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На розмінування Київської області знадобиться не менше 10 днів, - глава ОВА Кулеба

міни

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що для повного розмінування знадобиться не менше 10 днів. Тому повертатися в рідні домівки поки рано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відеозвернення Олексія Кулеби.

Кулеба заявив, що по всіх звільнених від окупантів населених пунктах з завтрашнього дня, 3 квітня, до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година. Робиться це для того, щоб фахівці змогли оцінити обсяг робіт з розмінування. Після цього процес оновлення інфраструктури зможе прийняти плановий характер.

Глава ОВА також порекомендував всім жителям Київської області, які залишили свої будинки, не поспішати повертатися. Спочатку співробітники ДСНС спільно з поліцією повинні закінчити перевірку населених пунктів на боєприпаси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всю Київщину звільнено від російських окупантів, - Маляр

Автор: 

Київська область (4007) Кулеба Олексій (179)


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Топ коментарі
+2
А пленные кацапоиды нам зачем? Выдать грабли и пускай зачищают после себя.
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03.04.2022 00:10
+1
а де в мене написано що через рік все розмінують? в мене написано " що там і через рік ще буде купа лайна не то що через 10 днів". А так то і зараз можна на "подарунок 1943 року" натрапити. Суть не в тому, все одно люди попхаються на поля, і біди буде ще багато, просто нафіга людям полоскати мізки що тиждень-два і "пабєда над мінами" гарантована.
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03.04.2022 01:44
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та там ще через рік по полям буде купа вибухівки..які 10 днів...
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03.04.2022 00:04 Відповісти
Рік?Почитай,що зараз в Іпрі розміновують,порахуй скільки років пройшло.У мене однокласнику пятку відірвало у 64 році,через 20 років після звільнення від окупації,а скільки ми різного гімна навикопували..,рік.Облиш ці марні сподівання..,рік.
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03.04.2022 00:33 Відповісти
а де в мене написано що через рік все розмінують? в мене написано " що там і через рік ще буде купа лайна не то що через 10 днів". А так то і зараз можна на "подарунок 1943 року" натрапити. Суть не в тому, все одно люди попхаються на поля, і біди буде ще багато, просто нафіга людям полоскати мізки що тиждень-два і "пабєда над мінами" гарантована.
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03.04.2022 01:44 Відповісти
Ну таки можеш же аналізувати,а подарунки від 43,це я тобі як практик кажу практично не можливі,це тільки коли "біла сірка"зверху,це всі знають.
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03.04.2022 02:20 Відповісти
Последнюю мину в Берлине сняли в 1973 году. А Вы хотите во время
боевых действий и без формуляров установки мин площадь почистить
за 10 дней ? -- Однако!
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03.04.2022 00:07 Відповісти
там металлолом только годами вывозить а мелкие осколки или не разорвавшиеся боекомплекты в лесах сколько искать? а мины растяжки ..
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03.04.2022 00:07 Відповісти
Так на таку операцію ми б змогли запросити спеціалістів нато?

Це ж не наступальна операція. Це ж гуманітарна. Це ж для людей, щоб вони не зірвалися.
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03.04.2022 00:08 Відповісти
А пленные кацапоиды нам зачем? Выдать грабли и пускай зачищают после себя.
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03.04.2022 00:10 Відповісти
Що за хрінь,під Іпром досі розміновують з 1918року,й там ще не співають про завершення.
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03.04.2022 00:22 Відповісти
візьміть арестовича без якого ми би всі пропали, принаймні він так вважає, він же експерд в усьому, в двічі швидше управитись зможете з мінами, а якщо ще й лещенка сирожу, ну... тоді за три дні.
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03.04.2022 01:24 Відповісти
 
 