На розмінування Київської області знадобиться не менше 10 днів, - глава ОВА Кулеба

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що для повного розмінування знадобиться не менше 10 днів. Тому повертатися в рідні домівки поки рано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відеозвернення Олексія Кулеби.

Кулеба заявив, що по всіх звільнених від окупантів населених пунктах з завтрашнього дня, 3 квітня, до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година. Робиться це для того, щоб фахівці змогли оцінити обсяг робіт з розмінування. Після цього процес оновлення інфраструктури зможе прийняти плановий характер.

Глава ОВА також порекомендував всім жителям Київської області, які залишили свої будинки, не поспішати повертатися. Спочатку співробітники ДСНС спільно з поліцією повинні закінчити перевірку населених пунктів на боєприпаси.

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