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Новини Окуповані території
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Мешканці Рубіжного, яких окупанти примусово вивезли до Луганську, підняли синьо-жовтий прапор та вимагають повернення в Україну, - Гармаш

прапор

Журналіст Сергій Гармаш оприлюднив інформацію про те, що примусово вивезені до Луганську біженці з нещодавно окупованого міста Рубіжне підняли синьо-жовтий прапор та влаштували мінімайдан

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Грамаш зазначив: "Скандал у Луганську! Мешканці Рубіжного, "звільнені" від мирного життя, сьогодні вранці вивісили на будівлі гуртожитку педінституту, де їх розмістили, український прапор та влаштували мітинг. Вимагали повернення в Україну та обурювалися тим, що "визволителі" зруйнували їхні будинки, а замість нормального життя змушують жити в гуртожитку, на пайках. Запитав свого джерела у Луганську, що з ними зробили? Відповідь була: "а що з ними зробиш? Там одні жінки, діти та старі…". Отак "жертви українського нацизму" підривають скріпи російського світу зсередини! "Невдячні!".

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Автор: 

біженці (1861) Луганськ (576) прапор (480)


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Топ коментарі
+31
так! вата нервує ))) кажуть задовбали тричі в день слухати Гімн України ))) який дуже громко лунає з тої общаги))) до речі там ще на стіні написали - слава Україні !! ))))і хоча тричі замальовували вона дивом відновлюється на ранок!!!!!
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02.04.2022 23:02
+16
Дорогі бійці. Подивився що витворяють окупанти в Бучі. Прошу Вас полонених не брати. То не люди . То гірше звірів. Здадуться в полон відвести до канави і розстріляти. Оце вилупкам по 18-20 літ а знають що тільки вбивати
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02.04.2022 23:04
+14
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02.04.2022 23:00
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02.04.2022 23:00 Відповісти
https://t.me/marshalvdv/2084
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02.04.2022 23:01 Відповісти
так! вата нервує ))) кажуть задовбали тричі в день слухати Гімн України ))) який дуже громко лунає з тої общаги))) до речі там ще на стіні написали - слава Україні !! ))))і хоча тричі замальовували вона дивом відновлюється на ранок!!!!!
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02.04.2022 23:02 Відповісти
Дорогі бійці. Подивився що витворяють окупанти в Бучі. Прошу Вас полонених не брати. То не люди . То гірше звірів. Здадуться в полон відвести до канави і розстріляти. Оце вилупкам по 18-20 літ а знають що тільки вбивати
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02.04.2022 23:04 Відповісти
На жаль, ці вилупки нам потрібні живими, щоб міняти їх на наших хлопців...
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03.04.2022 00:33 Відповісти
За 20 кілометрів від Києва під покривалом складені тіла 5 жінок. Їх рашистські наволочі зґвалтували, вбили й старалися спалити.

За це не буде прощення виродкам. Але й, якщо підтвердиться, що на вимогу одного дуже високого чина з дуже сумнівною посадою та репутацією, воєнним злочинцям умисно дали вийти, то прокляття й кара піде не тільки до проклятої Богом і людьми раші.






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02.04.2022 23:05 Відповісти
Наші Люди! Українці!
Не зомбі..
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02.04.2022 23:05 Відповісти
Natalia Petrouchkevi


@natusiok

·
https://twitter.com/natusiok/status/1510286185490534403 4 ч



Листала Фейсбук, к своему ужасу увидела новость о том, что ******** в Торонто собираются со своей символикой выходить на митинг 9го мая!
Нахрена нам тут пропаганда фашизма в Канаде? Написала членам парламента, федеральному и провинциальному.
Все кто в Онтарио тоже пишите!
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02.04.2022 23:07 Відповісти
Побачите що буде з тою наволоччю у той день. А далі буде, повірте)
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02.04.2022 23:30 Відповісти
Як далеко за ці 30 років ми відірвалися від орків насправді! Сльози на очах((
Нищити наволоч нещадно, то чистіше буде на цілій Землі. Бий чортів!
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02.04.2022 23:11 Відповісти
А Луганск по их мнению уже не Украина?
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02.04.2022 23:12 Відповісти
"заготовляють" аманатов, щоб стріляли по своїх, якщо будуть звільняти Донецьк і Луганськ.
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02.04.2022 23:12 Відповісти
ЗСУ, ТрО, добдробаты, родненькие, если вы читаете, не берите никого в плен (только тех кто не сделал выстрела и сразу сдался, тех так уж и быть на обмен), всех остальных пожалуйста, МИНУСУЙТЕ!
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02.04.2022 23:13 Відповісти
Я не зрозумів. а хіба Рубіжне вже окуповане? Українська армія контролювала половину міста. І на карті це є. Чи нам брехали?
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02.04.2022 23:20 Відповісти
це про жителів Рубіжного яких примусово вивезли на рашку.
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03.04.2022 00:42 Відповісти
Оккупация рубежного выставлена как факт. Возможно, город не полностью сдан, но бои там были ожесточённые.
Слышно очень хорошо.
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03.04.2022 02:04 Відповісти
 
 