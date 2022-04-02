Тіла старости села Мотижин Сухенко та її родичів, викрадених загарбниками, знайшли на Київщині

Після звільнення Київщини знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її родини, яких узяли в полон російські загарбники 23 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар.

"Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенка і сина Олександра Сухенка, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома. Царство небесне… співчуття рідним і близьким…", - йдеться в повідомленні.

Село Мотижин розташоване на Київщині. 23 березня додому до старости Мотижина Ольги Сухенко приїхали російські військові. Спершу вони провели обшук, забрали автомобіль і поїхали. Як розповів родич родини Владислав, вдруге повернулись за Ольгою та її чоловіком.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бородянка після деокупації: масштаби руйнувань вражають. ВIДЕО

Інформацію про викрадення старости з родиною першою підтвердила заступник голови Київської обласної ради Тетяна Семенова, яка була на постійному зв'язку з очільницею села.

"Хотіли забрати лише її, але чоловік наполіг, що поїде з нею. Ще за шість годин забрали сина. Окрім цього, в полоні перебуває ще 20 жителів села Мотижин. Є підозра, що в селі діяв зрадник, який виказав окупантам місця перебування очільниці та активних селян", - розповіла Семенова.

За фактом викрадення російськими військами старости села Мотижин на Київщині розпочато кримінальне провадження.

В Міністерстві оборони України 2 квітня заявили про звільнення українськими захисниками всієї Київської області від російських загарбників.