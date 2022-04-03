На розмінування Київської області знадобиться не менше 10 днів, - глава ОВА Кулеба
Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що для повного розмінування знадобиться не менше 10 днів. Тому повертатися в рідні домівки поки рано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відеозвернення Олексія Кулеби.
Кулеба заявив, що по всіх звільнених від окупантів населених пунктах з завтрашнього дня, 3 квітня, до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година. Робиться це для того, щоб фахівці змогли оцінити обсяг робіт з розмінування. Після цього процес оновлення інфраструктури зможе прийняти плановий характер.
Глава ОВА також порекомендував всім жителям Київської області, які залишили свої будинки, не поспішати повертатися. Спочатку співробітники ДСНС спільно з поліцією повинні закінчити перевірку населених пунктів на боєприпаси.
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боевых действий и без формуляров установки мин площадь почистить
за 10 дней ? -- Однако!
Це ж не наступальна операція. Це ж гуманітарна. Це ж для людей, щоб вони не зірвалися.