Нет там никаких дел для Азова либо кого еще из Украины.общие дела там только у Штатов
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02.04.2022 23:13 Відповісти
Не тебе решать. Лучше скажи Паляница а то не понятно куда ты клонишь казачок.
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02.04.2022 23:24 Відповісти
Решала.старайся быть максимально реалистичным. А тебе могу сказать одно для пояснения.нехай тобі щастить где не попадя
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02.04.2022 23:33 Відповісти
Тебе явно не понравилось что у Украины есть союзники США и Колумбия. И это странно.
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02.04.2022 23:40 Відповісти
***** не надо, ЗСУ не наемники что б о миру воевать,хочешь отсосать у Дяди Сэма вперед,да и янки там сами там вполне решают дела
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02.04.2022 23:54 Відповісти
За 20 кілометрів від Києва під покривалом складені тіла 5 жінок. Їх рашистські наволочі зґвалтували, вбили й старалися спалити.

За це не буде прощення виродкам. Але й, якщо підтвердиться, що на вимогу одного дуже високого чина з дуже сумнівною посадою та репутацією, воєнним злочинцям умисно дали вийти, то прокляття й кара піде не тільки до проклятої Богом і людьми раші.












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02.04.2022 23:03 Відповісти
Колумбия - нормальная, богатая, красивейшая страна, до чего здесь галимые высеры в комментариях.
Колумбия это просто прекрасный экономический партнер.
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02.04.2022 23:04 Відповісти
Ну, бачте. Репутація країни кується століттями. І відмивається також.
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02.04.2022 23:10 Відповісти
Нет это преувеличение. В Англии 50 лет назад второй этаж на автобусе был для черных, а 100 лет назад вешали и рубили головы. Все меняется гораздо быстрее.
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02.04.2022 23:17 Відповісти
хорошо строчишь за копеечку)))
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03.04.2022 00:44 Відповісти
Колумбия и США уже давно задавили наркомафию в Колумбии. Весь кокс который идет сейчас на «экспорт» в промышленных масштабах из Южной Америки уже не из Колумбии. Хотя стереотип остался конечно.
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02.04.2022 23:13 Відповісти
Не будьте детьми.весь кокс что идет и проходит он под контролем от Колумбии и до Штатов.остальной трафик что не контролируется этими странами всех в буцыгарню и на тв !
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02.04.2022 23:17 Відповісти
Вы отстали на 20 лет. Колумбия уже давно не та страна где всем управляла наркоторговля. Не говорите глупостей и не обижайте немногочисленных друзей Украины в Южной Америке.
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02.04.2022 23:37 Відповісти
Простите.никого не хочу обидеть. апеллирую своим грубым пониманием без тонкостей как тот клубок что. Украина ."ее часть элиты" и как тот кто был у берегов Колумбии.порт не помню.не выходил.не советовали.да и при заходе сразу как и в Бразилии оранжевый уровень вахты на судне опасности .дабы не шастали и в сопровождении.и все это связано с наркотрафиком. И знаю лмчно и как по рассказам моряков.которым устраивают вип туры.завозят в очень хорошие рестораны для такого контингента.это везде.во всех странах мира.есть закрытые клубы и только для интуриста .моряки поймут.но там это очень легко и под контролем властей. в джунглях тебе бармен делает фирменную дорожку за барной стойкой.
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02.04.2022 23:53 Відповісти
Копипаста?
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03.04.2022 00:10 Відповісти
Роскази моряков це добрє. Моряки та таксисти учомось схожі
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03.04.2022 00:15 Відповісти
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02.04.2022 23:14 Відповісти
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02.04.2022 23:33 Відповісти
Оу! Про свіжий кокс? ))
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02.04.2022 23:14 Відповісти
Стратегічні запаси коксу понад усе!
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02.04.2022 23:14 Відповісти
Серйозна конкуренція для х.йла.
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02.04.2022 23:25 Відповісти
а хтось сумнівався, що пан Зеленський здатен домовитись із президентом Колумбії?
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02.04.2022 23:34 Відповісти
Від заголовку новини реготнув.
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02.04.2022 23:43 Відповісти
з ким *****?!!!! з колумбією,бачу бовдуру реально ***** чим зайнятись.замість НОРМАЛЬНО вести переговори з Заходом про важку зброю,а не скавуліти "що НАТО нас кинуло",воно ***** звонить до свого дилера...
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02.04.2022 23:46 Відповісти

Заголовок - бімба! Іржу як лавров...
Ніт, як два лаврови...
Ніт-ніт-ніт! Як табун лаврових!
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03.04.2022 01:37 Відповісти
раньше за поток наркоты из колумбии в европу отвечал путенин... а сейчас хочет отвечать зеленьськай? идея неплохая... если учесть, что гогилашвили, поставлявший наркоту с боевым охранением подчиненных гурмо Украины буданову, имел небольшие объемы... здесь объемы будут пароходными партиями... но сразу подпадают под повышенное внимание DEA... но это так... вызывает удивление и уже начинается страх неадекватности зеленского... оно хоть знает, то Колумбия находится в Латинской Америке и чья это зона влияния? какая гуманитарка из какой Колумбии? какие экономические проекты? ивано-петро-сидоров - это будет отмывка денег... отказник это понимает?
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03.04.2022 06:22 Відповісти
А він так пожартував, чи вже закінчилось? Так дай завдання дермаку-він дістане...
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03.04.2022 08:25 Відповісти
 
 