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Новини
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Тіла старости села Мотижин Сухенко та її родичів, викрадених загарбниками, знайшли на Київщині

свічка

Після звільнення Київщини знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її родини, яких узяли в полон російські загарбники 23 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар.

"Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенка і сина Олександра Сухенка, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома. Царство небесне… співчуття рідним і близьким…", - йдеться в повідомленні.

Село Мотижин розташоване на Київщині. 23 березня додому до старости Мотижина Ольги Сухенко приїхали російські військові. Спершу вони провели обшук, забрали автомобіль і поїхали. Як розповів родич родини Владислав, вдруге повернулись за Ольгою та її чоловіком.

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Інформацію про викрадення старости з родиною першою підтвердила заступник голови Київської обласної ради Тетяна Семенова, яка була на постійному зв'язку з очільницею села.

"Хотіли забрати лише її, але чоловік наполіг, що поїде з нею. Ще за шість годин забрали сина. Окрім цього, в полоні перебуває ще 20 жителів села Мотижин. Є підозра, що в селі діяв зрадник, який виказав окупантам місця перебування очільниці та активних селян", - розповіла Семенова.

За фактом викрадення російськими військами старости села Мотижин на Київщині розпочато кримінальне провадження.

В Міністерстві оборони України 2 квітня заявили про звільнення українськими захисниками всієї Київської області від російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17228) Київська область (4007) катування (597)


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Топ коментарі
+42
Не здалися і не продали Україну. Великі Українці, Царства їм Небесного і нашу Пам'ять Героям
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02.04.2022 23:21
+39
хламідія **** в гаранти безпеки кацапів намагається запросити!!! 3.14дар абхазький!!! будеш горіти з ними якщо не втічеш до ростова падаль!!!!!!
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02.04.2022 23:23
+28
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02.04.2022 23:18
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рузкие не виноваты, эта всё путин, мир мир мир...
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02.04.2022 23:17 Відповісти
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02.04.2022 23:18 Відповісти
Не здалися і не продали Україну. Великі Українці, Царства їм Небесного і нашу Пам'ять Героям
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02.04.2022 23:21 Відповісти
хламідія **** в гаранти безпеки кацапів намагається запросити!!! 3.14дар абхазький!!! будеш горіти з ними якщо не втічеш до ростова падаль!!!!!!
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02.04.2022 23:23 Відповісти
в селі діяв зрадник!!! либо под угрозами сдал либо реально грубо говоря. мягко выражаясь "пи*рило"!!! к сожалению это не проблема это. аксиома! .на 10 будет один 100% черт! двое менжующихся.одному пофиг всё и вся. еще одному как скажут и так везде и всюду!
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02.04.2022 23:28 Відповісти
Не обов'язково. Орки могли по документах в сільраді всіх вирахувати.
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03.04.2022 02:59 Відповісти
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02.04.2022 23:29 Відповісти
писали что это фото с Мотыжина
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02.04.2022 23:30 Відповісти
Надо убивать русских где бы ты ни был ,в Египте , Турции , Вене или Париже.

Хороших русских не бывает ,хороший русский -мертвый русский !
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02.04.2022 23:29 Відповісти
О Господи, все время надеялся что все закончится хорошо и Ольга Петровна и ее семья найдутся и будут освобождены из плена. Такая хорошая приветливая умная женщина сколько добра делала людям, и мне в том числе, и такое горе. Этих сволочей, которые привели к такому необходимо уничтожать. А если кто увидит какую-то сволочь из Макаровской ОПЗЖ, или ФСБ-патриархата, то самое меньшее что нужно сделать это просто набить им морду. Ясно же что это трагедия произошла из-за любителей руSSкого рейха, которые живут среди нас до сих пор. Оставлять этого так нельзя
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02.04.2022 23:31 Відповісти
Всі випадки без винятку документувати під камерами західних журналістів - світ має побачити всі звірства рашизму.
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02.04.2022 23:34 Відповісти
Помста, усім росіянам, де би не зустрів - помста! В Україні - смерть, за кордоном - набите їбало!
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02.04.2022 23:38 Відповісти
Час відправляти ДРГ на територію кацапстану для ліквідаційних завдань. При цьому слід враховувати позитивний досвід ОУН - УПА, які використовували форму НКВС. Силовиків в кацапстані бояться, це системний баг всіх тоталітарних країн.
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02.04.2022 23:40 Відповісти
нехай в тому селі поміркують,хто перед війною саме більше постив про "самий вкусний пломбір",був фанатом рубрики"А помніте..."-от того за яйця і потрібно брати і тягнути на поліграф.і дурню зрозуміло,що все то була спецоперація російських спецслужб по виявленню потенційних зрадників для майбутньої співпраці.
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03.04.2022 00:07 Відповісти
немає слів які ж то нелюди! суки рашистські! щоб вам муки довічні жити не давали!
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03.04.2022 00:09 Відповісти
Жахливо! Царство небесне!
Цікаво чим займалось СБУ останніми роками????
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03.04.2022 00:22 Відповісти
Село Мотижин 1000 мешканців. Здавалось би, яка така загроза могла б йти з того села та голови сільради. Але все одно було завдання зламати та змусити співпрацювати місцеву владу. А якщо та влада відмовиться - шантажувати вбивством. І не просто вбивством, а вбивством цілої родини. Саме в такий спосіб насаджується російська окупаційна влада.
І це не ******** винахід русні. 100 років тому комуняки захопили УНР, насадили тут свій режим, створивши совок і взявши нас в черговий раз в окупацію. Де потім проводили чистки і розтрілювали, або відправляли у Сибір чи морили голодом мільйони людей, а в їхні хати завозили русню. І потім впроваджували тут російську мову і культуру.
Все повторюється знов і знов. Методи не змінюються. Вбивають усіх хто проти. Раніше вбивали усіх хто проти СРСР і залишили лише тих хто підкорився і хвалив совок. Тепер вбивають усіх хто проти Росії. Всі наразі окуповані області знаходяться саме в такому жахливому становищі.
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03.04.2022 00:33 Відповісти
А після цього знаходяться ідіоти, які говорять: "А какая разніца" яка мова чи яка церква. "Хачу і буду гаваріть па рускі", або "Так істарічєскі слажилась". Тьфу *****. Геть мізків немає.
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03.04.2022 00:39 Відповісти
 
 