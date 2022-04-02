Мешканці Рубіжного, яких окупанти примусово вивезли до Луганську, підняли синьо-жовтий прапор та вимагають повернення в Україну, - Гармаш
Журналіст Сергій Гармаш оприлюднив інформацію про те, що примусово вивезені до Луганську біженці з нещодавно окупованого міста Рубіжне підняли синьо-жовтий прапор та влаштували мінімайдан
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Грамаш зазначив: "Скандал у Луганську! Мешканці Рубіжного, "звільнені" від мирного життя, сьогодні вранці вивісили на будівлі гуртожитку педінституту, де їх розмістили, український прапор та влаштували мітинг. Вимагали повернення в Україну та обурювалися тим, що "визволителі" зруйнували їхні будинки, а замість нормального життя змушують жити в гуртожитку, на пайках. Запитав свого джерела у Луганську, що з ними зробили? Відповідь була: "а що з ними зробиш? Там одні жінки, діти та старі…". Отак "жертви українського нацизму" підривають скріпи російського світу зсередини! "Невдячні!".
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За це не буде прощення виродкам. Але й, якщо підтвердиться, що на вимогу одного дуже високого чина з дуже сумнівною посадою та репутацією, воєнним злочинцям умисно дали вийти, то прокляття й кара піде не тільки до проклятої Богом і людьми раші.
Не зомбі..
@natusiok
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https://twitter.com/natusiok/status/1510286185490534403 4 ч
Листала Фейсбук, к своему ужасу увидела новость о том, что ******** в Торонто собираются со своей символикой выходить на митинг 9го мая!
Нахрена нам тут пропаганда фашизма в Канаде? Написала членам парламента, федеральному и провинциальному.
Все кто в Онтарио тоже пишите!
Нищити наволоч нещадно, то чистіше буде на цілій Землі. Бий чортів!
Слышно очень хорошо.